Non si trattava di una spesa dimenticata alle casse, ma di un sistema organizzato per fare incetta di prodotti senza pagare, con una particolare predilezione per le bottiglie più costose. Tra gli scaffali dei supermercati di Aosta e dei comuni limitrofi, tra giugno e luglio 2026, un gruppo di persone avrebbe messo a segno una serie di furti, accumulando un bottino superiore ai 10.000 euro. A ricostruire la vicenda e a identificare i responsabili sono stati gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Aosta.

L’indagine è partita dalle denunce presentate dai legali rappresentanti di diversi supermercati, che avevano segnalato ammanchi di merce, inizialmente riconducibili soprattutto a generi alimentari. Gli operatori della Sezione Reati contro il Patrimonio hanno quindi avviato un’attenta attività di ricostruzione, mettendo a confronto gli episodi e analizzando gli elementi raccolti.

Dall’incrocio dei dati è emerso un quadro ben più articolato di quanto apparisse in un primo momento. Accanto ai prodotti alimentari, infatti, a sparire dagli scaffali erano soprattutto bottiglie pregiate di Champagne, un dettaglio che ha fatto emergere un possibile obiettivo commerciale: la successiva rivendita della merce sul mercato illegale.

A dare una svolta decisiva alle indagini è stata l'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza dei punti vendita. Attraverso un lavoro minuzioso di verifica e confronto, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica dei furti e a identificare sei persone, ritenute responsabili degli episodi commessi nei mesi di giugno e luglio.

Le verifiche hanno inoltre permesso di scoprire che il gruppo avrebbe utilizzato lo stesso modus operandi anche in altri supermercati del Nord Italia. Per gli spostamenti venivano impiegate auto a noleggio oppure vetture munite di targa prova francese, una modalità che avrebbe consentito di muoversi tra diverse località rendendo più difficili le attività di identificazione.

L'attività investigativa ha così permesso di ricondurre a un unico contesto una serie di episodi che, inizialmente, potevano apparire scollegati tra loro. Per i sei soggetti identificati potrebbe ora arrivare anche un ulteriore provvedimento: il Foglio di Via Obbligatorio dalla Valle d'Aosta. Il Questore sta infatti valutando l'adozione della misura, con l'obiettivo di impedire il loro ritorno sul territorio regionale e prevenire la commissione di nuovi reati.