Ci sono giornate in cui la condivisione e la vicinanza della comunità riescono a trasformare la quotidianità in un ricordo indelebile, regalando leggerezza e sorrisi a chi affronta ogni giorno le sfide legate a una patologia cronica. È esattamente ciò che è accaduto sabato 14 novembre, quando, in occasione della Giornata mondiale del diabete, i bambini e i ragazzi dell’Associazione Valdostana Diabetici Tipo 1 (AVD1-odv), accompagnati dai loro genitori, hanno varcato le porte della caserma dei Vigili del Fuoco di Aosta per un pomeriggio all’insegna della scoperta e dell’emozione.

Gli amici deelle Fritelle di Giò

Fin dai primi istanti, l’entusiasmo dei più giovani è stato travolgente. Accompagnati con grande disponibilità da Manuel Cappellari, che ha illustrato loro i segreti del mestiere rispondendo con pazienza a ogni curiosità, i ragazzi hanno potuto esplorare gli ambienti della caserma, osservare da vicino i mezzi di soccorso e conoscere i cani dell’unità cinofila. Il momento più atteso è arrivato quando hanno indossato i caschi, sono saliti sull’autoscala e hanno fatto un giro sul camion nel piazzale con le sirene spiegate, un’esperienza definita dai presenti «la ciliegina sulla torta» di un pomeriggio capace di regalare gioia anche a mamme e papà. «Il nostro grazie di cuore va al Comando dei Vigili del Fuoco di Aosta e a tutti i vigili che ci hanno accolti e hanno dedicato il loro tempo ai nostri bambini e ragazzi», sottolinea il direttivo dell’associazione.

L’impegno e lo spirito di rete della giornata sono proseguiti anche in serata. Una delegazione di AVD1 ha infatti raggiunto Issogne per prendere parte alla festa annuale de Le Frittelle di Giò e Martino, un appuntamento che ha suggellato un importante legame di solidarietà tra realtà del territorio. L’associazione ospitante ha devoluto una donazione che permetterà di sostenere i progetti dedicati ai bambini, ai ragazzi e ai giovani adulti con diabete di tipo 1 e alle loro famiglie. Un gesto accolto con profonda gratitudine, con un pensiero particolare rivolto a Martino, ringraziato dall’associazione per «aver pensato a noi e per la vicinanza che ci avete fatto sentire».

A chiudere questa intensa giornata di sensibilizzazione e vicinanza è stata infine una pizza conviviale, pensata per riunire le famiglie in un clima informale e accogliente. Tra una chiacchierata e un sorriso, i genitori hanno avuto modo di confrontarsi e scambiarsi consigli preziosi, confermando come la forza del gruppo sia fondamentale per affrontare il percorso di cura. «A volte basta una chiacchierata con chi conosce le tue stesse fatiche per sentirsi capiti. E stare insieme così fa sempre bene al cuore», conclude l’Associazione Valdostana Diabetici Tipo 1 – AVD1-ODV, tracciando il bilancio di una ricorrenza vissuta all’insegna della comunità.