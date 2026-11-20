Una giornata per celebrare il lavoro della terra, valorizzare le produzioni agricole locali e favorire l’incontro diretto tra produttori e consumatori. È questo lo spirito della festa di fine vendemmia organizzata da Coldiretti Valle d’Aosta con Cave Gargantua, in programma sabato 28 novembre, a partire dalle ore 15.00, al Mercato Coperto Campagna Amica di Aosta, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere al centro le persone che ogni giorno lavorano la terra, custodiscono le tradizioni agricole valdostane e contribuiscono a mantenere vivo il patrimonio produttivo e culturale delle nostre montagne.

Il pomeriggio si aprirà alle ore 15.00 con i saluti e una tavola rotonda dal titolo «Qualità: chi decide?», dedicata ai temi del territorio, della sostenibilità, della tradizione e del valore del lavoro nell’agricoltura di montagna. Un momento di confronto che vedrà protagonisti i produttori, chiamati a condividere esperienze e riflessioni sul significato della qualità agroalimentare e sulle sfide che interessano il settore agricolo valdostano.

«La qualità non è soltanto una caratteristica di un prodotto, ma il risultato di un lavoro quotidiano, di competenze, di scelte e di un legame profondo con il territorio. Per questo è importante creare occasioni di incontro e confronto, nelle quali siano proprio gli agricoltori e i produttori a raccontare il valore del proprio lavoro».

Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà dedicato ai produttori del circuito Campagna Amica, aziende agricole stabilmente presenti al Mercato Coperto. Saranno presenti dieci aziende, con altrettanti banchi espositivi e di degustazione, per offrire ai visitatori un percorso tra le eccellenze agroalimentari della Valle d’Aosta e non solo.

Parteciperanno:

Azienda agricola Jotaz di Ollomont, con carne valdostana, salumi e Fontina DOP;

di Ollomont, con carne valdostana, salumi e Fontina DOP; Au Potager de Grand-Mère di Fénis, con frutta, verdura, prodotti trasformati, uova e pollo;

di Fénis, con frutta, verdura, prodotti trasformati, uova e pollo; Le Rêve en Vert di Arnad, con ortofrutta, sughi e composte;

di Arnad, con ortofrutta, sughi e composte; P.A.N. Società Semplice Agricola di Gignod, con verdure e piante aromatiche;

di Gignod, con verdure e piante aromatiche; Maisacolì di Hône, con composte, creme di nocciole e piccoli frutti;

di Hône, con composte, creme di nocciole e piccoli frutti; Troticoltura di Morgex , con trota salmonata fresca, salmerino di montagna e prodotti trasformati;

, con trota salmonata fresca, salmerino di montagna e prodotti trasformati; Les Ecureuils di Saint-Pierre, con formaggi freschi, latte, salumi e sughi di capra;

di Saint-Pierre, con formaggi freschi, latte, salumi e sughi di capra; Marcello Merivot di Fénis, con miele e prodotti derivati;

di Fénis, con miele e prodotti derivati; Azienda agricola Brocard Thierry di Pollein, con latte, formaggi freschi e stagionati, yogurt e dessert;

di Pollein, con latte, formaggi freschi e stagionati, yogurt e dessert; Novaro Sapori, proveniente dal circuito Campagna Amica della Liguria.

A ciascun produttore sarà abbinata una delle etichette di Cave Gargantua, creando un dialogo tra le produzioni agricole e vitivinicole. I vini saranno disponibili presso il banco centrale Cave Gargantua.

Alle ore 16.40 spazio alla degustazione «Voci nuove della Valle», un appuntamento dedicato ai giovani vignaioli valdostani, che avranno l'opportunità di presentare i propri vini e raccontare direttamente al pubblico il loro percorso, le esperienze e il lavoro in vigna.

Un'occasione per conoscere da vicino una nuova generazione di produttori che contribuisce a costruire il futuro della viticoltura valdostana, nel segno della qualità, dell'identità territoriale e dell'innovazione.

A partire dalle ore 17.30 la manifestazione entrerà nel vivo con l'apertura al pubblico dei banchi dei produttori, le degustazioni, il vino e la musica. La serata proseguirà alle ore 20.30 con il concerto de L'Orage Duo e, a seguire, La Manita.

La partecipazione alla festa dalle ore 17.30 è a ingresso libero. La tavola rotonda e la degustazione delle ore 16.40 prevedono invece la registrazione obbligatoria, con posti limitati.

La collaborazione tra Coldiretti Valle d'Aosta, Campagna Amica e Cave Gargantua rappresenta un'importante occasione per promuovere il rapporto diretto tra produttori e consumatori, sostenere le aziende agricole del territorio e raccontare il valore delle filiere locali.

Una festa che vuole andare oltre il semplice momento conviviale, diventando uno spazio di incontro e riconoscimento per chi, con passione e impegno, contribuisce ogni giorno alla tutela del paesaggio rurale, delle tradizioni e delle produzioni agroalimentari valdostane.

Un invito rivolto a cittadini, famiglie, appassionati e a tutti coloro che desiderano conoscere da vicino chi lavora la terra e porta sulle nostre tavole il meglio del territorio.

Informazioni e registrazioni: per la tavola rotonda e la degustazione i posti sono limitati. Per la festa serale l'ingresso è libero, con possibilità di registrazione. Cliccando qui