Influenza, il vaccino diventa una responsabilità collettiva: in Valle d’Aosta campagna al via il 15 ottobre

La prevenzione non è soltanto una scelta individuale, ma un gesto che può fare la differenza per un’intera comunità. È questo il messaggio che accompagna la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027, che prenderà il via in Valle d’Aosta giovedì 15 ottobre, con l’obiettivo di proteggere soprattutto le persone più vulnerabili e contribuire alla tenuta del sistema sanitario durante i mesi invernali. Lo slogan scelto, «In ogni casa c’è qualcuno da proteggere», richiama una responsabilità che attraversa le generazioni: dai figli ai genitori, dai nipoti ai nonni, perché la salute di ciascuno non è mai completamente separata da quella degli altri.

L’iniziativa dell’Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche sociali e dell’Azienda Usl si inserisce in una sfida che va oltre la semplice adesione a una campagna vaccinale. In una sanità chiamata a rispondere a bisogni crescenti, con costi sempre più elevati per farmaci e tecnologie, la prevenzione rappresenta anche uno strumento per utilizzare meglio le risorse disponibili. Vaccinarsi non significa soltanto ridurre il rischio personale di ammalarsi, ma contribuire a limitare le complicanze, i ricoveri e le conseguenze che possono ricadere sull’intera organizzazione sanitaria.

È proprio su questo legame tra diritto alla salute e responsabilità collettiva che insiste Mauro Occhi, direttore generale dell’Azienda Usl (nella foto) secondo il quale «la salute non è più pensabile unicamente come diritto». Un’affermazione che non mette in discussione il diritto fondamentale di ogni cittadino a ricevere cure adeguate, ma invita ad affiancargli una maggiore consapevolezza del ruolo che ciascuno può svolgere nella tutela della salute pubblica. «Il sacrosanto diritto ai servizi sanitari deve associarsi alla dimensione della responsabilità sul proprio stato di salute», sottolinea Occhi.

Il punto è sostanziale: la libertà di scegliere comporta anche la consapevolezza delle conseguenze delle proprie decisioni, soprattutto quando queste possono incidere sulle persone più fragili. La vaccinazione antinfluenzale diventa così un gesto di solidarietà concreta, capace di mettere in relazione la scelta individuale con la protezione degli anziani, dei malati cronici e di chi, per condizioni di salute, è maggiormente esposto alle complicanze dell’infezione. Non si tratta di attribuire ai singoli la responsabilità di ogni difficoltà della sanità, ma di riconoscere che una prevenzione diffusa può contribuire a ridurre una parte dei problemi che si ripresentano ogni inverno.

Occhi richiama con particolare forza la necessità di conciliare la crescita dei bisogni sanitari con la disponibilità delle risorse. «La vaccinazione è uno di quei piccoli gesti di responsabilità che rendono possibile erogare i servizi a chi ne ha bisogno, senza lasciare nessuno indietro», osserva il direttore generale. E aggiunge che, «nel vertiginoso aumento dei costi per farmaci e tecnologie, il sistema sanitario “tiene” se affiancato dal senso civico della cittadinanza responsabile».

È una riflessione che tocca uno dei nodi centrali della sanità contemporanea: le risorse non sono illimitate e ogni ricovero evitabile può tradursi in una maggiore disponibilità di personale, posti letto e tempo clinico per chi necessita di cure complesse. La prevenzione, naturalmente, non elimina il rischio di ammalarsi né può azzerare gli accessi in ospedale, ma può contribuire a ridurre le forme più gravi dell’influenza e le loro conseguenze. Il suo valore è quindi duplice: sanitario, perché protegge la salute, ed economico-organizzativo, perché aiuta a preservare la capacità di risposta del sistema.

I dati della passata stagione invernale, riportati dall’Usl, rendono concreto questo richiamo. Sono stati oltre 100 i ricoveri dovuti alle complicanze dell’influenza. Secondo Occhi, la degenza ospedaliera conseguente a questi episodi si traduce mediamente in 12 giorni di permanenza in ospedale, con possibili ripercussioni particolarmente pesanti per le persone anziane. Un ricovero, infatti, non comporta soltanto un impiego di risorse sanitarie: può determinare anche una perdita di autonomia, rendendo più difficile il ritorno alla vita quotidiana e aumentando il bisogno di assistenza dopo la dimissione.

È qui che il messaggio della campagna assume un significato ancora più ampio. Proteggere un anziano dall’influenza significa contribuire a preservarne non soltanto la salute, ma anche l’autonomia, le relazioni e la possibilità di continuare a vivere nella propria casa. Significa, inoltre, evitare per quanto possibile che una malattia stagionale si trasformi in un evento capace di modificare profondamente la vita di una persona e della sua famiglia. La prevenzione non garantisce che tutto questo possa essere evitato, ma offre uno strumento concreto per ridurre i rischi.

