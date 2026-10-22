FantaReines entra in classe: all’IAR di Aosta il fantagioco che avvicina i giovani alle Batailles de Reines

La tradizione valdostana incontra il linguaggio digitale delle nuove generazioni. All’Institut Agricole Régional (IAR) di Aosta è stato presentato ufficialmente FantaReines, il fantagioco gratuito e senza scopo di lucro che porta il mondo delle reines sul terreno delle piattaforme interattive, prendendo spunto da esperienze ormai conosciute come il FantaCalcio e il FantaSanremo. L’obiettivo è avvicinare soprattutto i più giovani alle Batailles de Reines, una manifestazione che rappresenta un’espressione importante dell’identità e della cultura rurale della Valle d’Aosta.

A illustrare il progetto davanti agli studenti sono stati i tre docenti dell’IAR che lo hanno ideato: Maurizio Borbey, Fabien Bionaz e Simone Franceschelli. Durante l’incontro sono state spiegate le regole e le modalità di partecipazione a un gioco pensato per coinvolgere gli appassionati in vista della Finale regionale delle Batailles de Reines, in programma domenica 25 ottobre all’Arena Croix Noire.

Il funzionamento è semplice e richiama quello dei più diffusi fantagiochi sportivi. Dopo essersi iscritti gratuitamente con un indirizzo email, i partecipanti hanno a disposizione 250 crediti per comporre la propria stalla virtuale, selezionando 12 reines. Il mercato resta aperto fino alle 10 di domenica 25 ottobre, mentre una classifica in tempo reale consente di seguire l’andamento della competizione, aggiornandosi combattimento dopo combattimento.

La dimensione ludica diventa così uno strumento per conoscere meglio le bovine, seguire la manifestazione e partecipare in modo attivo a un appuntamento molto sentito sul territorio. Il progetto è disponibile sia in italiano sia in francese, una scelta che rispecchia il contesto bilingue valdostano e amplia le possibilità di coinvolgimento del pubblico.

Alla presentazione hanno partecipato anche Roberto Bonin, presidente dell’Association Régionale Amis des Batailles de Reines, e Davide Ramires, a conferma del legame tra il mondo della scuola, l’associazione e il territorio. Proprio il rapporto con le nuove generazioni è uno degli aspetti centrali dell’iniziativa. «Le Batailles non sono un patrimonio chiuso, ma una passione che sa parlare anche alle nuove generazioni», ha sottolineato il presidente Bonin, definendo FantaReines «un ponte intelligente tra la scuola e l’arena». Un modo, ha spiegato, per avvicinare i giovani al mondo delle reines attraverso un linguaggio che conoscono, senza perdere di vista lo spirito autentico della manifestazione.

Dietro il gioco c’è dunque anche una riflessione sul futuro delle tradizioni locali. In un contesto in cui l’attenzione dei più giovani si muove sempre più spesso attraverso smartphone e piattaforme digitali, strumenti di questo tipo possono contribuire a rinnovare le modalità di partecipazione, senza sostituire l’esperienza diretta delle manifestazioni. La sfida è trasformare la curiosità suscitata dal gioco in un interesse più profondo per l’allevamento, il mondo agricolo e il patrimonio culturale che ruota attorno alle Batailles de Reines.

FantaReines è già online ed è accessibile gratuitamente all’indirizzo fantareines.vercel.app. L’appuntamento è per domenica 25 ottobre, quando all’Arena Croix Noire si ritroveranno le bovine qualificate per la finale e gli appassionati potranno seguire la competizione anche attraverso le proprie stalle virtuali.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio, nel quale la valorizzazione dell’identità valdostana passa anche dalla capacità di trovare nuovi linguaggi per raccontarla. La tradizione, infatti, non si conserva soltanto ripetendo ciò che è stato tramandato, ma anche creando occasioni perché chi è più giovane possa conoscerla, comprenderla e sentirla propria. In questo senso, l’esperimento di FantaReines mette in relazione scuola, innovazione digitale e cultura rurale, con l’ambizione di portare nuove generazioni sempre più vicine a una delle espressioni più riconoscibili della vita valdostana.