La strada statale 26 "della Valle d'Aosta" è temporaneamente chiusa dal km 133,900 al km 137,100, verso Colle del Piccolo San Bernardo, in località Pré-Saint-Didier (AO), a causa della caduta di un masso.
Il traffico è deviato lungo il percorso alternativo del Colle San Carlo.
Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.
Anas (Gruppo FS) ricorda che "Quando sei alla guida tutto può aspettare!" - "Guida e Basta!". Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti "Pronto Anas" al numero verde gratuito 800.841.148.