L'Amministrazione comunale di Nus, in collaborazione con la Pro Loco Les Neuveins e lo Sci Club Saint-Barthélemy, organizza un pomeriggio di festa per celebrare Farchetta e il suo allevatore Renzo Rosset, in occasione dell’ennesimo risultato ottenuto e del ritiro annunciato della bovina dai combattimenti.

Cinque volte regina, protagonista di una carriera straordinaria e ormai entrata nella storia delle Batailles de Reines, Farchetta lascia il campo nel momento in cui è ancora all'apice dei suoi successi, proprio come fanno i grandi campioni. Una scelta che segna la conclusione di un percorso sportivo ricco di soddisfazioni, ma che non cancella il ricordo delle emozioni e delle vittorie regalate a chi l'ha seguita in questi anni.

E per celebrare questo momento si è scelto di tornare là dove tutto è cominciato: la stalla in cui Farchetta è stata allevata, a Nus. Un luogo particolarmente significativo anche per Renzo Rosset, che oltre alla passione per l'allevamento condivide da sempre un forte legame con lo sci di fondo, e con lo Sci Club Saint-Barthélemy.

Non poteva quindi mancare un altro grande campione neuvein, Federico Pellegrino, protagonista di una carriera internazionale straordinaria nello sci di fondo e recentemente ritiratosi dall'attività agonistica. La sua presenza renderà ancora più speciale un pomeriggio che vuole idealmente unire due storie sportive diverse, accomunate dalla passione, dalla determinazione e da un legame profondo con il territorio.

L'appuntamento è per sabato 21 novembre, alle ore 14:00, presso la stalla di Farchetta, nei pressi del distributore Contoz. Sarà un'occasione per ritrovarsi, condividere ricordi ed emozioni e festeggiare insieme una grande regina e il suo allevatore, in compagnia dei ragazzi dello Sci Club Saint-Barthélemy.

L'iniziativa è aperta a tutta la popolazione: tutta la comunità è invitata a partecipare a questo momento di festa e riconoscenza per una storia che ha portato il nome di Nus sul gradino più alto delle Batailles de Reines.