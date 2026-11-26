Ci sono istituzioni la cui storia non si misura soltanto negli anni trascorsi, ma soprattutto nelle vite che hanno accompagnato, nelle persone che hanno accolto e nell’assistenza che hanno saputo garantire attraverso generazioni diverse. Il J.B. Festaz appartiene a questa storia. Da 369 anni rappresenta un punto di riferimento per l’accoglienza e la cura delle persone più fragili, mantenendo viva una missione nata quasi quattro secoli fa: prendersi cura di chi ha bisogno, offrendo non soltanto assistenza, ma anche attenzione, dignità e vicinanza umana.

Lunedì 30 novembre 2026, in occasione della ricorrenza di Sant’Andrea, l’Azienda celebrerà il 369° anniversario della propria fondazione. Una ricorrenza che guarda al passato, ma che soprattutto racconta il significato attuale di un’Istituzione profondamente radicata nella comunità valdostana e chiamata quotidianamente a rispondere ai bisogni assistenziali e sanitari delle persone.

Tutto ebbe inizio nel 1657, quando Jean-Boniface Festaz, notaio e Tesoriere del Ducato di Aosta, decise di destinare la propria abitazione all’accoglienza delle persone più bisognose. Nacque così l’Hospice de Charité, un’opera di solidarietà concepita in un periodo storico ancora segnato dalle conseguenze della grande epidemia di peste del 1630. Un gesto di generosità che ha attraversato i secoli, trasformandosi insieme alla società e ai suoi bisogni, senza perdere il principio fondamentale da cui era nato: garantire accoglienza e assistenza a chi si trova in una condizione di fragilità.

Oggi il J.B. Festaz è una realtà significativa del sistema socioassistenziale e sanitario valdostano. La sua attività non si esaurisce nella prestazione assistenziale o sanitaria, ma si sviluppa attorno a una concezione più ampia della cura, nella quale assumono un ruolo centrale la qualità della vita, il benessere individuale, le relazioni e la possibilità, per ogni ospite, di continuare a sentirsi parte di una comunità.

È proprio questo il significato che la Direzione intende attribuire all’anniversario. L’assistenza non è soltanto rispondere a un bisogno, ma riconoscere la persona nella sua interezza, rispettarne la storia, ascoltarne le necessità e costruire occasioni di partecipazione e condivisione.

«Trecentosessantanove anni non rappresentano soltanto un anniversario importante, ma raccontano una responsabilità che si rinnova ogni giorno», sottolinea Patrick Thérisod, direttore del J.B. Festaz (nella foto). «La nostra storia ci ricorda che questa Istituzione è nata dalla volontà di prendersi cura delle persone. Oggi significa garantire un'assistenza attenta e qualificata, ma anche riconoscere il valore di ogni ospite, rispettarne la storia, ascoltarne i bisogni e favorire occasioni di relazione e partecipazione».

Un concetto che il direttore riassume in una definizione particolarmente significativa: «Il J.B. Festaz è prima di tutto un luogo di vita, nel quale desideriamo che ciascuno possa sentirsi accolto, rispettato e parte di una comunità».

Ed è proprio attorno a questa idea che è stata costruita la giornata del 30 novembre. Le celebrazioni non saranno infatti soltanto un momento commemorativo, ma un'occasione pensata soprattutto per gli ospiti della struttura, con un programma che intreccia spiritualità, musica e convivialità, tenendo conto delle loro esigenze e delle diverse condizioni assistenziali.

La mattinata si aprirà alle ore 10, nella Cappella del J.B. Festaz, con la Santa Messa celebrata da monsignor Fabio Brédy, vicario generale della Diocesi di Aosta, accompagnata dalla cantoria della Cattedrale.

Alle 10.45 spazio alla musica e alla tradizione valdostana, con Maura Susanna (nella foto) e i Trouveur Valdotèn, che parteciperanno a titolo volontario, offrendo agli ospiti un momento di festa attraverso le sonorità e il patrimonio musicale del territorio. Un contributo che assume un significato particolare perché porta all'interno della struttura una parte della cultura e dell'identità valdostana, favorendo occasioni di incontro e condivisione.

A mezzogiorno è previsto il tradizionale pranzo di festa, che riunirà ospiti, personale e invitati attorno a un momento conviviale. Nel pomeriggio, alle ore 16, l'Auditorium ospiterà invece il Coro AliAli, protagonista del progetto «La voce che cura», un'esperienza che da tempo porta la musica all'interno del J.B. Festaz, coinvolgendo persone con patologie neurologiche, familiari e caregiver.

Un'iniziativa che restituisce concretamente il senso di un'assistenza capace di andare oltre gli interventi tradizionali, riconoscendo anche alla musica e alle relazioni un ruolo nel benessere delle persone.

L'anniversario sarà infine l'occasione per riconoscere il lavoro quotidiano del personale e il contributo dei volontari, figure fondamentali nella vita della struttura. Perché dietro i 369 anni del J.B. Festaz non c'è soltanto una storia istituzionale, ma una presenza fatta di professionalità, dedizione e attenzione quotidiana, che si rinnova attraverso il rapporto con gli ospiti e le loro famiglie.

Dal gesto di solidarietà di Jean-Boniface Festaz nel Seicento alla realtà assistenziale di oggi, il filo conduttore rimane dunque lo stesso: mettere la persona al centro. È questa l'eredità più importante di un'Istituzione che, dopo quasi quattro secoli, continua a misurare il valore della propria storia non soltanto nel tempo trascorso, ma nella capacità di accogliere, assistere e prendersi cura.