Per la campagna 2026-2027 sono state acquistate oltre 23 mila dosi di vaccino antinfluenzale, per una spesa complessiva di circa 263 mila euro. L’investimento registra un incremento del 48% rispetto al 2025. Si tratta di risorse destinate a sostenere l’offerta vaccinale sul territorio, in un contesto nel quale la protezione delle fasce più esposte resta una priorità. L’aumento della spesa va letto anche alla luce dei costi di approvvigionamento e delle esigenze organizzative, senza confondere il dato economico con una misura diretta dell’efficacia della campagna.

Un altro elemento significativo riguarda la rete di accesso alla vaccinazione: le farmacie aderenti passano da 24 a 29, ampliando le possibilità per i cittadini di trovare un punto di riferimento sul territorio. Sono inoltre previsti Open Day, pensati per favorire l’adesione e rendere più semplice l’accesso al vaccino. La comunicazione sarà accompagnata da contenuti informativi sui canali social istituzionali dell’Azienda Usl, con indicazioni sull’importanza della prevenzione e sulle modalità per usufruire dei servizi.

L’ampliamento della rete è importante perché la partecipazione dipende anche dalla facilità con cui si può accedere alla vaccinazione. Informazioni chiare, punti di somministrazione distribuiti sul territorio e occasioni dedicate possono aiutare a superare ostacoli pratici e dubbi. Accanto alla disponibilità del servizio resta, tuttavia, la necessità di una comunicazione capace di spiegare con trasparenza i benefici attesi, i limiti della protezione e le ragioni per cui la vaccinazione è particolarmente raccomandata alle persone maggiormente esposte al rischio di complicanze.

Per Occhi, la sfida è anche culturale. Non basta organizzare il servizio: occorre convincere i cittadini che aderire alla prevenzione è una forma di attenzione verso gli altri. Il direttore generale richiama il rischio che il consueto sovraffollamento invernale del Pronto soccorso venga considerato una conseguenza inevitabile della stagione, quando invece una parte del carico può essere influenzata dalla diffusione delle infezioni e dalle complicanze che ne derivano. La vaccinazione non è l’unica risposta a questa pressione, ma costituisce uno degli strumenti attraverso cui ridurre il rischio e difendere la capacità degli ospedali di assistere chi ha maggiore necessità di cure.

Da qui l’appello alle famiglie e, in particolare, alle generazioni più giovani. «Se i figli non sono così sensibili a questo invito ci rivolgeremo ai nipoti», afferma Occhi, evocando la necessità di preoccuparsi «perché i nonni facciano Natale ancora una volta assieme e non in un letto di ospedale». Un passaggio volutamente diretto, che porta la campagna fuori dal linguaggio strettamente sanitario e la colloca nella dimensione degli affetti quotidiani. Il Natale trascorso insieme diventa l’immagine concreta di ciò che la prevenzione cerca di proteggere: la possibilità di condividere momenti familiari senza che una malattia evitabile, o almeno contenibile nei suoi effetti, interrompa la normalità.

Il messaggio, però, non riguarda soltanto i nonni. La responsabilità intergenerazionale funziona in entrambe le direzioni: chi è più giovane può contribuire a proteggere chi è più vulnerabile, mentre una comunità attenta alla prevenzione tutela anche le persone che, in futuro, avranno bisogno della stessa solidarietà. È una visione della salute come bene condiviso, nella quale il comportamento del singolo acquista valore quando si traduce in un beneficio più ampio.

Con l’avvio della campagna giovedì 15 ottobre, la Valle d’Aosta apre dunque una nuova stagione di prevenzione con un messaggio che affianca alla disponibilità dei vaccini un richiamo al senso civico. L’obiettivo non è soltanto aumentare le adesioni, ma rafforzare la consapevolezza che il diritto alla salute si difende anche attraverso scelte responsabili, servizi accessibili e un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

La lezione che emerge dalle parole di Occhi è semplice, ma tutt’altro che scontata: una sanità pubblica efficiente non si misura soltanto dalla capacità di curare quando la malattia si manifesta, ma anche dalla possibilità di prevenirne, per quanto possibile, le conseguenze più gravi. In questa prospettiva, vaccinarsi resta una decisione personale, ma il suo significato supera la dimensione individuale. Perché, come ricorda lo slogan della campagna, in ogni casa c’è davvero qualcuno da proteggere.