La Valle d’Aosta si conferma una delle grandi riserve di naturalità del nostro Paese e conquista un primato che ha un significato ben più ampio di una semplice posizione in classifica: è la regione italiana che conserva la maggiore biodiversità in rapporto all'utilizzo del suolo. Con un indice di 0,93 su 1, il territorio valdostano precede la Liguria (0,92) e il Trentino-Alto Adige (0,88), collocandosi al vertice dell'analisi nazionale realizzata da 3Bee-XNatura, realtà specializzata nel monitoraggio e nella rigenerazione della biodiversità attraverso tecnologie e dati ambientali.

Un risultato che restituisce valore a una caratteristica fondamentale dell'identità valdostana: la presenza di un territorio ancora fortemente caratterizzato dagli ambienti naturali, dalle grandi superfici montane ai boschi, dalle rocce ai ghiacciai. Ma il primato non deve essere interpretato soltanto come un motivo di orgoglio. È anche una responsabilità, perché conservare questo patrimonio significa proteggere una risorsa strategica per il futuro della regione, per la qualità della vita dei suoi abitanti e per l'equilibrio degli ecosistemi alpini.

L'analisi viene presentata in occasione della Giornata mondiale del Suolo del 5 dicembre, istituita dalle Nazioni Unite, e offre una fotografia della naturalità delle regioni italiane proprio mentre il Paese si prepara ad affrontare gli obiettivi del Piano nazionale di ripristino della natura.

A spiegare il primato valdostano sono soprattutto le caratteristiche fisiche del territorio. Secondo i dati elaborati da XNatura, rocce, nevi e ghiacciai occupano il 42% della superficie regionale, mentre i boschi rappresentano un ulteriore 41%. In sostanza, oltre otto decimi della Valle d'Aosta sono costituiti da queste due grandi categorie di ambienti naturali. Una conformazione che contribuisce in maniera determinante a mantenere elevato l'indice di biodiversità.

La posizione in classifica assume ancora più significato se confrontata con quella delle altre regioni. La Liguria, seconda con 0,92, presenta la quota più elevata d'Italia di boschi e macchia mediterranea, pari al 90% del territorio. Il Trentino-Alto Adige è terzo con 0,88, confermando il ruolo centrale delle regioni alpine nella conservazione degli ambienti naturali.

Dopo il podio si collocano Calabria e Toscana (0,77), Abruzzo (0,75), Umbria (0,74) e Sardegna (0,73). Seguono Piemonte, Lazio e Friuli-Venezia Giulia (0,70), Campania (0,69), Molise e Basilicata (0,66) e Marche (0,61).

In fondo alla graduatoria si trova la Puglia, con un indice di 0,41, preceduta dal Veneto (0,51) e da Sicilia ed Emilia-Romagna (0,55). La Lombardia, pur essendo la regione più urbanizzata d'Italia, con l'8,9% di superficie urbana, si colloca al sedicesimo posto con 0,57. A compensare parzialmente l'impatto della pianura è infatti la presenza dell'arco alpino.

La classifica utilizza l'indicatore MSA Land Use (Mean Species Abundance), che misura quanta biodiversità originaria rimane in relazione all'utilizzo del territorio. Si tratta di un parametro che consente di confrontare ambienti differenti attraverso una scala compresa tra zero e uno: un bosco naturale raggiunge il valore di 1, un terreno agricolo intensivo si attesta intorno a 0,1, mentre un'area urbana scende a 0,05. Il risultato regionale deriva dalla media dei valori riferiti alle diverse superfici.

Il dato valdostano, dunque, non significa che ogni porzione della regione sia incontaminata o che non esistano pressioni sugli ecosistemi. Indica piuttosto che, nel confronto complessivo tra uso del suolo e biodiversità potenziale, la Valle d'Aosta conserva una quota particolarmente elevata del proprio patrimonio naturale.

Ed è proprio qui che il primato diventa un elemento di riflessione anche per le politiche regionali. La naturalità non è soltanto un valore paesaggistico o turistico: rappresenta un capitale ambientale che richiede manutenzione, conoscenza e tutela. La conservazione dei boschi, la gestione dei pascoli, la protezione degli ambienti d'alta quota, la salvaguardia delle zone umide e l'attenzione agli effetti dei cambiamenti climatici sono tutti aspetti che concorrono a mantenere questo patrimonio.

Il quadro nazionale, tuttavia, è decisamente meno rassicurante. L'Italia conserva mediamente circa due terzi della biodiversità che avrebbe in condizioni naturali, con un indice complessivo di 0,66. Ma il dato più preoccupante riguarda la superficie che ha subito le trasformazioni più pesanti: oltre 8 milioni di ettari, pari al 26,7% del territorio nazionale, hanno perso almeno il 75% della biodiversità originaria a causa dell'utilizzo del suolo.

La responsabilità principale è attribuita all'agricoltura intensiva, in particolare alle coltivazioni cerealicole e di mais, mentre città e infrastrutture contribuiscono alla perdita di biodiversità in circa un sesto delle aree interessate. È un fenomeno che dimostra come il consumo di suolo non sia soltanto una questione urbanistica, ma un problema che investe direttamente la capacità degli ecosistemi di mantenere i propri equilibri.

A confermare la dimensione dell'emergenza sono anche i dati del Rapporto SNPA 2026: nel 2025 le nuove superfici artificiali hanno raggiunto 102 chilometri quadrati, con un incremento del 22% rispetto al 2024. Un'accelerazione che rende ancora più urgente intervenire.

