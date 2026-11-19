Un masso caduto e la necessità di verificare attentamente le condizioni di sicurezza della strada. Scatta la chiusura precauzionale di un tratto dell'autostrada A5 in Valle d'Aosta, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. La società RAV ha disposto l'interruzione della circolazione tra Aosta Ovest ed Entrèves, in entrambe le direzioni di marcia, sia verso Nord sia verso Sud.

La decisione è stata adottata a seguito della caduta del masso, in attesa di accertare eventuali ulteriori criticità e verificare le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura e dell'area interessata.

Per valutare la situazione è già in corso un sopralluogo congiunto che vede impegnati la Protezione civile (PC), il Corpo forestale valdostano (CFV) e i tecnici di RAV.

L'obiettivo è verificare l'entità dell'evento, le eventuali condizioni di pericolo e stabilire quando sarà possibile ripristinare la circolazione in sicurezza. La chiusura resterà in vigore fino al completamento degli accertamenti e alle conseguenti valutazioni tecniche.

Al momento, dunque, il tratto autostradale tra Aosta Ovest ed Entrèves rimane interdetto al traffico in entrambe le direzioni. Ulteriori aggiornamenti sono attesi al termine del sopralluogo.