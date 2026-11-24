Cinque nuove diagnosi in un anno e circa 80 persone che ricorrono alla profilassi farmacologica per proteggersi dall’infezione. Sono i numeri che fotografano la situazione dell’HIV in Valle d’Aosta nel 2026 e che riportano al centro dell’attenzione un tema sul quale prevenzione, informazione e diagnosi tempestiva continuano a fare la differenza.

La Giornata mondiale contro l’HIV e l’AIDS, che ricorre ogni anno il 1° dicembre, diventa così l’occasione per trasformare l’informazione in un’opportunità concreta di prevenzione. La Struttura complessa di Malattie Infettive dell’Ospedale regionale Umberto Parini di Aosta, diretta dalla dottoressa Silvia Magnani, organizza infatti una doppia giornata di test gratuiti per l’HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili, con due appuntamenti aperti alla popolazione.

Il primo si svolgerà proprio lunedì 1° dicembre, dalle 8 alle 15, negli ambulatori di Malattie Infettive dell’Ospedale Parini, corpo D. Sarà possibile effettuare, attraverso un semplice prelievo di sangue, lo screening per epatite B, epatite C e sifilide. L'accesso sarà libero, senza necessità di prenotazione.

Il secondo appuntamento è previsto nel pomeriggio, dalle 16 alle 19, al Centre Nous, nel quartiere Dora, di fronte alla biblioteca. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione Queer VdA André Zanotto. La dottoressa Silvia Magnani, accompagnata da un’infermiera, effettuerà test rapidi con pungidito per HIV e sifilide, con risultati disponibili in pochi minuti. Per questa seconda iniziativa è consigliata la prenotazione, che potrà essere effettuata in forma anonima attraverso il sito dell'associazione: https://queervda.arcigay.it/test/.

I numeri regionali restituiscono una fotografia che merita attenzione. Nel 2026 le nuove diagnosi di positività all'HIV sono state cinque, quattro riferite a uomini e una a una donna. Tutte le persone diagnosticate sono di nazionalità italiana. Accanto alle nuove diagnosi, c'è un altro dato significativo: sono circa 80 i pazienti seguiti in Valle d'Aosta attraverso la PrEP, la Profilassi Pre-Esposizione.

Si tratta di un trattamento farmacologico preventivo destinato a persone HIV-negative che presentano un rischio elevato di contrarre l'infezione. Attraverso l'assunzione di farmaci antiretrovirali, la PrEP rappresenta oggi uno degli strumenti disponibili per ridurre sensibilmente il rischio di contagio. Un dato che testimonia anche la crescente attenzione verso strategie di prevenzione che affiancano il tradizionale ricorso al test.

«Sottoporsi al test HIV è un gesto di responsabilità verso se stessi e verso gli altri», sottolinea la dottoressa Manuela Colafigli, specialista della Struttura complessa di Malattie Infettive e referente dell'Ambulatorio HIV. «Oggi una diagnosi precoce consente di avviare tempestivamente terapie altamente efficaci e ben tollerate, in grado di prevenire lo sviluppo di complicanze anche gravi e di garantire alle persone una buona qualità di vita».

La specialista richiama anche un aspetto fondamentale della medicina contemporanea: l'efficacia delle terapie nel contrastare la diffusione del virus. «Il trattamento permette inoltre di ridurre la carica virale fino a renderla stabilmente non rilevabile, azzerando il rischio di trasmissione del virus per via sessuale».

È il principio sintetizzato dalla formula U=U, Undetectable = Untransmittable, ovvero non rilevabile uguale non trasmissibile. Un messaggio importante anche per contrastare paure e pregiudizi che ancora accompagnano l'HIV e che possono rappresentare un ostacolo alla richiesta di un test.

«Per questo è fondamentale favorire l'accesso ai test, superando timori, pregiudizi e stigma ancora troppo spesso associati all'HIV», aggiunge Colafigli. «Sarà sufficiente un semplice prelievo di sangue, gratuito, con la facoltà di scegliere l'anonimato».

La prevenzione, tuttavia, non si esaurisce nella giornata del 1° dicembre. L'Ambulatorio HIV dell'Ospedale Parini garantisce durante tutto l'anno percorsi dedicati allo screening di altre infezioni sessualmente trasmissibili, tra cui epatite A, gonorrea, clamidia, Mycoplasma e Trichomonas.

Negli stessi spazi è possibile ricevere un'attività di counseling personalizzato e, quando indicato, accedere alla prescrizione della Profilassi Pre-Esposizione. Un percorso che punta a mettere insieme diagnosi, assistenza e prevenzione, con un approccio rivolto alle esigenze delle singole persone.

Il messaggio che accompagna la Giornata mondiale è dunque chiaro: conoscere il proprio stato di salute è il primo passo per proteggere se stessi e gli altri. I test sono gratuiti, i percorsi di accesso sono semplici e la possibilità di mantenere l'anonimato contribuisce ad abbattere una delle principali barriere che ancora frenano la prevenzione. In Valle d'Aosta, il 1° dicembre, l'invito è a non rimandare.