Giornata Mondiale del Diabete 2026: AVD1-ODV tra solidarietà, condivisione e sostegno concreto alle famiglie

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, che si celebra il 14 novembre, l’Associazione Valdostana Diabetici di Tipo 1 (AVD1-ODV) promuove diverse iniziative dedicate alla sensibilizzazione, alla solidarietà e al sostegno delle persone che convivono quotidianamente con questa patologia.

Per i più piccoli, l’Associazione ha organizzato, sabato 14 novembre, una visita speciale alla caserma dei Vigili del Fuoco di Aosta, offrendo ai bambini e ai ragazzi l’opportunità di vivere un’esperienza diversa, all’insegna della curiosità e del divertimento.

La giornata proseguirà con una pizza conviviale dedicata alle famiglie, un’occasione per ritrovarsi, condividere esperienze, confrontarsi e, soprattutto, trascorrere insieme momenti di serenità e allegria. Perché il sostegno passa anche attraverso piccoli momenti di quotidianità, amicizia e condivisione.

La Valle d’Aosta si illumina di blu

Dal 9 al 15 novembre, grazie alla collaborazione tra AVD1-ODV e l’Associazione Diabetici Valle d’Aosta (ADVA), alcuni monumenti e luoghi simbolo della regione si illumineranno di blu, colore internazionale della sensibilizzazione sul diabete.

Un gesto simbolico per richiamare l’attenzione sull’importanza della conoscenza del diabete, della diagnosi precoce e del sostegno alle persone che convivono con questa patologia.

Insieme per sostenere la ricerca

Sabato 21 e domenica 22 novembre, presso l’ipermercato Gros Cidac di Aosta, in via Paravera 4, l’Associazione Diabetici Valle d’Aosta (ADVA) organizzerà un banchetto solidale a sostegno della Fondazione Italiana Diabete (FID).

In questa occasione, AVD1-ODV sarà al fianco di ADVA, offrendo il proprio aiuto e la propria collaborazione per sostenere l’iniziativa e contribuire alla raccolta fondi destinata alla ricerca di una cura per il diabete di tipo 1.

I cittadini potranno partecipare attraverso una donazione solidale, scegliendo il panettone PanettUNO o uno degli altri prodotti disponibili.

Un aiuto concreto alla sanità valdostana

L’impegno dell’Associazione non si limita agli eventi di sensibilizzazione.

In occasione del mese dedicato al diabete, AVD1-ODV ha donato al reparto di Pediatria dell’Ospedale Beauregard i reagenti necessari al funzionamento dell’analizzatore capillare Afinion 2, uno strumento che l’Associazione aveva già donato nel dicembre 2021 insieme al Lions Club Cervino.

Un ulteriore contributo concreto per sostenere l’attività sanitaria e migliorare l’assistenza ai piccoli pazienti con diabete.

Attraverso queste iniziative, AVD1-ODV rinnova il proprio impegno a fianco dei bambini, dei ragazzi, dei giovani adulti e delle loro famiglie, con la convinzione che informare, sostenere e condividere siano passi fondamentali per affrontare insieme il diabete di tipo 1.

Perché dietro ogni diagnosi ci sono persone, famiglie e storie che meritano attenzione, ascolto e vicinanza.