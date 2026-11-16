Aosta, maxi sequestro di cocaina: 450 grammi recuperati, arrestato il presunto grossista

Un quantitativo di cocaina destinato, secondo gli investigatori, ad alimentare il mercato dello spaccio ad Aosta, una rete di fornitori e intermediari e un volume d’affari stimato in circa 20 mila euro. È il quadro che emerge da un’articolata indagine della Squadra Mobile della Questura di Aosta, che ha portato all’arresto in flagranza di un ventottenne italiano, ritenuto dagli inquirenti una figura centrale nella distribuzione di stupefacenti sul territorio cittadino.

L’operazione ha consentito di sequestrare circa 450 grammi di cocaina nella disponibilità del giovane, oltre a qualche grammo di un’altra sostanza stupefacente, circa 1.000 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. A questi quantitativi si aggiungono altri 30 grammi di droga, recuperati nel corso dei controlli effettuati nei confronti di soggetti che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbero stati collegati alla filiera di approvvigionamento e distribuzione riconducibile al ventottenne.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Aosta, è stata sviluppata attraverso servizi di osservazione, verifiche sul territorio e attività tecniche. Gli accertamenti hanno permesso agli investigatori di ricostruire un sistema di rapporti tra fornitori, intermediari e acquirenti, delineando una rete che avrebbe operato nel capoluogo valdostano con modalità organizzate e quantitativi tutt'altro che limitati alle cessioni al dettaglio.

Alcuni degli acquirenti individuati avrebbero infatti richiesto quantitativi compresi tra 50 e 150 grammi di cocaina, un elemento che ha contribuito a orientare l'attenzione degli investigatori verso una possibile attività di rifornimento destinata ad altri spacciatori, oltre che ai consumatori finali.

Il ruolo del ventottenne sarebbe stato particolarmente rilevante. Secondo la ricostruzione investigativa, il giovane si sarebbe rifornito di quantitativi consistenti di stupefacente fuori dalla Valle d'Aosta, per poi distribuirli a diversi soggetti attivi nel mercato locale. Una sorta di anello di collegamento tra i canali di approvvigionamento esterni e la rete di spaccio cittadina.

A dare la dimensione economica del fenomeno è soprattutto la stima elaborata dagli investigatori: il presunto fornitore avrebbe movimentato circa 250 grammi di cocaina alla settimana, per un potenziale giro d'affari di circa 20.000 euro nello stesso arco temporale. Si tratta di una valutazione investigativa, che restituisce tuttavia la consistenza dei quantitativi che sarebbero transitati attraverso il circuito individuato dalla Polizia.

Nel corso dell'operazione sono stati identificati numerosi acquirenti e assuntori. Due persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria nell'ambito dei controlli che hanno portato anche al sequestro degli ulteriori 30 grammi di sostanza stupefacente, ritenuti riconducibili alla catena di fornitura del ventottenne. La droga, secondo gli investigatori, sarebbe stata destinata alla distribuzione sul mercato cittadino.

Ma l'inchiesta non si ferma alla compravendita di stupefacenti. Tra gli elementi emersi figurano anche episodi legati alla riscossione dei crediti maturati attraverso le cessioni di droga. A uno degli indagati viene contestata una presunta condotta estorsiva ai danni di un giovane valdostano, che sarebbe stato sottoposto a gravi minacce, estese anche ai suoi familiari, per ottenere il pagamento di un debito derivante da una precedente cessione di stupefacenti.

Un aspetto che evidenzia come, nell'ambito del mercato illegale ricostruito dagli investigatori, i rapporti economici legati allo spaccio avrebbero dato origine anche a forme di intimidazione e pressione personale.

Nei confronti dei soggetti coinvolti la Procura ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio. L'attività investigativa ha dunque permesso di ricostruire una presunta filiera locale della cocaina, individuando non soltanto il soggetto ritenuto il principale punto di riferimento per i rifornimenti, ma anche una parte della rete di persone che avrebbero partecipato alla distribuzione e all'acquisto.

Resta naturalmente fermo il principio della presunzione d'innocenza: le responsabilità penali degli indagati dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie competenti.