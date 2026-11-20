Un percorso umano e sportivo straordinario che intreccia la storia sociale dell'Alto Adige con la nascita di una delle più grandi rivoluzioni culturali del Novecento: il movimento paralimpico.

È quanto racconta Caterina Fantoni nella biografia dedicata a Germano Zanarotto, figura emblematica di resilienza e rinascita attraverso lo sport, capace di passare dal buio di un grave infortunio sul lavoro fino ai gradini più alti del podio internazionale.

Nato in un maso della Val Ridanna, figlio illegittimo cresciuto nella povertà ma nella salda dignità del mondo contadino di montagna, Zanarotto impara fin da bambino il valore della tenacia. A soli diciassette anni, però, la sua vita viene stravolta da un drammatico incidente nella miniera di Monteneve, che gli provoca una grave lesione alla colonna vertebrale lasciandolo paraplegico.

Quello che appare come un destino ineluttabile cambia radicalmente grazie al trasferimento a Villa Marina, il Centro Paraplegici dell'INAIL di Ostia.

Qui il giovane altoatesino incontra medici pionieri e figure visionarie — a partire da Antonio Maglio, padre e fondatore delle Paralimpiadi — stringendo amicizie decisive e scoprendo nella pratica sportiva lo strumento per riconquistare autonomia, fiducia e piena dignità.

Quel percorso di riscatto lo conduce fino ai palcoscenici mondiali più prestigiosi: Germano Zanarotto partecipa infatti ai Giochi Paralimpici di Tel Aviv nel 1968 e a quelli di Heidelberg nel 1972, riuscendo a conquistare complessivamente tre medaglie d'oro e trasformando la propria vicenda personale in una testimonianza universale di inclusione e forza d'animo.

Il volume restituisce così alla memoria collettiva la parabola di un campione dimenticato, arricchendo il racconto con un ampio corredo di fotografie d'epoca e con filmati originali consultabili direttamente tramite codice QR.

A firmare l'opera è Caterina Fantoni, laureata in Lettere moderne all'Università di Bologna con un anno di studi a Göttingen, dottore di ricerca in Lingue e culture comparate e specializzata con un master in Public Digital History.

Collaboratrice di diverse testate giornalistiche, tra cui il quotidiano "Alto Adige", l'autrice lavora presso la Biblioteca della Libera Università di Bolzano e divide la propria vita tra Modena e Vipiteno.