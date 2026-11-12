Agricoltura valdostana, 5 milioni per le aziende colpite dalla siccità. Ma ora serve una strategia per il futuro

L'agricoltura valdostana incassa un primo sostegno concreto dopo una stagione particolarmente difficile, ma la sfida per il futuro resta aperta. La siccità che ha segnato l'estate 2026, insieme all'aumento dei costi di produzione, ha messo sotto pressione numerose aziende agricole della regione, rendendo necessario un intervento straordinario da parte della Regione. Il Consiglio Valle, nella seduta di mercoledì 11 novembre, ha approvato all'unanimità un disegno di legge che stanzia 5 milioni di euro a favore delle imprese colpite. Un voto condiviso da tutti i 33 consiglieri presenti, con 20 voti della maggioranza e 13 delle minoranze, che ha visto convergere posizioni politiche diverse sulla necessità di tutelare un settore fondamentale per l'economia e il territorio valdostano.

Per il gruppo consiliare dell'Union Valdôtaine (nella foto), l'intervento rappresenta una scelta che va oltre il semplice sostegno economico alle imprese. «L'agricoltura di montagna non rappresenta soltanto un comparto economico, ma costituisce una componente fondamentale della nostra identità, della gestione del territorio e della continuità delle tradizioni valdostane. Difendere le nostre aziende agricole significa investire nel futuro della Valle d'Aosta», sottolinea il gruppo UV.

Le risorse stanziate, pur non potendo compensare integralmente le perdite subite, costituiscono uno strumento concreto per garantire la continuità delle attività e contenere il rischio di un ridimensionamento della produzione agricola e zootecnica locale. L'attenzione, secondo l'Union Valdôtaine, deve però concentrarsi anche sulle prospettive di medio e lungo periodo, affrontando le conseguenze del cambiamento climatico attraverso interventi strutturali per una gestione più efficace della risorsa idrica e investimenti nella ricerca e nella sperimentazione agricola.

Sulla stessa linea l'assessore regionale all'Agricoltura e risorse naturali, Speranza Girod, che evidenzia la necessità di affiancare agli aiuti immediati misure capaci di rafforzare la tenuta delle aziende. «Con questo disegno di legge vogliamo dare una risposta alle aziende agricole valdostane che hanno dovuto affrontare una stagione particolarmente difficile, segnata dalla siccità e dai suoi effetti produttivi ed economici». Il provvedimento, spiega l'assessore, non si limita agli interventi di sostegno alle imprese, ma prevede anche contributi per piccoli investimenti destinati all'approvvigionamento, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua, a beneficio di tutti i comparti agricoli.

Girod sottolinea inoltre il lavoro svolto dalle strutture tecniche dell'Assessorato, dall'Institut Agricole Régional e dalle associazioni di categoria, che hanno collaborato alla definizione delle misure in tempi rapidi. Un lavoro di squadra che ha permesso di tradurre le esigenze emerse dal territorio in un provvedimento concreto. Per il gruppo UV, come evidenzia anche il consigliere Corrado Jordan, relatore del disegno di legge, si è trattato di dare una risposta politica a un problema reale, attraverso un percorso che ha previsto la quantificazione del fabbisogno, il reperimento delle risorse e la predisposizione della norma. Nei prossimi mesi si procederà quindi all'erogazione dei fondi alle aziende beneficiarie.

Il voto favorevole è arrivato anche dal Centro Autonomista, che ha condiviso la necessità di intervenire con urgenza, ma ha voluto soprattutto richiamare l'attenzione sulle scelte che dovranno accompagnare il sostegno economico. Il capogruppo Marco Viérin ha definito i 5 milioni di euro un «solido riparo» per preservare la continuità aziendale, precisando però che «un riparo può tenere in piedi un'azienda fino alla prossima stagione, ma nessuno può costruire il futuro restando sotto un riparo».

Da qui la richiesta di affrontare, nel corso della legislatura, almeno tre questioni strategiche. La prima riguarda il risparmio idrico, a partire dalla modernizzazione dei sistemi di irrigazione, compresi quelli a pioggia. La seconda è la definizione di un piano legislativo ed economico per l'agricoltura, capace di affrontare anche le criticità dei Consorzi di miglioramento fondiario. La terza riguarda una visione complessiva della risorsa idrica, attraverso la predisposizione di un piano generale per la realizzazione di futuri bacini a uso plurimo.

Per Viérin, il sostegno al settore agricolo non deve essere interpretato come una forma di assistenza, ma come un investimento sulla capacità produttiva e sulla permanenza delle attività nelle aree montane. «La media montagna oggi rischia l'abbandono, ma non chiede di essere compatita: chiede acqua, Consorzi che funzionino e leggi che le consentano di continuare a lavorare».

L'approvazione unanime del provvedimento segna dunque un punto di convergenza tra maggioranza e opposizione sulla necessità di sostenere le aziende agricole colpite dalla crisi. Ma il confronto politico mette già in evidenza il passaggio successivo: trasformare l'intervento straordinario in una strategia stabile per affrontare la scarsità d'acqua, rafforzare le infrastrutture irrigue e garantire condizioni adeguate a chi continua a lavorare la terra in montagna. Perché i 5 milioni di euro rappresentano una risposta all'emergenza, mentre la vera sfida sarà assicurare all'agricoltura valdostana strumenti e prospettive per affrontare le prossime stagioni.