L’uccisione della lupa ritrovata a Brusson riaccende il dibattito sul bracconaggio in Valle d’Aosta e sulla tutela della fauna selvatica. Legambiente Valle d’Aosta e Lipu Aosta chiedono che venga fatta piena luce sull’accaduto, che i responsabili siano individuati e che l’intera politica valdostana condanni senza esitazioni quanto avvenuto.

Gli accertamenti veterinari hanno confermato che l’animale, ritrovato morto in una zona vicina ad alcuni centri abitati, è stato ucciso da un colpo d’arma da fuoco. La Procura di Aosta ha aperto un fascicolo, mentre il Corpo forestale della Valle d’Aosta sta conducendo le indagini per ricostruire la dinamica e risalire a chi ha sparato.

«Sparare illegalmente ad un animale protetto è un atto criminale», sottolineano le due associazioni, che chiedono alle autorità competenti un aggiornamento sulle indagini, nei limiti consentiti dall’inchiesta in corso.

Il tema della convivenza con il lupo, riconoscono Legambiente e Lipu, pone problemi concreti, soprattutto per chi alleva animali. Ma la risposta, evidenziano, deve passare attraverso le istituzioni, con strumenti di prevenzione, sostegni economici e tecnici agli allevatori e misure previste dalla legge. «Nessuno può farsi giustizia da sé», è il richiamo contenuto nella nota, che respinge qualsiasi forma di violenza nei confronti della fauna selvatica.

Le associazioni allargano quindi il discorso anche al clima che accompagna episodi di questo genere, denunciando il compiacimento e gli incitamenti che circolano sui social. «Togliere la vita ad un animale selvatico è un atto di violenza e sopraffazione», affermano, chiedendo che anche le manifestazioni di approvazione nei confronti di simili gesti siano condannate, perché contribuiscono a normalizzare la violenza.

Da qui la richiesta alla Regione di rendere pubblico un quadro aggiornato del bracconaggio in Valle d’Aosta, con i dati degli ultimi anni relativi a segnalazioni, controlli e illeciti accertati. Un monitoraggio ritenuto indispensabile per comprendere la portata del fenomeno, individuare le aree più esposte e rafforzare la vigilanza, evitando che l’attenzione si accenda soltanto quando un episodio finisce sulle cronache.

Nel comunicato emerge anche un interrogativo legato a un altro caso recente, quello dello stambecco abbattuto circa un mese fa. Legambiente e Lipu chiedono di sapere se siano stati adottati provvedimenti nei confronti dei bracconieri denunciati, in particolare se le loro licenze siano state revocate. «Rendere pubbliche queste informazioni, nei limiti consentiti dalla legge, sarebbe un modo concreto per avvicinare la giustizia ai cittadini», osservano.

L’appello finale è rivolto a tutte le forze politiche valdostane, di maggioranza e opposizione, affinché esprimano una condanna «ferma e inequivocabile» dell’uccisione della lupa di Brusson e di ogni forma di bracconaggio. Non soltanto parole, ma un impegno concreto per la tutela della fauna selvatica e la continuità dei controlli.