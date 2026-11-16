Controlli rafforzati nel fine settimana: ad Aosta identificate 350 persone, verificati 40 veicoli

Un presidio rafforzato delle forze dell'ordine per garantire maggiore sicurezza sul territorio, soprattutto nelle ore e nelle zone maggiormente interessate dalla vita notturna. La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nel corso del fine settimana, mettendo in campo un dispositivo articolato con l'obiettivo di prevenire comportamenti illeciti, contrastare lo spaccio di droga e contenere i fenomeni legati all'abuso di alcol.

L'attività, coordinata dalla Questura di Aosta, si è svolta anche in condizioni meteorologiche avverse e ha coinvolto pattuglie in uniforme e in borghese, affiancate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Torino. Sono intervenuti inoltre personale della Squadra Mobile e della Polizia Amministrativa e Sociale, con controlli mirati sia alla prevenzione e repressione dei reati sia alla verifica della regolarità delle attività presenti sul territorio.

Particolare attenzione è stata riservata al fenomeno della cosiddetta «malamovida», espressione che identifica quell'insieme di comportamenti che possono compromettere la tranquillità e la sicurezza degli spazi pubblici, soprattutto nelle aree frequentate durante la sera e la notte. Tra gli obiettivi dell'operazione anche la prevenzione delle conseguenze dell'abuso di bevande alcoliche e il contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti.

Nel corso dei servizi sono state identificate complessivamente circa 350 persone. Una sessantina di queste risultava avere precedenti per reati contro la persona e per fatti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno inoltre sottoposto a verifica circa 40 veicoli.

L'attività di controllo ha interessato anche due locali pubblici. In uno dei due esercizi sono state riscontrate alcune irregolarità amministrative che hanno portato all'applicazione di una sanzione.

Nel dispositivo sono stati compresi anche accertamenti finalizzati al contrasto dell'immigrazione clandestina, nell'ambito di un'attività più ampia di verifica della regolarità delle presenze sul territorio.

La Questura sottolinea così l'importanza della presenza capillare delle forze dell'ordine, attraverso servizi ordinari e straordinari, per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire situazioni di illegalità. I controlli, che hanno coinvolto diverse articolazioni della Polizia di Stato, si inseriscono nell'attività di presidio del territorio e di attenzione verso i luoghi di aggregazione e gli esercizi pubblici.