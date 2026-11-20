Valeria Zanini, 23 anni, residente a Morgex e laureata in Infermieristica presso la sede di Aosta dell’Università di Torino, ha vinto il Premio della Fondazione FARO (Fondazione Assistenza Ricerca Oncologica) con una tesi dedicata al miglioramento della comunicazione con i pazienti nell’ambito delle cure palliative. È la prima volta che il riconoscimento viene assegnato a una laureata della sede universitaria valdostana.

A comunicarlo sono l’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali e l’Azienda USL della Valle d’Aosta. Il premio, promosso dalla Fondazione FARO, realtà piemontese impegnata nell’assistenza oncologica e nelle cure palliative, è rivolto ai laureati in Infermieristica e in Scienze Infermieristiche e Ostetriche dell’Università di Torino. L’iniziativa valorizza le migliori tesi dedicate alle cure palliative, all’assistenza, all’organizzazione dei servizi sanitari e alla formazione del personale.

La ricerca della giovane infermiera, intitolata "Il ruolo dell’infermiere nell’utilizzo del Go Wish Game: facilitare la pianificazione condivisa delle cure palliative", approfondisce l’impiego di uno strumento composto da un mazzo di carte che permette ai pazienti affetti da malattie inguaribili di individuare ed esprimere desideri, valori e priorità nelle scelte di cura.

Il Go Wish Game facilita il dialogo tra pazienti, familiari e professionisti sanitari su temi delicati come il fine vita, contribuendo a superare le difficoltà comunicative che possono accompagnare queste conversazioni.

"Avevo in mente da più di un anno di dedicare la mia tesi all’ambito delle cure palliative", racconta Valeria Zanini, spiegando che è stata la relatrice Daniela Orlassino a proporle di approfondire questo particolare strumento. La ricerca si è concentrata sul ruolo dell’infermiere nell’accompagnare il paziente e la famiglia nella condivisione delle preferenze relative alle cure.

Il lavoro è stato successivamente candidato al bando della Fondazione FARO e selezionato tra le tesi vincitrici. "Sinceramente non me lo aspettavo e quando ho saputo di aver vinto è stata una bellissima sorpresa", racconta la giovane professionista, sottolineando la soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dopo il percorso universitario.

Il risultato rappresenta un traguardo importante anche per il Corso di Laurea in Infermieristica della sede di Aosta, che dispone di 30 posti grazie a un accordo tra Regione Autonoma Valle d’Aosta, Università di Torino e Azienda USL.

"È la prima volta che questo importante riconoscimento viene vinto da una nostra studentessa. La notizia mi ha profondamente commossa ed emozionata", dichiara Daniela Orlassino, tutor professionale del corso e relatrice della tesi. Secondo Orlassino, il premio testimonia la qualità della formazione e l’impegno degli studenti nell’affrontare tematiche di particolare valore scientifico e umano.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Carlo Marzi, che ha sottolineato il valore del riconoscimento per il sistema formativo e sanitario valdostano.

"Il riconoscimento ottenuto dalla Dott.ssa Valeria Zanini ci riempie di orgoglio e di gratitudine: perché racconta la qualità della formazione infermieristica, ma soprattutto perché mette al centro l’ascolto, la dignità della persona e il rispetto dei suoi desideri, anche quando la malattia non lascia più spazio alla guarigione", afferma Marzi.

Dopo la laurea, Valeria Zanini ha scelto di proseguire la propria attività professionale in Valle d’Aosta. Da circa otto mesi collabora come infermiera libero-professionista con l’Azienda USL nell’ambito dell’assistenza territoriale del Distretto 1, operando in particolare nelle microcomunità di Morgex e Introd e nei servizi territoriali.

"È un lavoro che mi piace moltissimo e che mi sta dando davvero tante soddisfazioni", racconta, spiegando che l’assistenza territoriale rappresentava già durante gli studi universitari l’ambito professionale nel quale desiderava lavorare.

Il percorso formativo della giovane infermiera prosegue con l’iscrizione al Master universitario per Infermieri di Famiglia e Comunità, finalizzato ad approfondire le competenze nell’assistenza territoriale. Tra i progetti futuri non esclude una laurea magistrale e la possibilità di dedicarsi all’insegnamento.

"Mi piacerebbe continuare a studiare e crescere professionalmente, ma vorrei che il mio percorso rimanesse sempre legato all'assistenza territoriale e alle cure palliative", conclude Zanini.

Il riconoscimento evidenzia il legame tra la formazione universitaria ad Aosta e il sistema sanitario regionale, valorizzando un percorso professionale che unisce preparazione scientifica, attenzione ai bisogni dei pazienti e innovazione nell’assistenza.

Il sito del Corso di Laurea in Infermieristica di Aosta - Università degli studi di Torino.