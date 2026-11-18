Tre sabati consecutivi dedicati alla prevenzione stagionale senza bisogno di prenotazione. L’Azienda USL della Valle d’Aosta ha programmato tre nuove sedute vaccinali a libero accesso presso la Casa della Comunità di via Guido Rey 3 ad Aosta, finalizzate alla somministrazione dei vaccini contro l’influenza stagionale e il Covid-19.

Gli ambulatori resteranno aperti nelle giornate di sabato 21 novembre, sabato 28 novembre e sabato 5 dicembre 2026, sempre nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le 13.00.

Il servizio, reso possibile dalla stretta collaborazione tra gli operatori sanitari dell’Azienda USL e i medici di medicina generale del territorio, nasce con l'obiettivo di dare nuovo impulso alla campagna vaccinale 2026-2027 e di ampliare concretamente le opportunità di accesso alla profilassi, rivolgendo una particolare attenzione a tutti gli assistiti che si trovano temporaneamente privi di un medico di famiglia di riferimento.

Come ricordato dall'azienda sanitaria, la vaccinazione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per prevenire le complicanze delle infezioni respiratorie e ridurre il rischio di sviluppare forme gravi di malattia.

Le somministrazioni sono particolarmente raccomandate e offerte in regime di totale gratuità agli over 60, alle persone affette da patologie croniche o condizioni di fragilità, alle donne in gravidanza e nel periodo post-partum, oltre che a familiari, conviventi e caregiver di soggetti fragili, agli operatori sanitari e sociosanitari e agli ospiti delle strutture per lungodegenti.