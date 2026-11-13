Carcere di Brissogne, USL e Amministrazione penitenziaria insieme per prevenire i suicidi: firmato il nuovo Piano operativo

La prevenzione dei suicidi in carcere passa anche dalla capacità di riconoscere in tempo il disagio, ascoltare chi vive una condizione di particolare fragilità e intervenire prima che una situazione critica diventi un'emergenza. È questa la sfida al centro del nuovo Piano operativo locale sottoscritto dall'Azienda USL della Valle d'Aosta e dalla Casa circondariale di Brissogne, un accordo che punta a rafforzare il lavoro congiunto tra sanità e Amministrazione penitenziaria.

Il documento è stato firmato il 12 novembre dal direttore sanitario dell'Azienda USL, Mauro Occhi, dal direttore sanitario della Casa circondariale, Franco Brinato, e dalla direttrice dell'istituto penitenziario, Claudia Piscione Kivel Mazuy.

L'intesa introduce procedure condivise per individuare precocemente i segnali di rischio suicidario, migliorare la gestione delle situazioni più delicate e garantire una presa in carico più efficace delle persone detenute. Un lavoro che non riguarda soltanto medici e psicologi, ma coinvolge anche la Polizia penitenziaria, il personale educativo e tutti gli operatori che quotidianamente entrano in contatto con la popolazione carceraria.

L'ingresso in carcere, l'isolamento, le difficoltà familiari, i procedimenti giudiziari, i trasferimenti e gli eventi particolarmente stressanti possono rappresentare momenti di forte vulnerabilità. Per questo il Piano prevede un sistema strutturato di osservazione quotidiana e valutazione sanitaria, con particolare attenzione alle fasi più delicate della permanenza in istituto. Sono inoltre definite modalità comuni di segnalazione, intervento e registrazione delle decisioni, affinché ogni situazione a rischio possa essere monitorata e rivalutata nel tempo.

Un aspetto importante riguarda anche la continuità dell'assistenza durante i trasferimenti e al momento delle dimissioni dal carcere, attraverso il collegamento con i servizi sanitari territoriali. L'obiettivo è evitare che la presa in carico si interrompa proprio nei passaggi più delicati.

Tra gli strumenti previsti figura il rafforzamento dello staff multidisciplinare S.O.S. (Servizio Operatori Sostegno), nel quale confluiscono competenze sanitarie, psicologiche, educative e penitenziarie. Sarà questo gruppo di lavoro a valutare le situazioni maggiormente critiche, definire percorsi individualizzati, individuare le misure di protezione più appropriate e verificare l'evoluzione delle condizioni delle persone detenute. Il Piano contempla anche il supporto psicologico agli operatori e alle persone coinvolte negli eventi critici, oltre a momenti di confronto per migliorare le procedure di prevenzione.

La firma dell'accordo rappresenta anche l'occasione per fare il punto sulle necessità sanitarie del carcere valdostano. Il direttore sanitario dell'USL, Mauro Occhi (nella foto), richiama il significato stesso della funzione rieducativa della pena: «Perché una persona viene condotta in carcere? Viene condotta in carcere per quello che la legge definisce “violazione del contratto sociale”. Ed è la nostra legge che prevede che siamo noi, la società, a recuperare queste persone. Se non lo facessimo accompagnando questa fase di recupero, sostenendo il carcerato, credendo nel suo reinserimento, falliremmo nello scopo».

Occhi sottolinea quindi il valore della collaborazione avviata con la direzione della struttura, anche dopo la nomina del direttore sanitario del carcere, Franco Brinato. «L'Azienda sanitaria, condividendo con la direzione della casa circondariale questo documento, cerca di sostenerne le fatiche e collabora a un innalzamento degli standard di tutela per detenuti e personale».

Il direttore sanitario affronta poi due questioni concrete, che riguardano direttamente la qualità dell'assistenza all'interno dell'istituto. La prima è quella del personale infermieristico: «Prossimamente è prevista l'aggiudicazione della gara indetta dall'Azienda per l'erogazione delle prestazioni infermieristiche, chiudendo così una partita che è stata a lungo delicata e cruciale».

Resta invece aperta la necessità di aumentare la disponibilità delle prestazioni specialistiche. «Rimane la sfida difficile di assicurare prestazioni specialistiche in misura maggiore rispetto a quanto possibile oggi presso la casa circondariale di Brissogne. Questo, sebbene si scontri con il tema generale della scarsità di professionisti sul mercato, ci vedrà impegnati per assicurare il massimo possibile alla direttrice del carcere e a tutto il personale», conclude Occhi.

Anche la direttrice Claudia Piscione Kivel Mazuy evidenzia la delicatezza del tema e la necessità di un approccio che metta al centro la persona detenuta. «La prevenzione delle condotte suicidarie rappresenta una delle responsabilità più delicate dell'Amministrazione penitenziaria, perché significa saper riconoscere e affrontare situazioni di sofferenza che non sempre si manifestano in modo evidente».

Per la direttrice, il nuovo Piano rafforza un metodo fondato sull'osservazione quotidiana, sull'ascolto e sulla condivisione tempestiva delle informazioni tra personale penitenziario, sanitario ed educativo. «La sicurezza e la tutela della salute non sono obiettivi separati, ma aspetti complementari di un sistema che deve mettere al centro la persona e la sua dignità».

La firma consolida dunque una collaborazione istituzionale che punta a rendere più efficace la prevenzione e a valorizzare il contributo di tutti gli operatori. «Una collaborazione fondamentale con l'Azienda USL», sottolinea ancora Piscione Kivel Mazuy, riconoscendo il lavoro di chi contribuisce ogni giorno alla gestione delle fragilità all'interno dell'istituto.

Il Piano si inserisce nel quadro delle indicazioni nazionali per la prevenzione delle condotte suicidarie in ambito penitenziario e prevede anche attività di formazione e aggiornamento periodico del personale. Perché la prevenzione non può essere affidata soltanto a protocolli e procedure: richiede competenze, attenzione costante e la capacità di fare squadra. A Brissogne, il nuovo accordo prova a tradurre questi principi in un modello operativo condiviso, con una sfida che va oltre la gestione delle emergenze: garantire il diritto alla salute e alla dignità anche a chi si trova privato della libertà.