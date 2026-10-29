La LILT VDA promuove la campagna "Nastro Blu 2026" per la prevenzione dei tumori maschili

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori promuove nel mese di novembre la campagna di sensibilizzazione "LILT for Men - Nastro Blu 2026", l'iniziativa annuale rivolta alla popolazione maschile per incentivare la corretta informazione, l'adozione di sani stili di vita e la diagnosi precoce delle neoplasie urologiche.

L'edizione 2026 si sviluppa attorno al messaggio "Muoviti. Per te.", un invito diretto a superare le esitazioni o le reticenze legate ai controlli medici. Le patologie oggetto della campagna comprendono il tumore della prostata (primo per incidenza con circa 40.000 nuovi casi all'anno in Italia e percentuali di guarigione superiori al 90% in caso di diagnosi tempestiva), il tumore del testicolo (maggiormente diffuso nella fascia d'età tra i 15 e i 40 anni e diagnosticabile anche tramite l'autopalpazione periodica) e il carcinoma del pene (patologia rara contrastabile anche mediante la vaccinazione contro l'HPV).

Per tutto il mese di novembre, la sezione di Aosta della LILT metterà a disposizione i propri spazi per erogare consulenze informative e visite urologiche preventive gratuite, accessibili su prenotazione e con priorità riservata agli iscritti all'associazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.