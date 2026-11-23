Ci sono esperienze che, anche dopo aver lasciato ferite profonde, possono trasformarsi in strumenti per aiutare gli altri. È da questa consapevolezza che Marco Sorbara, oggi consigliere regionale della Valle d’Aosta, ha portato la propria testimonianza alla Casa Circondariale di Potenza, nell’ambito del progetto “Tre giorni per riflettere”, promosso dall’Area Educativa dell’istituto e conclusosi ieri, 22 novembre.

Sorbara è tornato a parlare dei 909 giorni trascorsi in carcere, un periodo della propria vita segnato dalla privazione della libertà e da una vicenda che ha lasciato un segno indelebile. Ma quella storia, oggi, non è soltanto il racconto di ciò che ha subito: attraverso “La Gabbia – 4 passi per 2”, è diventata una testimonianza rivolta a studenti, giovani, cittadini e persone detenute, con l’obiettivo di aprire uno spazio di riflessione sul significato autentico della libertà.

A Potenza, il suo intervento ha assunto un valore particolarmente forte. Parlare di carcere dentro un carcere, raccontare la propria esperienza a chi vive quotidianamente la privazione della libertà, significa confrontarsi senza filtri con una realtà che spesso rimane distante dallo sguardo della società. Sorbara ha scelto di partire proprio da lì, dalla propria storia, per allargare la riflessione alle fragilità e alle prigioni invisibili che possono segnare la vita di ciascuno.

La cella, il limite fisico, l'impossibilità di scegliere liberamente i propri movimenti diventano così una metafora che va oltre la detenzione. Le gabbie possono essere anche la solitudine, il bullismo, l'esclusione, il disagio, la paura del giudizio e la difficoltà di sentirsi accettati. Condizioni che possono attraversare la vita di molte persone, anche al di fuori delle mura di un istituto penitenziario.

Il cuore dell'incontro è stato il dialogo con i detenuti, che hanno partecipato attivamente, ponendo domande, condividendo pensieri e offrendo spunti di riflessione. Un confronto autentico, nel quale la testimonianza personale ha lasciato spazio all'ascolto reciproco e alla possibilità di riconoscersi nelle esperienze, nelle fragilità e nelle speranze degli altri.

Per Sorbara, il valore di una testimonianza non sta soltanto nel raccontare il dolore, ma nel trasformarlo in qualcosa che possa essere utile agli altri. Il perdono, la legalità, la responsabilità personale e il riscatto sono stati i temi al centro del percorso, insieme alla convinzione che nessuna persona debba essere considerata definitivamente prigioniera del proprio passato.

Il progetto “Tre giorni per riflettere”, attraverso gli appuntamenti dedicati alle dimensioni sociali, culturali ed educative, ha costruito un'occasione di crescita e consapevolezza, in linea con la funzione rieducativa dell'istituzione penitenziaria e con il valore del reinserimento nella comunità.

La Direzione, l'Area Educativa e l'Area Sicurezza della Casa Circondariale di Potenza hanno espresso soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa, ringraziando Sorbara per la disponibilità, la sensibilità e il contributo offerto, oltre a tutti coloro che hanno partecipato agli incontri.

La storia di Marco Sorbara, da esperienza personale di detenzione a impegno pubblico e testimonianza, porta con sé un messaggio che non riguarda soltanto chi si trova oggi dietro le sbarre: la libertà è anche la capacità di rialzarsi, di non lasciarsi definire dal momento più buio della propria vita e di trovare la forza per trasformare una ferita in un'occasione di consapevolezza e speranza.