C'è un significato particolare nel condividere un bicchiere di vin brûlé o di succo di mela caldo durante le feste natalizie. È il piacere di stare insieme, ma può diventare anche qualcosa di più: un gesto capace di aiutare chi ha bisogno, sostenere chi si impegna ogni giorno per gli altri e ricordare che nessuno dovrebbe essere lasciato solo nei momenti più difficili. È questo lo spirito con cui gli Alpini valdostani tornano protagonisti del Marché Vert Noël, trasformando la loro tradizionale buvette in un punto di incontro, accoglienza e solidarietà.

Inaugurata venerdì 20 novembre, in piazza Chanoux ad Aosta, la diciottesima edizione del Marché Vert Noël accompagnerà cittadini e visitatori fino al 6 gennaio 2027. Tra gli chalet del villaggio natalizio ci sarà anche quello della sezione valdostana dell'Associazione Nazionale Alpini, dove il vin brûlé e il succo di mela caldo saranno proposti a offerta libera. Il ricavato sarà destinato a tre realtà che svolgono un ruolo importante nella comunità: il Banco Alimentare della Valle d'Aosta, l'associazione Il Mandorlo Fiorito e AUSER.

Dietro questa iniziativa c'è una generosità che negli anni ha saputo tradursi in risultati concreti. Nell'edizione 2025/2026, attraverso il Bistrot ANA, gli Alpini hanno raccolto complessivamente 33.020 euro, suddivisi in due contributi da 16.510 euro ciascuno, destinati al Banco Alimentare per la Valle d'Aosta e all'Associazione Albero di Zaccheo. Una dimostrazione di quanto la partecipazione dei cittadini, unita alla disponibilità dei volontari, possa trasformare un'iniziativa natalizia in un aiuto reale per il territorio.

Quest'anno tra i beneficiari c'è anche Il Mandorlo Fiorito, organizzazione di volontariato nata dall'esperienza di persone che hanno conosciuto da vicino il dolore della perdita di un proprio caro per suicidio. Un'associazione che ha scelto di trasformare una sofferenza profonda in un impegno a favore della vita, della prevenzione e della speranza. Il suo lavoro è rivolto alla sensibilizzazione sulla salute mentale, alla lotta contro i pregiudizi e al sostegno delle persone che hanno vissuto il dramma del suicidio di un familiare o di una persona cara.

«Essere stati scelti dagli Alpini tra le realtà beneficiarie di questa iniziativa rappresenta per noi un gesto di grande valore, che va ben oltre il sostegno economico – dichiara Paola Longo Cantisano, presidente del Mandorlo Fiorito (a sn della foto) –. Significa riconoscere l'importanza di un tema che troppo spesso rimane nascosto dietro il silenzio e il pregiudizio. Il Mandorlo Fiorito nasce dall'esperienza di persone che hanno conosciuto da vicino il dolore del suicidio, ma il nostro impegno è rivolto alla vita, alla prevenzione e alla speranza. Questo contributo ci permetterà di continuare a costruire occasioni di ascolto, incontro e sensibilizzazione, raggiungendo un numero sempre maggiore di persone».

Parole che restituiscono il senso più profondo di questa iniziativa. Perché parlare di prevenzione del suicidio significa innanzitutto imparare ad ascoltare, riconoscere le fragilità e creare le condizioni affinché chi soffre possa trovare una mano tesa. Significa superare il silenzio, abbattere i tabù e costruire una comunità nella quale chiedere aiuto non sia motivo di vergogna, ma un gesto di fiducia.

«Ci sono gesti che vanno ben oltre il loro valore economico e che ci fanno sentire quanto sia importante non essere soli in questo percorso – sottolinea Fabrizia Pavetto, vicepresidente del Mandorlo Fiorito (a ds nella foto) –. Il tema della prevenzione del suicidio sta trovando sempre più spazio e attenzione nella nostra comunità. Dietro ogni nostro progetto ci sono persone, storie, fragilità, ma soprattutto il desiderio di esserci gli uni per gli altri».

Anche le istituzioni comunali hanno voluto sottolineare il valore dell'iniziativa e l'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla salute mentale. Il sindaco di Aosta, Raffaele Rocco, ha evidenziato la necessità di dare sempre maggiore spazio a questo tema nel dibattito pubblico e nell'agenda delle istituzioni.

