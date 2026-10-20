Modon d’Or 2026, al via le adesioni al concorso per la migliore Fontina DOP d'alpeggio

Scade venerdì 23 ottobre il termine per presentare le domande di adesione al Modon d’Or, il concorso promosso dall’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta e dalla Chambre Valdôtaine per premiare le migliori forme di Fontina DOP prodotte in alpeggio durante il mese di luglio.

L’iniziativa avvale del supporto tecnico del Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina e della Cooperativa Produttori Latte e Fontina. Il regolamento e il modulo d'iscrizione sono reperibili sul sito istituzionale della Regione nella sezione dedicata all'agricoltura.

La principale novità dell’edizione 2026 è rappresentata dall'istituzione di cinque nuovi riconoscimenti speciali del valore massimo di 200 euro ciascuno. Accanto alla selezione delle tradizionali cinque forme vincitrici del Modon d’Or valutate sul profilo organolettico, il concorso intende celebrare la dimensione umana, sociale e il presidio del territorio svolto dai margari:

Fidélité Modon d’Or: Assegnato al produttore con il maggior numero di partecipazioni storiche al concorso.

Gardiens de la montagne: Destinato all’alpeggio posizionato nelle condizioni logistiche e di accessibilità più complesse.

Jeune femme d’alpages: Riservato alla titolare o socia d'alpeggio più giovane per sostenere l'imprenditoria femminile giovanile.

Baptême Modon d'Or: Un incoraggiamento attribuito a chi partecipa alla manifestazione per la prima volta (con precedenza al più giovane in caso di parità).

Générations d’alpage: Destinato alla struttura aziendale che vanta la più lunga continuità di gestione familiare.

"Con questi riconoscimenti vogliamo valorizzare non solo la qualità della Fontina DOP d’alpeggio, ma anche le persone che ne custodiscono la tradizione e ne garantiscono il futuro - sottolinea l’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali, Speranza Girod - chi affronta ogni giorno le difficoltà della montagna, chi investe nell’innovazione e chi porta avanti, di generazione in generazione, un patrimonio di competenze e passione".

"La Fontina d’alpeggio esiste finché ci sono imprese disposte a salire in quota ogni estate. Premiare le giovani imprenditrici e chi partecipa per la prima volta significa sostenere il ricambio: è la condizione perché questo patrimonio produttivo, che è anche presidio del territorio, abbia un futuro", dichiara il Presidente della Chambre Valdôtaine, Roberto Sapia.