Non parlare di disabilità soltanto in termini di assistenza, ma riconoscere alle persone il diritto di essere protagoniste delle proprie scelte, della vita sociale e delle decisioni che le riguardano. È questo il messaggio che accompagna «La comunità che cambia», la settimana di iniziative promossa in Valle d’Aosta in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, in programma il 3 dicembre.

Dal 1° al 9 dicembre 2026, tra Aosta e Pont-Saint-Martin, sono previsti appuntamenti culturali, spettacoli, proiezioni cinematografiche, concerti, momenti conviviali e occasioni di confronto. Sei giornate di iniziative che hanno un filo conduttore preciso: costruire una comunità realmente inclusiva, nella quale nessuno venga lasciato indietro e ogni persona possa partecipare pienamente alla vita collettiva.

A caratterizzare il programma è soprattutto il metodo con cui è stato realizzato. Le iniziative, infatti, sono nate dal confronto diretto con le associazioni del territorio attraverso gli appositi tavoli di co-programmazione. Non un calendario predisposto esclusivamente dalle istituzioni, dunque, ma un percorso condiviso con le persone con disabilità, le loro famiglie e le organizzazioni che le rappresentano.

Un'impostazione che richiama un principio fondamentale della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: «Niente su di noi senza di noi». Le persone interessate non devono essere considerate semplici destinatarie di interventi e servizi, ma soggetti attivi nella progettazione delle politiche e nella costruzione delle opportunità che riguardano la loro vita.

«Questo programma non è stato costruito a tavolino – dichiara l'assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali Carlo Marzi –. Ogni appuntamento è nato dal confronto diretto con le associazioni nell’ambito degli appositi tavoli di co-programmazione. È il modo in cui intendiamo dare concreta attuazione alla nuova Riforma della disabilità: le persone non sono destinatarie di iniziative decise da altri, ma protagoniste delle scelte che le riguardano».

L'assessore richiama quindi il valore dell'autodeterminazione e della partecipazione: «Abbiamo bisogno di diffondere sempre di più la cultura della persona al centro e dell'autodeterminazione delle persone con disabilità, che hanno il diritto di decidere della propria vita e di partecipare a tutte le scelte che le riguardano».

Un cambiamento culturale che, nelle intenzioni dei promotori, deve coinvolgere l'intera società e non soltanto chi vive direttamente una condizione di disabilità. «Per questo le iniziative sono aperte a tutte e a tutti: solo creando occasioni di incontro condivise possiamo costruire una comunità davvero inclusiva, fondata su una reale uguaglianza. Invito tutta la cittadinanza a partecipare, perché la comunità cambia davvero solo se cambiamo insieme», conclude Carlo Marzi.

La settimana si aprirà martedì 1° dicembre, alle 16.30, alla Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta, con l'inaugurazione della mostra Autori-Tratti. L'esposizione resterà aperta fino al 12 dicembre. Gli orari di visita saranno il lunedì dalle 14 alle 19 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 19. L'ingresso sarà libero.

Mercoledì 2 dicembre, gli appuntamenti si sposteranno al Plus Aosta. A partire dalle 17, spazio alla proiezione di tre cartoni animati accompagnati dal vivo dalla Taxi Orchestra – SFOM. Alle 17.30 sarà protagonista il Coro Aliali con «La musica che unisce, la voce che cura». Alle 18.15 è prevista la proiezione di Upside Down, film di Luca Tornatore del 2021, della durata di 93 minuti. La giornata si concluderà alle 19.45 con «Racconti di vita indipendente», nell'ambito del progetto «Partecipo! Accedo e comunico». Sarà disponibile il servizio di interpretariato LIS. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

Il momento centrale della manifestazione arriverà giovedì 3 dicembre, nella Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Al MegaMuseo – Museo Archeologico Contemporaneo di Aosta sono in programma due esperienze pensate per coinvolgere il pubblico attraverso modalità diverse di percezione e conoscenza: la «Visita senza un senso», prevista alle 16 e alle 17.30, e l'«Aperitivo al buio», con due turni alle 17.30 e alle 19.30. Entrambe le iniziative saranno gratuite, ma con prenotazione obbligatoria.

Venerdì 4 dicembre sarà una giornata distribuita tra Aosta e Pont-Saint-Martin. Dalle 17.30 alle 20, da Paolo Griffa al Caffè Nazionale di Aosta, arriverà «AperiLIS», un aperitivo pensato come occasione di incontro e socializzazione per avvicinarsi alla Lingua dei Segni Italiana e scoprirne il valore comunicativo.

Alle 20.30, alla Sala Polivalente dell'Auditorium di Pont-Saint-Martin, si terrà invece l'appuntamento conclusivo della rassegna cinematografica «Con occhi diversi», organizzata dall'Associazione Insieme ODV in occasione del proprio 25° anniversario, in collaborazione con il Comune di Pont-Saint-Martin e framedivision. In programma Tutto l'amore che serve (Mon inséparable), film del 2024 della regista Anne-Sophie Bailly, della durata di 95 minuti. Alla proiezione seguiranno le riflessioni di Alexine Dayné ed Erika Nones. L'ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

La musica tornerà protagonista sabato 5 dicembre, alle 20.30, al Teatro Splendor di Aosta, con «Scomposizioni», un concerto-spettacolo che vedrà sul palco Gian Luigi Carlone, il Partage ensemble e la STO orchestra sinfonica. Anche in questo caso è prevista la prenotazione.

L'ultimo appuntamento è fissato per mercoledì 9 dicembre, dalle 10 alle 12, nella sala della Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta. «Oltre le Barriere» sarà un momento di approfondimento dedicato all'accessibilità, alle agevolazioni e alle infrastrutture necessarie per rendere concreta l'inclusione. Ad aprire l'incontro sarà Adele Squillaci, Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione autonoma Valle d'Aosta. L'ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti.

Una settimana, dunque, che attraverso linguaggi e occasioni differenti vuole portare il tema dell'inclusione fuori dagli ambiti specialistici e renderlo parte della quotidianità. Perché abbattere le barriere non significa soltanto intervenire sugli spazi fisici, ma anche superare pregiudizi, ostacoli culturali e modalità di partecipazione che ancora limitano la piena cittadinanza delle persone con disabilità.

La sfida indicata da «La comunità che cambia» è proprio questa: trasformare il principio dell'inclusione in una pratica condivisa, nella quale istituzioni, associazioni e cittadini siano parte dello stesso percorso.

Alcuni appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti, mentre altri richiedono la prenotazione.