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Salute in Valle d'Aosta | 29 ottobre 2026, 13:00

La LILT VDA promuove la campagna "Nastro Blu 2026" per la prevenzione dei tumori maschili

Durante il mese di novembre la sede valdostana offrirà visite urologiche gratuite su prenotazione. Lo slogan dell'edizione è "Muoviti. Per te." per incentivare la diagnosi precoce

La LILT VDA promuove la campagna &quot;Nastro Blu 2026&quot; per la prevenzione dei tumori maschili

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori promuove nel mese di novembre la campagna di sensibilizzazione "LILT for Men - Nastro Blu 2026", l'iniziativa annuale rivolta alla popolazione maschile per incentivare la corretta informazione, l'adozione di sani stili di vita e la diagnosi precoce delle neoplasie urologiche.

L'edizione 2026 si sviluppa attorno al messaggio "Muoviti. Per te.", un invito diretto a superare le esitazioni o le reticenze legate ai controlli medici. Le patologie oggetto della campagna comprendono il tumore della prostata (primo per incidenza con circa 40.000 nuovi casi all'anno in Italia e percentuali di guarigione superiori al 90% in caso di diagnosi tempestiva), il tumore del testicolo (maggiormente diffuso nella fascia d'età tra i 15 e i 40 anni e diagnosticabile anche tramite l'autopalpazione periodica) e il carcinoma del pene (patologia rara contrastabile anche mediante la vaccinazione contro l'HPV).

Per tutto il mese di novembre, la sezione di Aosta della LILT metterà a disposizione i propri spazi per erogare consulenze informative e visite urologiche preventive gratuite, accessibili su prenotazione e con priorità riservata agli iscritti all'associazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.

red.

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