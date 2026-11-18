Contrastare la diffusione dei microrganismi resistenti agli antibiotici unendo le competenze della medicina umana, della veterinaria e della tutela ambientale. È questo il filo conduttore della giornata di formazione e confronto multidisciplinare promossa dall’Azienda USL della Valle d’Aosta per sabato 21 novembre, dalle ore 8.30 alle 17.00, presso la sala convegni della Banca di Credito Cooperativo Valdostana in viale Garibaldi 3 ad Aosta.

L'iniziativa, intitolata "Il modello One Health: applicazione in ambito umano, animale e ambientale per una salute globale", si inserisce nell’ambito del Piano regionale della prevenzione e celebra la Settimana Mondiale per l'Uso Consapevole degli Antimicrobici indetta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

L’antibiotico-resistenza costituisce oggi una delle principali emergenze per la salute pubblica su scala planetaria, un fenomeno complesso che non riguarda esclusivamente la sfera ospedaliera o ambulatoriale ma coinvolge direttamente anche il comparto zootecnico e gli ecosistemi, imponendo una risposta coordinata tra professionisti, istituzioni e servizi. Proprio per rispondere a questa esigenza, il programma del convegno, accreditato ECM con il riconoscimento di nove crediti formativi, si articolerà lungo tre direttrici fondamentali.

La sessione mattutina sarà interamente consacrata alla salute umana e approfondirà il consumo di antibiotici e l’appropriatezza prescrittiva, la sostenibilità economica e la governance clinica delle terapie antimicrobiche, la sorveglianza delle resistenze, le infezioni causate da batteri multiresistenti e il ruolo strategico delle vaccinazioni, lasciando inoltre spazio alla presentazione di esperienze concrete di "antimicrobial stewardship" volte a promuovere un impiego corretto e responsabile dei farmaci.

Nel pomeriggio i lavori si sposteranno invece sui versanti ambientale e veterinario. Sotto il profilo ecologico, gli interventi analizzeranno la diffusione dell’antibiotico-resistenza negli ecosistemi acquatici, l'utilizzo delle acque reflue nella sorveglianza sanitaria e i sistemi di monitoraggio ambientale integrato, anche alla luce della nuova direttiva europea sulle acque reflue urbane. Sul fronte animale saranno poi illustrate le attività di controllo negli animali da compagnia e negli allevamenti zootecnici, con la presentazione dei primi risultati ottenuti da una rete regionale sviluppata in piena ottica One Health. Ad animare il dibattito saranno professionisti dell’Azienda USL valdostana affiancati da autorevoli esperti provenienti da realtà sanitarie e scientifiche nazionali, tra cui AUSL Bologna, ASL Città di Torino, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque dell’Istituto Superiore di Sanità, oltre ai rappresentanti di ARPA Valle d’Aosta e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

A sintetizzare il valore strategico dell'appuntamento è la dottoressa Elisa Perri, dirigente biologa della Struttura Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e referente per le misure di contrasto all’antibiotico-resistenza del Piano Regionale della Prevenzione. Come spiegato dalla specialista, la visione olistica One Health riconosce il legame indissolubile tra benessere umano, animale ed ecosistemico, rappresentando un approccio ormai imprescindibile che richiede la sinergia tra medici, veterinari, ambientalisti, economisti e sociologi.

In linea con gli indirizzi dei piani regionali PRCAR e PRP, l’Azienda USL porta dunque avanti azioni mirate che spaziano dalla diagnosi precoce alla sorveglianza epidemiologica, dalle vaccinazioni alla prevenzione delle zoonosi e delle infezioni correlate all'assistenza, confermando la crescita della capacità multidisciplinare del sistema sanitario valdostano nell'affrontare le sfide presenti e future della salute globale.