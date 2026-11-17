Sulla scia dell’allarme che nei giorni scorsi ha coinvolto migliaia di istituti scolastici italiani, raggiunti da messaggi di posta elettronica contenenti minacce di ordigni, l’Azienda USL della Valle d’Aosta ribadisce il massimo livello di attenzione e prevenzione sul fronte della sicurezza informatica e fisica delle proprie strutture.

Gli episodi verificatisi su scala nazionale hanno infatti confermato quanto sia cruciale mantenere elevati gli standard di vigilanza rispetto a possibili minacce, tanto digitali quanto dirette ai presidi ospedalieri e territoriali, con l'obiettivo prioritario di salvaguardare l'incolumità dei pazienti, dei professionisti e di tutti gli utenti.

A spiegare l’importanza strategica della protezione digitale nel comparto salute è il direttore sanitario dell’Azienda USL, Mauro Occhi, che richiama l’esistenza di un vero e proprio "ospedale invisibile", costituito dall'immensa rete elettronica che sostiene quotidianamente il lavoro di medici e infermieri, dalla posta elettronica fino alla cartella clinica del paziente ricoverato.

Superati ormai i modelli assistenziali novecenteschi, le attuali pratiche sanitarie poggiano largamente su strumenti digitali che, proprio perché gestiscono enormi volumi di dati sensibili e risultano estremamente articolati, rappresentano bersagli particolarmente appetibili per i criminali informatici.

Pur precisando che finora non è pervenuta alcuna minaccia diretta, Occhi sottolinea come le esperienze registrate altrove dimostrino che hackeraggi mirati possano avere conseguenze gravissime per cliniche e ospedali, dalla paralisi delle comunicazioni cliniche alla violazione dei dossier personali, fino ai ritardi nella consegna dei referti diagnostici con potenziali rischi concreti per la salute delle persone.

Per scongiurare tali scenari, l’Azienda USL si avvale di un articolato sistema di sicurezza perimetrale basato su Firewall, progettato per controllare e filtrare costantemente il traffico informatico in entrata e in uscita attraverso un nodo unico di transito, così da centralizzare le verifiche e respingere sul nascere tentativi di intrusione o accessi non autorizzati.

A ciò si aggiunge un’infrastruttura tecnologica dagli elevati standard di resilienza e affidabilità: tutti i sistemi informativi critici aziendali — in ambito ospedaliero, trasfusionale e territoriale — sono infatti ospitati all'interno del Data Center unico regionale gestito da INVA e certificato di livello 2 dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

A ulteriore garanzia dell'integrità dei dati e della continuità operativa, il Data Center regionale dispone di un sistema di Disaster Recovery collocato in un sito geograficamente separato, a oltre cento chilometri di distanza, che permette di ripristinare rapidamente i servizi informatici e recuperare le informazioni in caso di eventi gravi quali attacchi informatici, guasti tecnici, incendi o interruzioni prolungate.

Questa misura tecnologica opera in stretta sinergia con il Piano di Business Continuity dell’Azienda USL, che stabilisce le procedure organizzative e operative necessarie per assicurare la prosecuzione delle attività sanitarie essenziali anche in presenza di criticità o temporanee indisponibilità della rete. Come ha concluso lo stesso direttore sanitario Mauro Occhi richiamando i dati dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza, tutte le strutture sanitarie del Paese subiscono quotidianamente decine di tentativi di attacco, ma il "perimetro di difesa" eretto a tutela del sistema valdostano ha finora retto con successo, impedendo qualsiasi violazione sia in entrata sia in uscita.