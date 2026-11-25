Divertirsi è un diritto, farlo in sicurezza dovrebbe essere una condizione irrinunciabile. Ma quanto si sentono davvero sicuri i giovani valdostani quando frequentano locali, partecipano a feste, trascorrono il tempo libero con gli amici oppure navigano in rete? Quali sono i rischi che percepiscono maggiormente e quanto si sentono preparati ad affrontarli?

Sono alcune delle domande alla base di «Divertiamoci in Sicurezza», l'indagine promossa da Cittadinanzattiva e attualmente in corso anche in Valle d'Aosta, con la partecipazione di Cittadinanzattiva Valle d'Aosta.

L'iniziativa si rivolge alle ragazze e ai ragazzi delle scuole secondarie e delle Università attraverso un questionario anonimo, pensato per raccogliere informazioni sulle loro abitudini, sulle esperienze vissute e, soprattutto, sulla percezione della sicurezza nei luoghi di divertimento, sia fisici sia virtuali.

In Valle d'Aosta sono operative le due responsabili incaricate di seguire il coinvolgimento del mondo studentesco, rispettivamente nell'ambito liceale e in quello universitario. Un lavoro di sensibilizzazione e raccolta delle adesioni che punta a dare voce direttamente ai giovani, senza sostituirsi a loro nell'interpretazione delle esperienze e dei problemi che incontrano.

L'indagine non vuole essere un semplice esercizio statistico. Il suo valore sta proprio nella possibilità di ascoltare i ragazzi e comprendere come vivono concretamente i momenti di socialità. La sicurezza, infatti, non riguarda soltanto la prevenzione degli incidenti o il rispetto delle regole, ma comprende un insieme molto più ampio di aspetti: la libertà di frequentare gli spazi pubblici senza sentirsi minacciati, il rapporto con gli altri, il contrasto alle molestie, alle prevaricazioni e alle situazioni di disagio, fino ai comportamenti responsabili negli ambienti digitali.

Anche il mondo virtuale è ormai parte integrante della vita quotidiana delle nuove generazioni. Cyberbullismo, condivisione non consensuale di immagini, contatti indesiderati e difficoltà nel riconoscere situazioni potenzialmente pericolose sono questioni che meritano attenzione, al pari di ciò che accade nei luoghi di aggregazione e durante le occasioni di svago.

Per Cittadinanzattiva Valle d'Aosta, il coinvolgimento degli studenti rappresenta quindi un passaggio importante: non parlare semplicemente dei giovani, ma parlare con loro, lasciando che siano le loro risposte a contribuire alla comprensione dei fenomeni.

«Vogliamo che i ragazzi siano protagonisti di questa indagine, perché nessuno meglio di loro può raccontare come vive il divertimento, quali situazioni considera sicure e dove, invece, avverte difficoltà o rischi. La sicurezza non deve essere percepita come un limite alla libertà di divertirsi, ma come una condizione che permette a tutti di vivere serenamente le proprie esperienze. Ascoltare i giovani significa riconoscere loro un ruolo attivo nella costruzione di una comunità più consapevole e responsabile», sottolinea Maria Grazia Vacchina, segretaria di Cittadinanzattiva Valle d'Aosta.

L'indagine è tuttora in corso. Sarà quindi necessario attendere la conclusione della raccolta dei questionari prima di poter presentare e commentare i risultati. Cittadinanzattiva Valle d'Aosta renderà noti gli esiti a tempo debito, dando conto delle indicazioni che emergeranno dalle risposte degli studenti.

Un'occasione, dunque, per trasformare le esperienze dei ragazzi in uno strumento di conoscenza e, possibilmente, in un punto di partenza per nuove iniziative di informazione, prevenzione e sensibilizzazione.

Perché divertirsi è bello, ma farlo senza correre rischi è ancora meglio. E la sicurezza si costruisce anche imparando ad ascoltare chi, ogni giorno, vive questi spazi.

Divertiamoci in Sicurezza: la parola adesso passa agli studenti!

Per informazioni e approfondimenti: www.cittadinanzattivavda.it