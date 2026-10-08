La VDA vista da Slow Wine 2027

La guida Slow Wine 2027 di Slow Food Editore traccia il bilancio della viticoltura in Valle d’Aosta, evidenziando le sfide legate al clima e le evoluzioni del settore locale in vista della presentazione ufficiale della diciassettesima edizione del volume.

Clima, territorio e innovazione idrica in Valle d'Aosta

L'annata 2026 ha registrato in Valle d'Aosta temperature medie elevate abbinate a una netta carenza di precipitazioni rispetto alle medie regionali. Il clima asciutto ha portato a una vendemmia anticipata, con il ritiro delle uve per le basi spumante già avviato nella prima metà di agosto.

Sul fronte strutturale si conferma la crescita graduale delle superfici vitate, l'orientamento verso la valorizzazione dei vitigni autoctoni, il rilancio del nebbiolo nella media Valle e un continuo ricambio generazionale all'insegna della continuità. Tra gli interventi di spicco sul territorio si segnala il completamento delle opere per l'approvvigionamento idrico nella zona scoscesa del Torrette, tra i comuni di Sarre e Saint-Pierre, a risposta della crescente scarsità di risorse idriche per l'agricoltura locale.

L'evento di presentazione al Superstudio Maxi di Milano

La presentazione ufficiale della nuova edizione si terrà sabato 17 ottobre a Milano presso gli spazi del Superstudio Maxi in via Moncucco 35. La giornata si aprirà alle ore 10 con una sessione su invito dedicata alle novità della guida, alle anticipazioni sulla Slow Wine Fair 2027 prevista a BolognaFiere dal 21 al 23 febbraio, e alla consegna dei premi speciali istituzionali.

Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 19.30, la struttura si aprirà al pubblico per la grande degustazione con oltre 900 etichette provenienti da tutta Italia, presentate direttamente dai produttori. Il biglietto di ingresso comprende una copia della guida Slow Wine 2027 ed è acquistabile sul canale online di Slow Food Italia al costo di 49 euro, con riduzioni a 39 euro per i soci Slow Food e FISAR e a 25 euro per gli Under 30.

I numeri della guida Slow Wine 2027

La nuova edizione raccoglie le schede di 7.809 vini recensiti ed evidenzia l'attenzione del comparto verso la sostenibilità, registrando 1.204 cantine a conduzione biologica o biodinamica certificata o in fase di conversione, oltre a 3.005 vini imbottigliati in vetro leggero pari o inferiore a 450 grammi.

Nel complesso il volume include 168 nuove cantine, 247 "Chiocciole" simbolo dell'impegno per l'agricoltura sostenibile, 173 "Bottiglie" premiate per la qualità organolettica e 56 "Monete" riconosciute per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Tra i 779 "Top Wine" assegnati figurano 512 "Vini Slow" e 231 "Best Buy", inseriti in un panorama che comprende anche centinaia di locali dedicati all'ospitalità, al ristoro e alla mescita di qualità.