Ci sono cammini che portano verso una destinazione e altri che, soprattutto, aiutano a incontrare persone, conoscere storie e riscoprire il valore dello stare insieme. È proprio attorno a questa idea che nasce «Un Apéro di Belle Cose», l’iniziativa promossa dall’associazione L’Albero di Zaccheo, in programma venerdì 5 dicembre, alle 17.30, ad Aosta, negli spazi del MaJic Caffè, in via Clavalité 39.

Un aperitivo che vuole essere molto più di un semplice momento conviviale: un’occasione per fare comunità attraverso il racconto di esperienze personali, viaggi e percorsi capaci di mettere in relazione persone, generazioni e territori.

Protagoniste dell’incontro saranno Barbara Riva, insieme alla mamma Dora e alla figlia Vittoria. Tre donne appartenenti a tre generazioni diverse, unite dalla passione per il viaggio e dalla curiosità di mettersi in cammino alla scoperta di luoghi, natura, storia e nuove relazioni. Attraverso le loro testimonianze si parlerà di esperienze come il cammino verso Santiago de Compostela e quello dedicato a San Francesco, itinerari che diventano occasioni di crescita personale, conoscenza e incontro.

Il filo conduttore sarà la convinzione che per costruire legami autentici non servano necessariamente grandi cose, ma la disponibilità a condividere un tratto di strada, ad ascoltarsi e a riconoscersi parte di una comunità. Un pensiero riassunto nelle parole dell'autrice: «L'uomo ha bisogno di poco per unirsi agli altri e formare un popolo unito».

Una riflessione che incontra profondamente la filosofia dell’Albero di Zaccheo, associazione impegnata a promuovere solidarietà, accoglienza e relazioni di comunità attraverso un progetto concreto di ospitalità e condivisione. Al centro del suo impegno c'è Casa Zaccheo, una realtà pensata come luogo di incontro, accoglienza e fraternità, che trova nel territorio valdostano e nel Cammino Balteo un contesto particolarmente significativo. La casa sorge infatti lungo questo itinerario, trasformando il passaggio dei camminatori in un'opportunità per favorire l'incontro e costruire nuove relazioni.

Non è dunque casuale che le storie personali delle tre protagoniste finiscano per incrociare il percorso dell'associazione: i cammini diventano il simbolo di una stessa ricerca, quella di una comunità capace di accogliere, condividere e guardare al futuro senza perdere il valore dei rapporti umani.

Nel corso dell'appuntamento, la moderatrice Michela Colombarini presenterà inoltre gli ultimi aggiornamenti sul percorso associativo, illustrando i progetti futuri e lo stato di avanzamento dei lavori di Casa Zaccheo. Sarà quindi anche un'occasione per conoscere più da vicino il cammino intrapreso dall'associazione e le prospettive di una realtà che punta a fare dell'accoglienza e della solidarietà un'esperienza concreta sul territorio.

L'appuntamento è per il 5 dicembre alle 17.30, al MaJic Caffè di Aosta. I posti sono limitati ed è gradita la prenotazione al numero 338 3611279.

Perché, in fondo, ogni cammino acquista un significato diverso quando smette di essere soltanto un viaggio individuale e diventa un'occasione per incontrare gli altri.