«La salute mentale deve trovare sempre più spazio nel dibattito pubblico e nell'agenda delle istituzioni. Dobbiamo costruire una comunità in cui chiedere aiuto sia un diritto, non un motivo di vergogna. Grazie agli Alpini e al Mandorlo Fiorito per aiutarci a rendere concreto questo impegno», ha dichiarato.

Sulla stessa linea l'assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Aosta, Cecilia Lazzarotto, che ha ricordato il lavoro svolto dall'associazione in questi primi anni di attività.

«Il lavoro del Mandorlo Fiorito in questi primi anni è stato ed è fondamentale per la nostra comunità. L'associazione vuole superare i tabù, parlare e discutere del tema del suicidio quotidianamente e in diversi ambiti e a diverse fasce d'età. Per questo, come amministrazione comunale, insieme all'Associazione Nazionale Alpini, abbiamo voluto sostenere quest'anno il Mandorlo Fiorito», ha spiegato.

A rappresentare lo spirito dell'iniziativa c'è anche l'impegno concreto delle penne nere valdostane. Il presidente della sezione valdostana dell'Associazione Nazionale Alpini, Carlo Bionaz, ha espresso soddisfazione per la presenza dell'associazione nel cuore del mercatino natalizio.

«Siamo davvero orgogliosi di essere anche quest'anno nel cuore di Aosta, al Marché Vert Noël, con il nostro Bistrot ANA. Questo chalet non è solo un luogo di ritrovo per bere un bicchiere di vin brûlé o di succo di mela caldo con cittadini e turisti, ma rappresenta soprattutto un gesto concreto di vicinanza verso la nostra comunità».

Un impegno che coinvolgerà quotidianamente tanti volontari. «Ogni giorno, fino al 6 gennaio, i nostri Alpini, Amici degli Alpini e soci aggregati dei diversi Gruppi Alpini Valdostani si alterneranno dietro il bancone mettendo a disposizione il proprio tempo e il proprio entusiasmo. Un grandissimo grazie va ai nostri Gruppi che in giro di una settimana hanno completato il calendario di lavoro, dando subito una risposta importante. Cambiano i volti, ma resta immutato lo spirito alpino: esserci, fare squadra e aiutare chi è in difficoltà».

Bionaz ha quindi ricordato la destinazione solidale delle offerte: «Il frutto del lavoro delle nostre penne nere e la generosità di chi passerà a trovarci andranno a sostenere tre realtà importanti per il nostro territorio: il Banco Alimentare della Valle d'Aosta, l'Associazione Il Mandorlo Fiorito e l'AUSER. Perché per noi Alpini il Natale ha senso solo se condiviso con chi ha più bisogno».

Nato nel 2022, Il Mandorlo Fiorito è oggi un'organizzazione di volontariato iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e partecipa al percorso regionale di prevenzione del suicidio, portando un contributo prezioso: quello dell'esperienza vissuta. Attraverso incontri pubblici, testimonianze, iniziative culturali e progetti di sensibilizzazione, l'associazione lavora per favorire il dialogo sulla salute mentale, contrastare l'isolamento e promuovere la consapevolezza dell'importanza di chiedere aiuto.

Le offerte raccolte al Marché Vert Noël contribuiranno a garantire continuità a queste attività e a sviluppare nuovi progetti sul territorio valdostano. Un sostegno economico, certo, ma soprattutto un riconoscimento del valore di un lavoro che mette al centro le persone, le loro storie e il bisogno di sentirsi accolte.

Il Mandorlo Fiorito ha rivolto un sentito ringraziamento alla sezione valdostana dell'Associazione Nazionale Alpini, all'Amministrazione comunale di Aosta e a tutti coloro che sceglieranno di contribuire.

Fino al 6 gennaio 2027, passare dalla buvette degli Alpini significherà dunque molto più che concedersi una bevanda calda nel clima delle feste. Sarà un'occasione per partecipare a una catena di solidarietà che unisce volontari, istituzioni, associazioni e cittadini.

Perché a volte la solidarietà comincia proprio da un gesto semplice: fermarsi, condividere qualcosa e lasciare un'offerta. E quel piccolo gesto può contribuire a sostenere chi lavora affinché nessuno debba affrontare da solo il proprio dolore. Anche questo è il vero significato del Natale: trasformare la generosità in vicinanza e la vicinanza in speranza.