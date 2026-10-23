Liste d’attesa, in Valle d’Aosta accelerano le prestazioni urgenti: esami all’86,3% nei tempi previsti

Le liste d’attesa restano uno dei nodi più delicati della sanità pubblica, perché misurano concretamente la capacità del sistema di rispondere ai bisogni dei cittadini. In Valle d’Aosta, i dati aggiornati al 30 settembre 2026 indicano un miglioramento importante per le prestazioni che richiedono una risposta più rapida: crescono le percentuali di visite specialistiche ed esami diagnostici effettuati entro i tempi previsti per le priorità urgenti e brevi. Il progresso, tuttavia, non riguarda tutte le categorie allo stesso modo. La scelta di concentrare le risorse sulle situazioni clinicamente più pressanti presenta infatti un rovescio della medaglia, soprattutto per gli esami programmati, i cui tempi di accesso peggiorano.

Secondo la Piattaforma nazionale delle liste di attesa (PNLA) di AGENAS, per le prime visite urgenti, da garantire entro 3 giorni, il rispetto dei tempi è passato dal 51,9% del 2025 al 70,2% del 2026, con un incremento di 18,3 punti percentuali. Per le visite brevi, da effettuare entro 10 giorni, il dato è salito dal 58,7% al 70,5%, con un miglioramento di 11,8 punti. Ancora più marcati i progressi per gli esami diagnostici urgenti, passati dal 67,1% all’86,3%, con 19,2 punti in più. Gli esami brevi sono invece cresciuti dal 77,9% all’89,6%, guadagnando 11,7 punti percentuali.

Numeri che indicano una maggiore capacità di dare risposte tempestive nei casi prioritari, ma che vanno letti insieme agli altri indicatori. Per le prime visite differite, il rispetto dei tempi è sceso dal 73,9% al 70,7%; per quelle programmate, dal 93,8% al 92,7%, pur restando sopra la soglia del 90%. La flessione più evidente riguarda gli esami diagnostici programmati, passati dall’87,4% al 73,1%. È questo il dato che rende più articolato il bilancio: migliorano le prestazioni per le quali la tempestività è maggiormente determinante, mentre emerge la necessità di recuperare terreno sulle richieste meno urgenti.

«I risultati registrati dalla piattaforma nazionale mostrano come l’Azienda negli ultimi mesi abbia voluto posizionarsi nel rispondere ai cittadini, abbandonando target irrealistici di soddisfacimento di tutte le richieste e compiendo delle scelte in base a criteri di priorità», spiega Mauro Occhi, direttore sanitario dell’Azienda USL. La linea adottata, aggiunge, comporta inevitabilmente delle conseguenze: «Non ci aspettiamo di fare tutti contenti, ma appare più responsabile ammettere che ci si debba concentrare sulle urgenze che non spalmare le risorse a pioggia ed essere mediocri in tutto».

La strategia punta quindi a utilizzare in modo più mirato le risorse professionali, tecnologiche ed economiche disponibili, intervenendo contemporaneamente sull’offerta, sull’organizzazione delle agende e sull’appropriatezza delle prescrizioni. Tra le misure introdotte figura il CUP Urgenze, avviato nel giugno 2026, che ha rafforzato la gestione centralizzata delle prenotazioni prioritarie. Parallelamente, le direzioni delle strutture e il Governo CUP hanno lavorato alla revisione delle agende, mentre gli operatori sanitari e amministrativi hanno contribuito a rendere operative le nuove modalità organizzative.

Un altro indicatore riguarda il rapporto tra prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale e prescrizioni: in Valle d’Aosta raggiunge il 42,7%, contro una media italiana del 37,7%. Il dato colloca la regione nella fascia alta del panorama nazionale e segnala la capacità del sistema pubblico di farsi carico di una parte rilevante della domanda di visite ed esami, anche attraverso le strutture private accreditate che operano per conto del SSN. Non significa, tuttavia, che il problema delle liste d’attesa sia risolto: resta da migliorare la capacità di trasformare le richieste in prestazioni effettivamente erogate, mantenendo tempi adeguati anche per chi non rientra nelle priorità più elevate.

«Le liste d’attesa non si risolvono con un’unica misura: sono un fenomeno complesso con cui la sanità italiana si confronta da decenni e che non ha una ricetta magica», osserva Carlo Marzi, assessore regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali. «Non è solo una questione di risorse economiche, ma di professionisti che mancano e di una domanda che va governata, oltre che soddisfatta». Da qui la scelta di agire su più fronti, attraverso il potenziamento dell’offerta, la riorganizzazione delle prenotazioni e il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva.

Quest’ultimo aspetto coinvolge medici di medicina generale, professionisti del territorio e specialisti ospedalieri, chiamati a condividere criteri più omogenei per attribuire le classi di priorità in base alle effettive condizioni cliniche. L’integrazione dei criteri RAO (Raggruppamenti omogenei di attesa) nei sistemi prescrittivi territoriali punta a sostenere le decisioni dei medici, nel rispetto della loro autonomia professionale. L’obiettivo è evitare che richieste non correttamente classificate finiscano per sottrarre disponibilità ai pazienti che necessitano di una risposta più tempestiva.

Marzi riconosce però che il miglioramento delle prestazioni urgenti deve essere accompagnato da un lavoro specifico sulle altre classi. Il calo degli esami programmati, in particolare, rappresenta una criticità che non può essere ignorata. «I dati ci dicono che questa strada dà risultati dove la tempestività conta di più», afferma l’assessore, sottolineando allo stesso tempo che «concentrare le risorse sulle priorità ha un prezzo». La Regione e l’Azienda USL dovranno quindi trovare il modo di consolidare i progressi senza lasciare indietro le persone che attendono controlli ed esami non urgenti, ma comunque necessari.

La sfida dei prossimi mesi sarà trasformare i risultati registrati nel 2026 in un miglioramento stabile, verificando se la maggiore efficienza sulle urgenze potrà accompagnarsi a un recupero delle prestazioni differite e programmate. In una regione con un’unica Azienda sanitaria e una domanda che si concentra in misura rilevante sull’offerta pubblica, la gestione delle liste d’attesa richiede un equilibrio tra appropriatezza clinica, disponibilità di personale, capacità organizzativa e risorse finanziarie. I numeri confermano che una riorganizzazione mirata può produrre progressi significativi, ma mostrano anche che la qualità di un sistema sanitario non si misura soltanto dalla rapidità con cui risponde alle emergenze: conta anche la capacità di garantire continuità nelle cure, prevenzione e accesso equo alle prestazioni per tutti i valdostani.