Emergenza-urgenza in Valle d’Aosta, organici sotto pressione: al Pronto soccorso manca il 39% dei medici

Il rafforzamento dell'emergenza-urgenza in Valle d'Aosta passa attraverso una maggiore integrazione tra Pronto soccorso, soccorso territoriale ed elisoccorso, ma il vero banco di prova resta la disponibilità di personale. Una criticità che continua a pesare sull'organizzazione dei servizi sanitari e che, in una regione montana caratterizzata da distanze, condizioni orografiche complesse e necessità di interventi tempestivi, assume un'importanza ancora maggiore.

Il tema è stato al centro di un'interrogazione presentata dal gruppo PD-Federalisti Progressisti VdA durante la seduta del Consiglio Valle del 12 novembre 2026. Il capogruppo Jean-Pierre Guichardaz ha chiesto chiarimenti sugli obiettivi e sulle risorse destinate al rafforzamento del sistema regionale di emergenza-urgenza, concentrandosi in particolare sulla durata dell'incarico del nuovo direttore del Dipartimento strutturale dell'emergenza e accettazione, sulle risorse disponibili e sugli strumenti per verificare i risultati raggiunti.

Tra i quesiti anche la consistenza effettiva degli organici rispetto al fabbisogno programmato, le carenze nelle diverse professionalità, il ricorso alle prestazioni aggiuntive e al personale esterno per garantire la copertura dei turni, oltre agli ingressi attesi dalle procedure di reclutamento. Guichardaz ha inoltre voluto conoscere quali interventi siano previsti per migliorare il coordinamento tra Pronto soccorso, emergenza territoriale ed elisoccorso.

A rispondere è stato l'assessore regionale alla Sanità Carlo Marzi, che ha confermato il conferimento, il 19 ottobre, dell'incarico triennale al dottor Sciutti. La priorità, ha spiegato, è consolidare un modello organizzativo integrato tra le strutture ospedaliere e quelle territoriali, valorizzando le competenze professionali, la formazione multidisciplinare e una maggiore attenzione alla raccolta e all'analisi dei dati, così da orientare le scelte strategiche.

La valutazione dei risultati avverrà attraverso indicatori specifici: la copertura dei turni con personale interno, la riduzione delle prestazioni aggiuntive, il livello di integrazione tra ospedale e territorio e la soddisfazione degli operatori. Un percorso che dovrà comunque fare i conti con una difficoltà di reperimento dei professionisti che, come ha ricordato Marzi, non riguarda soltanto la Valle d'Aosta, ma rappresenta una criticità nazionale, soprattutto nei settori dell'emergenza-urgenza e dell'anestesia e rianimazione.

Sul fronte dell'emergenza territoriale, il sistema regionale dispone di tre postazioni di soccorso avanzato, operative 24 ore su 24 durante tutto l'anno. Per garantire questo servizio il fabbisogno teorico è stimato in circa 17,3 medici a tempo pieno. L'organizzazione punta tuttavia sulla flessibilità e sulla condivisione delle competenze, con l'obiettivo di costituire un gruppo di 14 medici nell'ambito dell'elisoccorso. La strategia è ridurre progressivamente il ricorso alle prestazioni aggiuntive esterne, mantenendo elevati standard di sicurezza e qualità dell'assistenza.

Anche i prossimi concorsi dovrebbero seguire questa impostazione, privilegiando profili professionali con competenze integrate tra anestesia e medicina d'urgenza, in grado di lavorare sia in ospedale sia sul territorio.

La situazione più delicata riguarda però il Pronto soccorso. A fronte di un fabbisogno di 18 medici, quelli attualmente disponibili sono 11: mancano quindi 7 professionisti, con una carenza pari a circa il 39% dell'organico previsto. Per assicurare la continuità del servizio l'Azienda sanitaria deve fare affidamento anche su collaboratori libero-professionali, prestazioni aggiuntive del personale interno e sul supporto degli anestesisti rianimatori.

Jen-Pierre Guichardaz

Sul piano del reclutamento, Marzi ha annunciato che il concorso previsto per novembre 2026 registra già cinque candidati. Un dato positivo, ma che dovrà tradursi in effettive prese di servizio per incidere sulla copertura dei turni.

Diversa la situazione dell'Anestesia e rianimazione, il cui organico risulta sostanzialmente in linea con il fabbisogno stimato tra 40 e 41 medici. Questa struttura svolge tuttavia anche una funzione di supporto all'emergenza territoriale, mettendo a disposizione professionisti attraverso prestazioni aggiuntive per garantire i servizi di soccorso.

Le difficoltà non riguardano soltanto il personale medico. Per il comparto infermieristico è stata segnalata una carenza complessiva di 21,18 unità, con il ricorso anche a prestazioni libero-professionali per mantenere la continuità assistenziale. Il nuovo concorso è previsto tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Per gli operatori socio-sanitari la carenza ammonta invece a 11,07 unità.

Il progetto organizzativo illustrato dall'assessore punta a superare la tradizionale separazione tra le diverse strutture, favorendo la condivisione delle competenze e una maggiore mobilità professionale all'interno del Dipartimento. Sono previsti percorsi di formazione congiunta, simulazioni, addestramento multidisciplinare e audit clinici, mentre per gli infermieri è già in corso un percorso graduale di rotazione intradipartimentale, con l'obiettivo di ampliare le competenze e rendere più flessibile l'organizzazione del lavoro.

Nella replica, Jean-Pierre Guichardaz ha condiviso la direzione intrapresa dall'Amministrazione regionale, riconoscendo l'importanza di integrare emergenza territoriale, elisoccorso e attività ospedaliera, soprattutto in un territorio montano come quello valdostano. Ha però richiamato l'attenzione sulla necessità di misurare l'effettiva consistenza delle risorse umane, andando oltre il semplice numero di concorsi banditi o di candidature ricevute.

«Non bastano concorsi e candidature», è stato il senso della sua osservazione: occorre conoscere le prese di servizio effettive, le ore realmente disponibili e il saldo tra nuovi ingressi e cessazioni, per capire se e quanto migliorerà concretamente la copertura dei turni.

Il capogruppo ha anche riconosciuto i risultati assistenziali raggiunti, citando il miglioramento del percorso di trasferimento dei pazienti dal Pronto soccorso ai reparti. Risultati che, secondo Guichardaz, devono tuttavia essere valutati insieme al ricorso ai turni aggiuntivi e agli incarichi libero-professionali, strumenti che contribuiscono a mantenere operativo il servizio ma che non possono rappresentare una soluzione strutturale alle carenze di organico.

La questione, dunque, non è soltanto organizzativa. Un modello integrato può diventare anche uno strumento per rendere più attrattivo il sistema sanitario regionale nei confronti dei professionisti, ma a condizione che siano garantiti carichi di lavoro sostenibili, adeguati periodi di riposo e spazi effettivi per la formazione.

È proprio su questo equilibrio che si giocherà la riuscita della riorganizzazione: mettere in rete competenze e servizi è una scelta importante, ma la qualità dell'emergenza-urgenza dipenderà soprattutto dalla possibilità di disporre stabilmente delle persone necessarie per farla funzionare.