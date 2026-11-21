La fedeltà, il senso del dovere e il sacrificio al servizio della comunità sono stati al centro della celebrazione con cui i Carabinieri del Gruppo di Aosta hanno reso omaggio alla loro patrona, la Virgo Fidelis. Una ricorrenza che va oltre il significato religioso e rappresenta un momento di memoria, condivisione e riflessione sui valori che accompagnano quotidianamente l’attività dell’Arma, soprattutto nei territori in cui la presenza dei militari costituisce un punto di riferimento per la sicurezza dei cittadini.

La celebrazione si è svolta questa mattina, 21 novembre, alle 9.30, nella Collegiata dei Santi Pietro e Orso di Aosta. La Santa Messa è stata officiata dal vescovo della diocesi, monsignor Franco Lovignana, alla presenza delle autorità civili e militari, dei rappresentanti delle istituzioni e di carabinieri in servizio e in congedo. Un appuntamento che ha rinnovato il legame tra l’Arma e la comunità valdostana, nel segno della vicinanza, della responsabilità e della riconoscenza verso quanti operano quotidianamente per garantire la legalità.

La Virgo Fidelis, proclamata patrona dei Carabinieri nel 1949, è diventata nel tempo un simbolo di fedeltà, coraggio e dedizione. La sua ricorrenza cade il 21 novembre, una data che richiama anche uno degli episodi più significativi della storia militare dell’Arma: la battaglia di Culqualber, combattuta in Africa orientale nel 1941. In quella circostanza, il primo battaglione Carabinieri e i reparti di Zaptié si opposero fino all’estremo sacrificio all’avanzata delle forze britanniche, distinguendosi per valore e resistenza. Il loro comportamento valse alla Bandiera dell’Arma la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare, un riconoscimento che ancora oggi rappresenta una delle pagine più intense della storia dei Carabinieri.

Il ricordo di Culqualber non è soltanto una commemorazione militare, ma un richiamo al significato più profondo del servizio: mettere il bene collettivo davanti a quello personale, assumendosi responsabilità anche nelle situazioni più difficili. Un principio che, pur nella diversità dei contesti, continua a trovare espressione nell’attività quotidiana dei carabinieri, impegnati nel presidio del territorio, nella prevenzione dei reati, nella tutela delle persone più vulnerabili e nel mantenimento della sicurezza.

La giornata è stata dedicata anche agli orfani dei militari dell’Arma caduti nell’adempimento del dovere. La Giornata dell’Orfano rappresenta un momento di particolare intensità, perché sposta l’attenzione dal sacrificio del militare alla vita di chi, quel sacrificio, lo porta nel proprio percorso personale e familiare. Il sostegno ai figli e alle famiglie dei carabinieri scomparsi costituisce una forma concreta di solidarietà e testimonia la volontà dell’Arma di mantenere nel tempo un legame con chi ha pagato il prezzo più alto del servizio.

La celebrazione della Virgo Fidelis riunisce così tre dimensioni: la fede, la memoria storica e la solidarietà. Un’occasione per ricordare i caduti, riconoscere il valore di chi indossa l’uniforme e ribadire l’importanza di un servizio che, nella quotidianità, si traduce in presenza, ascolto e tutela della comunità. Ad Aosta, la ricorrenza ha rinnovato questo messaggio, affidandolo alla memoria di chi ha sacrificato la propria vita e all’impegno di chi continua, ogni giorno, a servire il Paese.