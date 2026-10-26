Aosta, riconoscimento internazionale per la Cardiologia dell'Ospedale "Parini" per uno studio sulle patologie valvolari

La Struttura complessa di Cardiologia dell'Ospedale regionale "Umberto Parini" di Aosta, diretta dal Dott. Paolo Scacciatella, ottiene un importante riconoscimento nel panorama scientifico internazionale.

Uno studio osservazionale sul trattamento mini-invasivo dell'insufficienza mitralica mediante tecnica TEER (Transcatheter Edge-to-Edge Repair) è stato infatti selezionato per la pubblicazione sulla prestigiosa rivista scientifica Catheterization and Cardiovascular Interventions, edita sotto la direzione di Robert J. Chilton.

Il lavoro scientifico, condotto dalla Dott.ssa Giulia Marchisio, giovane specialista borsista della Regione, e presentato durante il 47° Congresso nazionale della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (SICI-GISE) a Milano (13-16 ottobre 2026), mette a confronto i risultati dei pazienti valdostani trattati direttamente ad Aosta tra il 2025 e il 2026 con la casistica storica gestita in precedenza presso l'IRCCS Policlinico San Donato di Milano. Dal dicembre 2024 a oggi, sono 25 i pazienti sottoposti a procedura TEER all'Ospedale Parini con esiti clinici perfettamente in linea con le casistiche dei principali centri internazionali.

Parallelamente, la Cardiologia valdostana ha presentato al congresso il bilancio del modello organizzativo "Heart Valve Center" per la sostituzione transcatetere della valvola aortica (TAVI), avviato nel marzo 2025 in collaborazione con la Cardiochirurgia dell'Ospedale Mauriziano di Torino diretta dal Dott. Paolo Centofanti. L'integrazione tra le équipe mediche – illustrata dal Dott. Tarek Shail, neo-delegato regionale GISE per la Valle d'Aosta – ha consentito l'esecuzione in loco di 37 interventi TAVI in Sala Ibrida ad Aosta, azzerando la mobilità passiva verso strutture fuori regione.

L'Assessore regionale alla Sanità Carlo Marzi e il Direttore Sanitario dell'Azienda USL Mauro Occhi hanno espresso profonda soddisfazione per i risultati conseguiti, evidenziando come l'integrazione tra investimenti tecnologici, borse di studio regionali e reti di collaborazione interregionale stia consolidando l'Ospedale Parini tra le realtà di riferimento per la cardiologia interventistica.