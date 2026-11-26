La bellezza può diventare anche un gesto concreto di solidarietà. In vista del Natale, i saloni di acconciatura ed estetica della Valle d’Aosta si trasformano in punti di raccolta per sostenere chi attraversa situazioni di difficoltà. È questo l’obiettivo di «Bellezza che fa bene», la campagna promossa da CNA Valle d’Aosta Benessere e Sanità, che mette in rete le attività del settore per raccogliere beni destinati a due realtà impegnate nel sociale: il Centro Donne contro la Violenza di Aosta e l’Associazione Valdostana Volontariato Carcerario.

L’iniziativa si svolgerà da lunedì 30 novembre a sabato 5 dicembre 2026. Durante questa settimana sarà possibile recarsi nei saloni aderenti, riconoscibili dalla locandina esposta in vetrina, e contribuire donando uno o più articoli tra quelli richiesti dalle associazioni beneficiarie.

La raccolta nasce da un confronto diretto con le due organizzazioni, coinvolte fin dalla progettazione della campagna per individuare le necessità effettive e indirizzare le donazioni verso ciò che serve davvero. Per il Centro Donne contro la Violenza si raccolgono abbigliamento e scarpe per bambine e bambini, con particolare attenzione alle esigenze dei più piccoli. Per l’Associazione Valdostana Volontariato Carcerario, invece, servono tute, felpe e calze, biancheria intima nuova, prodotti per l’igiene personale, asciugamani e ciabatte. I beni donati dovranno essere nuovi oppure in ottimo stato.

Al termine della settimana, sarà direttamente CNA Valle d’Aosta a occuparsi della consegna del materiale raccolto alle due associazioni, garantendo così un collegamento concreto tra la generosità dei cittadini e le esigenze del territorio.

«I nostri saloni sono luoghi di cura e di relazione, dove ogni giorno incontriamo centinaia di persone. Con questa campagna vogliamo mettere questa rete al servizio di chi vive un momento difficile: chi si prende cura della bellezza può prendersi cura anche della propria comunità», dichiara Angela Fazari, presidente di CNA Benessere e Sanità Valle d’Aosta.

Sono nove i saloni che hanno già aderito all'iniziativa: Capelli & Capelli, in via Arcidiacono René Ribitel 10 ad Aosta; Colore è Passione, in via Parigi 165 ad Aosta; Estetica Visage, in via Chambery 47 ad Aosta; Hair Dream, in via Circonvallazione 39 sud a Nus; Eleonora Hairstylist, in via Monte Grivola 29 ad Aosta; Natura e capelli, in corso Battaglione 91 ad Aosta; Tempo di Bellezza, in via Circonvallazione 39 sud a Nus; Terme in Città, in corso Battaglione 111 ad Aosta; e Zongjie Wu, in via Festaz ad Aosta.

L’elenco dei punti di raccolta è consultabile anche sul sito www.cna.vda.it e attraverso i canali social di CNA Valle d’Aosta. Un’occasione per trasformare un gesto semplice in un aiuto concreto e ricordare che la solidarietà, soprattutto durante le festività, può passare anche attraverso i luoghi della quotidianità.