Ottant’anni fa Pollein tornava a essere protagonista del proprio destino amministrativo. Dopo l’accorpamento al Comune di Aosta imposto dal regime fascista, la comunità riconquistava la propria autonomia e si preparava a eleggere democraticamente i propri rappresentanti. Una pagina importante della storia valdostana, che il paese ha ricordato martedì 24 novembre nella sala consiliare del municipio, con una cerimonia che ha unito memoria storica, identità locale e attenzione alle nuove generazioni.

«Ricordare questi avvenimenti significa riconoscere il valore delle istituzioni comunali, il significato della partecipazione dei cittadini e l'importanza della possibilità di scegliere i propri rappresentanti», ha esordito il sindaco Angelo Filippini, aprendo la commemorazione delle prime elezioni comunali a suffragio universale, svoltesi in Valle d’Aosta il 24 novembre 1946.

L'iniziativa si è inserita nel progetto «80 anni in Comune – L'héritage de la mémoire, la valeur de l'identité», promosso dal Celva con il sostegno del Comitato celebrativo regionale nell'ambito delle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia. Un appuntamento condiviso da tutti i Comuni valdostani per ricordare non soltanto il ritorno alle urne, ma anche il ripristino della toponomastica ufficiale e la ricostituzione delle amministrazioni comunali soppresse durante il fascismo.

Nel suo intervento, Filippini ha ricostruito il percorso che portò Pollein a ritrovare la propria autonomia. Il decreto luogotenenziale 545 del 7 settembre 1945 attribuì al Consiglio della Valle d'Aosta la facoltà di rivedere le circoscrizioni comunali modificate dal regime, ripristinando l'assetto precedente al 1922.

Già nella prima seduta, il 10 gennaio 1946, il Consiglio della Valle decise di consultare direttamente gli elettori attraverso una raccolta di firme. A Pollein, allora aggregato ad Aosta, furono raccolte 216 adesioni su 424 elettori. Un passaggio decisivo, che portò il 29 aprile 1946 alla deliberazione di ricostituzione del Comune.

Le elezioni amministrative furono quindi fissate per il 17 novembre 1946 nei Comuni della Bassa Valle e per il 24 novembre in quelli dell'Alta Valle. A Pollein si presentarono alle urne 354 elettori, contribuendo alla ricostituzione degli organi democraticamente eletti e alla ripresa della vita amministrativa della comunità.

«È una memoria che appartiene a ciascun Comune ma che nel suo insieme racconta una storia condivisa: quella di comunità che hanno ritrovato la propria autonomia amministrativa e ripreso il proprio cammino democratico», ha sottolineato il sindaco.

La ricostruzione storica è stata accompagnata dalla lettura degli atti originali. Il vicesindaco Maurizio Borbey ha dato voce al decreto luogotenenziale del 1945, che istituiva la Valle d'Aosta come circoscrizione autonoma, riconosceva il libero uso della lingua francese e affidava al Consiglio della Valle la revisione delle circoscrizioni comunali. Successivamente, la presidente del Consiglio comunale Carole Perrier ha letto la deliberazione del 29 aprile 1946, approvata all'unanimità, con cui Pollein tornava Comune insieme ad altre tredici frazioni, sette delle quali, come Pollein, erano state precedentemente aggregate ad Aosta.

A rendere ancora più significativo il momento è stato lo svelamento della targa commemorativa realizzata dal Celva per ricordare l'anniversario. Un segno concreto destinato a mantenere viva la memoria di una stagione nella quale le comunità valdostane tornarono a esercitare il diritto di scegliere i propri amministratori.

La serata ha poi guardato al futuro, con la consegna della Carta di maturità civica e di una chiavetta USB contenente la Costituzione ai 17 giovani che hanno raggiunto la maggiore età: Ambra Arcidiacono, Gabriel Arcidiacono, Panasie Barailler, Roberta Federica Bumb, Pierre Contoz, Francesco Gaia, Ilary Galluccio, Martin Gjoli, Hervé Graziosi, Lorenzo Damiano Lodato, Mattia Manglaviti, Ilaria Marchetta, Isabella Paonessa, Miriam Pont, Claudine Rollet, Anna Torlai e Jeremy Voulaz.

A loro Filippini ha rivolto un messaggio che ha legato idealmente il 1946 alle responsabilità dei cittadini di oggi. «Cari diciottenni, la maturità civica non significa soltanto diventare maggiorenni, ma diventare cittadini consapevoli. Avere 18 anni significa acquisire nuovi diritti, ma anche assumersi nuove responsabilità». Il sindaco ha ricordato il valore del diritto di voto, sottolineando come rappresenti uno strumento fondamentale per contribuire alle decisioni che riguardano il futuro della società, proprio come accadde nel 1946, quando i valdostani tornarono alle urne per eleggere i propri amministratori comunali.

L'invito rivolto ai ragazzi è stato anche quello di non limitare la partecipazione alla dimensione elettorale, ma di avvicinarsi concretamente alla vita della comunità attraverso l'impegno nelle associazioni e nel volontariato. «Avvicinatevi alle associazioni del vostro territorio, scoprite le tante opportunità di volontariato e diventate protagonisti della vita della vostra comunità», ha esortato Filippini. «Diventare cittadini significa avere dei diritti, rispettare dei doveri, ma soprattutto scoprire che il proprio tempo, le proprie capacità e il proprio impegno possono diventare un dono prezioso per gli altri».

In questa prospettiva si è inserito anche l'intervento dei volontari dell'Avis, che hanno presentato le attività dell'associazione e sensibilizzato i giovani sull'importanza della donazione del sangue, gesto concreto di solidarietà e attenzione verso gli altri.

Alla commemorazione erano presenti il consigliere regionale Marco Vierin, i componenti del Consiglio comunale e i rappresentanti delle associazioni del territorio. Una partecipazione che ha accompagnato una serata nella quale la storia di Pollein è diventata occasione per riflettere sul valore dell'autonomia comunale, della democrazia e della responsabilità civica. Perché la riconquista delle istituzioni nel 1946 non rappresentò soltanto il ritorno di un Comune sulla carta amministrativa valdostana, ma anche la possibilità per una comunità di tornare a decidere del proprio futuro.