ColtivaItalia è legge, ma la montagna resta a mani vuote: l’Uncem denuncia, la Valle d’Aosta nel mirino

La montagna ancora una volta resta fuori dalle priorità della politica agricola nazionale. Il disegno di legge ColtivaItalia è diventato legge, ma per i territori montani, e in particolare per le realtà alpine come la Valle d’Aosta, il bilancio che emerge dalle contestazioni dell'Uncem è quello di un'occasione mancata. Risorse e interventi per il settore agricolo sono stati messi in campo, ma senza accogliere neppure una delle proposte presentate dall'associazione che rappresenta i Comuni e gli enti montani. Una bocciatura che riapre il problema, tutt'altro che nuovo, del riconoscimento delle specificità economiche, produttive e territoriali della montagna.

A sollevare una critica particolarmente netta è l'Uncem, secondo cui il provvedimento non affronta in maniera strutturale le esigenze dell'agricoltura di montagna, delle filiere forestali e delle economie agro-silvo-pastorali. Il testo è passato al Senato senza modifiche rispetto a quello approvato dalla Camera, lasciando fuori tutte le proposte di emendamento trasmesse dall'associazione al Parlamento e al Governo nel settembre 2026.

Per la Valle d'Aosta la questione assume un peso specifico. In una regione caratterizzata da aziende agricole di dimensioni spesso contenute, territori frammentati, superfici coltivabili difficili da gestire e un patrimonio forestale che richiede interventi continui, le politiche agricole non possono essere semplicemente la replica di quelle pensate per le pianure. L'agricoltura alpina deve fare i conti con pendenze, altitudine, accessibilità, costi di produzione e necessità di mantenere attivi territori che svolgono anche una funzione fondamentale nella tutela ambientale e nella prevenzione del dissesto idrogeologico.

È proprio su questi aspetti che l'Uncem denuncia l'assenza di risposte. Nessun intervento specifico per contrastare la frammentazione fondiaria, nessun rafforzamento degli strumenti di gestione collettiva dei terreni, nessuna risposta concreta alle esigenze delle imprese forestali e delle filiere bosco-legno-energia. Eppure si tratta di questioni centrali per le comunità montane, dove l'abbandono delle superfici agricole e boschive non rappresenta soltanto un problema produttivo, ma incide direttamente sulla manutenzione del territorio e sulla sua sicurezza.

Ancora più contestato è l'articolo 11, dedicato al recupero dei terreni abbandonati e silenti. L'Uncem ne aveva chiesto esplicitamente l'abrogazione, ma la disposizione è rimasta nel testo definitivo. La norma attribuisce ai Comuni compiti di censimento dei terreni privati e di costituzione delle banche comunali delle terre, introducendo nuove responsabilità amministrative, tecniche e giuridiche.

È qui che la critica diventa particolarmente dura: mentre i piccoli Comuni montani devono già fare i conti con personale ridotto, risorse limitate e una molteplicità di funzioni, il legislatore aggiunge ulteriori adempimenti senza che, secondo l'Uncem, sia stata affrontata la questione delle effettive capacità operative degli enti locali. Il rischio denunciato è quello di moltiplicare inventari e procedure burocratiche senza risolvere il problema fondamentale: rendere nuovamente disponibili e produttivi terreni che spesso sono divisi tra numerosi proprietari.

Una criticità che riguarda direttamente anche la realtà valdostana, dove il recupero delle superfici agricole abbandonate e la gestione delle proprietà frammentate sono questioni decisive per mantenere vitali le aziende e preservare il paesaggio rurale. Per l'Uncem la strada da seguire era un'altra: riconoscere e sostenere attraverso una legge nazionale le Associazioni fondiarie, rafforzare la gestione associata dei terreni, favorire il recupero delle superfici agricole e forestali e investire nell'ammodernamento delle macchine forestali. In sostanza, strumenti operativi per proprietari, imprese e comunità, anziché nuove incombenze per le amministrazioni comunali.

A mettere nero su bianco la delusione è il presidente nazionale dell'Uncem, Marco Bussone, che non nasconde la propria insoddisfazione per l'esito parlamentare: «Non basta richiamare genericamente i territori e il contrasto all'abbandono per costruire una politica agricola capace di riconoscere la montagna. Servono misure specifiche, risorse dedicate e strumenti istituzionali adeguati».

Bussone sottolinea che la montagna non può essere considerata un'appendice delle politiche agricole nazionali, perché rappresenta una componente decisiva della produzione agricola e forestale italiana, della gestione del suolo e della prevenzione del dissesto idrogeologico. «Avevamo presentato proposte precise, non richieste generiche. Non accoglierne neppure una è una scelta che lascia perplessi», afferma il presidente nazionale.

Il passaggio più significativo della contestazione riguarda proprio le responsabilità attribuite ai Comuni. «Sull'articolo 11 avevamo segnalato chiaramente i rischi per i Comuni. Non si possono trasferire nuove funzioni agli Enti locali senza valutarne competenze, personale e capacità operative. La ricomposizione fondiaria si costruisce con strumenti di gestione associata, non moltiplicando le banche dati comunali», osserva Bussone.

La conclusione dell'Uncem è un appello diretto al Governo affinché le proposte escluse da ColtivaItalia vengano recuperate nei prossimi provvedimenti. Ma intanto il dato politico e amministrativo resta: la nuova legge sull'agricoltura non ha accolto nessuna delle richieste avanzate dall'associazione per i territori montani.

Per la Valle d'Aosta si tratta di un tema che non può essere considerato marginale. La tenuta delle aziende agricole, la valorizzazione delle produzioni locali, la gestione dei boschi, il recupero dei terreni incolti e il sostegno alle comunità rurali sono elementi strettamente collegati alla capacità della regione di conservare il proprio modello territoriale. Senza strumenti adeguati, il rischio è che proprio i territori che hanno maggiormente bisogno di politiche differenziate continuino a essere trattati come una semplice variante delle realtà agricole di pianura.

ColtivaItalia è dunque legge, ma la partita dell'agricoltura di montagna resta aperta. E la richiesta che arriva dall'Uncem è chiara: non bastano dichiarazioni di attenzione alla montagna, servono norme, risorse e strumenti concreti. Perché nei territori alpini, Valle d'Aosta compresa, l'agricoltura non è soltanto economia: è presidio del territorio, manutenzione del paesaggio e condizione essenziale per mantenere vive le comunità.