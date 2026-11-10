Ospedale Parini, asportato un voluminoso tumore cerebrale e ricostruito il cranio con una protesi in titanio su misura

L’Azienda USL comunica che l’équipe della Neurochirurgia dell’Ospedale regionale di Aosta ha eseguito con successo un intervento neurochirurgico di elevata complessità, che ha consentito di asportare completamente un voluminoso tumore cerebrale e, contemporaneamente, di ricostruire una parte del cranio attraverso una protesi in titanio realizzata su misura per il paziente. L'operazione, durata circa sei ore e mezza, è stata eseguita dal Dott. Stefano Marasco, primo operatore, con la collaborazione della Dott.ssa Elisa Maffeo e del Dott. Pier Federico Pretti, Responsabile della Struttura di Neurochirurgia.

«L’impatto di un virtuosismo chirurgico, come quello effettuato dall’equipe del “Parini”, non è limitato alla persona cui medici e infermieri hanno dedicato la loro attenzione – sottolinea il Direttore Sanitario dell’AUSL, Mauro Occhi -. E’ molto più ampio: significa che nel nostro ospedale si può imparare, significa che si coltiva con professionalità la dimensione dello studio e della curiosità scientifica. Non sono cose da ospedale periferico, sono cose da ospedale di riferimento».

Il paziente, settantenne, era giunto al Pronto soccorso dopo aver manifestato, nei giorni precedenti, difficoltà nel linguaggio e nella deambulazione, accompagnate da alterazioni del comportamento. Gli accertamenti diagnostici, attraverso una TC dell'encefalo e una successiva risonanza magnetica, hanno evidenziato la presenza di un voluminoso meningioma localizzato nella regione sfenoidale sinistra, che esercitava una compressione sull'area cerebrale coinvolta nella produzione del linguaggio, nota come area di Broca.

Gli esami hanno inoltre rivelato un'ulteriore criticità: un importante riassorbimento dell'osso cranico nella regione frontale e temporale sinistra, riconducibile agli esiti di un grave trauma cranico avvenuto decenni prima, per il quale il paziente era già stato sottoposto a un intervento neurochirurgico.

La particolare combinazione delle due condizioni ha richiesto un intervento altamente specialistico, con un duplice obiettivo: rimuovere la massa tumorale e ricostruire la struttura ossea del cranio.

L'équipe ha effettuato l'asportazione completa del meningioma e, nella stessa seduta operatoria, ha ricostruito l'ampio difetto osseo attraverso una protesi in titanio custom-made, progettata e realizzata sulla base delle specifiche caratteristiche anatomiche del paziente.

Il decorso postoperatorio è stato privo di complicanze e, dopo un adeguato periodo di riabilitazione, il paziente ha recuperato le funzioni neurologiche compromesse, tornando alle normali attività quotidiane. L'esame istologico ha confermato la natura benigna del meningioma. Il paziente proseguirà ora i periodici controlli di follow-up.

«Questo caso presentava una complessità particolare perché alla presenza di una voluminosa massa tumorale si associava un importante difetto osseo del cranio, conseguenza di un intervento eseguito molti anni prima - spiega il Dott. Stefano Marasco -. In alcuni pazienti, infatti, il lembo osseo riposizionato durante un precedente intervento neurochirurgico può andare incontro, anche a distanza di molto tempo, a un progressivo riassorbimento. Le cause possono essere diverse, tra cui alterazioni della vascolarizzazione dell'osso e altri fattori biologici. Grazie alle moderne tecnologie abbiamo potuto affrontare entrambe le problematiche in un unico intervento, ottenendo un risultato molto soddisfacente sia dal punto di vista neurologico sia sotto il profilo della ricostruzione cranica».

L'impiego di protesi personalizzate rappresenta un'importante evoluzione nella chirurgia ricostruttiva del cranio. Questi dispositivi, realizzati sulla base delle immagini diagnostiche e dell'anatomia del singolo paziente, consentono di ripristinare con elevata precisione la conformazione cranica, migliorando i risultati funzionali ed estetici anche in presenza di difetti ossei particolarmente estesi.

«La possibilità di utilizzare una protesi in titanio costruita sulle caratteristiche anatomiche del paziente ci ha permesso di effettuare una ricostruzione accurata e stabile - prosegue il Dott. Marasco -. Si tratta di soluzioni tecnologiche che ampliano le nostre possibilità terapeutiche, soprattutto nei casi più complessi, nei quali il problema osseo può derivare da precedenti traumi o interventi chirurgici, oppure essere direttamente associato alla crescita di alcune tipologie tumorali».

L'esito positivo dell'intervento conferma l'importanza dell'integrazione tra le diverse competenze specialistiche dell'Ospedale “Parini”. La gestione del caso ha coinvolto, oltre alla Neurochirurgia, i professionisti medici, infermieri, Tecnici e Oss della Radiologia, dell'Anestesia e Rianimazione e della Terapia Intensiva, in un percorso coordinato che ha consentito di affrontare in sicurezza tutte le fasi della presa in carico.

«Questo intervento, come anche quello di pochi mesi fa con l’impianto di una protesi vertebrale all’argento, rappresenta un esempio significativo delle capacità cliniche e tecnologiche che la Neurochirurgia del nostro ospedale è oggi in grado di esprimere - sottolinea il Dott. Pier Federico Pretti, Responsabile della Struttura di Neurochirurgia -. La possibilità di trattare patologie complesse, associando tecniche di asportazione tumorale e ricostruzione cranica personalizzata, è il risultato della crescita professionale dell'équipe e della stretta collaborazione con le altre strutture ospedaliere. Un lavoro di squadra che consente di offrire ai pazienti percorsi di cura sempre più completi e qualificati, con l'obiettivo non soltanto di trattare la patologia, ma anche di recuperare la migliore qualità di vita possibile».

E’ un risultato che valorizza le competenze specialistiche presenti nella sanità pubblica valdostana e conferma l'impegno dell'Azienda USL nell'offrire ai cittadini trattamenti di elevata complessità, attraverso l'integrazione tra professionalità, innovazione tecnologica e percorsi assistenziali multidisciplinari.