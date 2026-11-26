C'è qualcosa di particolarmente amaro nel rubare un regalo di Natale. E se quel dono è destinato a un bambino che vive una situazione di difficoltà, il gesto assume un significato ancora più odioso. È quanto accaduto ad Aosta, dove il Villaggio di Babbo Natale, allestito dalla Chambre Valdôtaine nell'area dell'Arco di Augusto, è stato teatro di un episodio che lascia increduli e amareggiati proprio alla vigilia dell'avvio ufficiale delle animazioni natalizie.

Qualcuno ha pensato bene di trasformare un'iniziativa di solidarietà in un bersaglio. Con una spallata, ignoti hanno forzato il vetro del contenitore del Pacco Sospeso, riuscendo a sottrarre il primo regalo che era stato depositato. Non un oggetto qualsiasi, ma un dono affidato alla generosità di una persona e destinato a un bambino che, probabilmente, avrebbe trovato proprio in quel pacchetto una piccola, preziosa sorpresa sotto l'albero.

Un furto che va ben oltre il valore materiale di ciò che è stato portato via. Perché quel regalo rappresentava un gesto spontaneo, un pensiero rivolto a chi ha meno possibilità, la volontà di fare in modo che anche nelle famiglie più fragili il Natale possa conservare un momento di gioia. E invece qualcuno ha deciso di colpire proprio lì, dove la solidarietà aveva appena cominciato a prendere forma.

La notizia ha suscitato la ferma condanna della Chambre Valdôtaine, che presenterà denuncia alle forze dell'ordine. Ma accanto alla comprensibile indignazione, la volontà è soprattutto quella di non lasciare che un episodio del genere comprometta un progetto nato per fare del bene.

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Esprimiamo il più forte disappunto per un gesto che stigmatizziamo senza riserve – dichiara il presidente della Chambre, Roberto Sapia (nella foto) –. Prima ancora che il Villaggio inizi ufficialmente le sue attività di animazione, è stato rubato un dono destinato a un bambino in difficoltà ed è stata tradita la generosità di chi lo aveva lasciato. È un gesto meschino, che offende tutta la comunità».

Parole dure, alle quali segue però un messaggio che vuole essere soprattutto un invito a reagire. «Non ci faremo fermare: il Pacco Sospeso resta al suo posto e invito i valdostani a rispondere con ancora più generosità. Sarà questa la risposta migliore».

Ed è proprio questo il senso dell'iniziativa: fare in modo che la solidarietà non si fermi davanti a una spallata, che la cattiveria di qualcuno non riesca a cancellare la disponibilità di tanti e che un gesto meschino non abbia l'ultima parola sul Natale di una comunità.

Il Pacco Sospeso è promosso dalla Chambre in collaborazione con il CSV – Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta, e in particolare con Caritas Italiana e Croce Rossa Italiana. Una rete di solidarietà che permette di raccogliere i doni e distribuirli ai bambini del territorio che ne hanno maggiormente bisogno.

L'appello, dunque, è semplice: non lasciare che quel primo furto diventi un motivo per rinunciare. Al contrario, trasformarlo in una ragione in più per partecipare. Chi desidera contribuire può lasciare un dono al Villaggio di Babbo Natale, in piazza Arco d'Augusto, in qualsiasi momento e fino al 6 gennaio 2027.

Perché un regalo rubato non cancella il valore di tutti quelli che devono ancora arrivare. E forse, quest'anno, il gesto più bello sarà proprio quello di dimostrare che ad Aosta la solidarietà è più forte di chi tenta di rubarla.