La proiezione elaborata da 3Bee-XNatura è particolarmente significativa: se il consumo netto di suolo registrato nel 2025 dovesse proseguire allo stesso ritmo, entro il 2030 l'Italia trasformerebbe in superfici artificiali un'estensione equivalente a 36 campi da calcio al giorno, per un totale di circa 67.000 campi da calcio in cinque anni. Le regioni maggiormente interessate sarebbero Sicilia, con oltre 11.000 campi equivalenti, Lazio, con circa 9.900, e Puglia, con circa 7.700.

In questo scenario, la Valle d'Aosta parte da una condizione decisamente favorevole, ma non può considerarsi al riparo dalle trasformazioni ambientali. Anche in un territorio prevalentemente montano, infatti, le scelte sulla gestione del territorio, sulle infrastrutture, sull'espansione degli insediamenti e sulla conservazione degli habitat possono incidere sugli equilibri naturali. Il mantenimento del primato passa quindi dalla capacità di programmare lo sviluppo senza compromettere il capitale ambientale che rende la regione così particolare.

Un altro elemento interessante dell'indagine riguarda il ruolo delle aree protette. In tutte le regioni italiane la biodiversità risulta maggiore all'interno dei territori sottoposti a tutela rispetto alle aree esterne. Un'indicazione che conferma l'importanza dei parchi, delle riserve naturali e degli strumenti di conservazione. L'esempio del Veneto è emblematico: l'indice raggiunge 0,82 nelle aree protette, contro 0,42 al di fuori dei loro confini.

La questione si inserisce nel percorso avviato dall'Unione europea con la Nature Restoration Law, il regolamento sul ripristino della natura approvato nel 2024. La normativa stabilisce obiettivi progressivi: interventi di ripristino su almeno il 30% degli habitat degradati entro il 2030, il 60% entro il 2040 e il 90% entro il 2050.

Per tradurre questi impegni in azioni concrete, l'Italia ha predisposto il Piano nazionale di ripristino della natura, la cui bozza è stata trasmessa alla Commissione europea il 25 settembre 2026 e comprende 2.078 misure. Un programma che richiederà il coinvolgimento delle amministrazioni centrali, delle Regioni e degli enti locali, chiamati a individuare le priorità e a verificare nel tempo i risultati degli interventi.

Proprio la disponibilità di dati territoriali dettagliati può diventare uno strumento importante per le amministrazioni regionali. L'analisi di 3Bee-XNatura considera l'intero territorio, comprese le superfici agricole, utilizzando immagini satellitari del 2025 e una risoluzione di 100 metri. Non si limita quindi a misurare il consumo di suolo attraverso la crescita delle superfici artificiali, ma prova a valutare anche l'impatto delle diverse modalità di utilizzo del territorio sulla biodiversità.

«Il suolo è il luogo in cui la biodiversità si difende o si perde, e il Piano nazionale di ripristino è un'occasione che l'Italia non può mancare. Ma per raggiungere gli obiettivi del 2030 bisogna sapere da dove parte ogni regione e misurare i progressi anno dopo anno», dichiara Niccolò Calandri, amministratore delegato di 3Bee-XNatura. «Il nostro obiettivo è rendere fruibili dati ambientali che oggi restano nascosti, dare loro valore e fare in modo che il nostro team sia la garanzia ambientale di cui oggi c'è bisogno».

La tecnologia, in questa prospettiva, può offrire un contributo importante per individuare le aree più vulnerabili, monitorare l'evoluzione degli ecosistemi e valutare l'efficacia delle politiche di conservazione. Ma il monitoraggio, da solo, non basta: occorrono interventi concreti, risorse e una programmazione capace di conciliare le esigenze economiche e sociali con la tutela della natura.

Anche le imprese possono partecipare a questo percorso. 3Bee cita, tra le proprie iniziative, le Oasi della Biodiversità: oltre 115 oasi realizzate, più di 50.000 alberi e piante nettarifere messi a dimora e oltre 100 ettari rigenerati, grazie alla collaborazione di più di 500 partner.

La Giornata mondiale del Suolo richiama infine l'attenzione su una risorsa spesso sottovalutata, ma fondamentale per la sopravvivenza degli ecosistemi. Secondo la FAO, dal suolo proviene il 95% del cibo che consumiamo e al suo interno vive circa il 59% delle specie del pianeta. Un patrimonio che si forma con tempi lunghissimi: per produrre appena 2-3 centimetri di suolo possono essere necessari fino a mille anni.

Per la Valle d'Aosta, il primo posto nella graduatoria nazionale rappresenta quindi una notizia importante e un motivo di orgoglio. Ma soprattutto certifica il valore di una risorsa che non può essere data per scontata. Le montagne, i boschi, i ghiacciai e gli ambienti naturali costituiscono una ricchezza che va ben oltre la bellezza del paesaggio: sono parte integrante dell'identità valdostana e un patrimonio da preservare per le generazioni future.

Essere la regione più naturale d'Italia significa avere un vantaggio, ma anche una responsabilità: dimostrare che sviluppo, autonomia nelle scelte territoriali e tutela dell'ambiente possono procedere insieme. La vera sfida per la Valle d'Aosta sarà conservare questo primato non soltanto nelle classifiche, ma nella realtà quotidiana del proprio territorio.