Batailles de Reine: Royal, Fauvette e Koala regine a Gressan: definite le ultime dodici finaliste

Il sole d’autunno accompagna le ultime sfide prima della resa dei conti. All’Arena di Gressan le Batailles de Reines celebrano un’altra giornata di passione, tradizione e competizione, con 190 bovine in campo e gli ultimi 12 posti per la Finale Régionale assegnati. A prendersi la scena sono Royal, Fauvette e Koala, le tre regine dell’ultima eliminatoria del 69° Concours Régional Batailles de Reines, che chiude così il calendario delle 15 tappe di qualificazione in vista dell’appuntamento del 25 ottobre all’Arena Croix-Noire di Aosta.

Tre categorie, tre vincitrici e una giornata che conferma il forte legame tra le batailles, gli allevatori e il territorio valdostano. Non soltanto forza fisica, ma anche istinto, resistenza e capacità di affrontare l’avversaria: elementi che fanno di questa tradizione un appuntamento atteso, capace di richiamare appassionati e curiosi attorno a una delle espressioni più riconoscibili della cultura rurale della Valle d’Aosta.

Nella prima categoria, che ha visto confrontarsi 31 bovine, il successo è andato a Royal, di Alessandro Voyat di Charvensod. Secondo posto per Axel, di Gildo Bonin di Gressan, seguita da Lionne e Reinon, entrambe della Famille Chaberge di Jovençan. Axel si è distinta anche per la stazza: con i suoi 773 chilogrammi è risultata la bovina più pesante della giornata.

Nella seconda categoria, con 75 bovine iscritte, a conquistare il primo posto è stata Fauvette, di Gildo Bonin di Gressan. Alle sue spalle Fuoco, di Roby Bich di Pontey, quindi Negrita, di Andrea Grange di Nus, e Poupée, di Secondo Ferré di Villeneuve.

La terza categoria, la più numerosa con 84 bovine, ha incoronato Koala, di Lo Tsanti di Aosta. Seconda Shakira, terza Mourina, entrambe dell’allevamento La Borettaz di Gressan. Quarto posto per Varenne, di Edy Gontier di Aymavilles.

Con la tappa di Gressan si completa dunque il quadro delle eliminatorie e si accende l’attesa per la giornata che assegnerà i titoli regionali. Il bilancio del circuito è positivo secondo il presidente dell’Association Régionale Amis des Batailles de Reines, Roberto Bonin, che sottolinea la partecipazione registrata nel corso della stagione e il contributo di chi rende possibile ogni appuntamento.

«Siamo molto soddisfatti di come si è svolta questa edizione del circuito», ha dichiarato Bonin, ricordando che le 15 tappe hanno registrato una buona partecipazione di bovine iscritte. Gressan, ha aggiunto, ha offerto ancora una volta «una cornice eccezionale per l’ultima eliminatoria». Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli allevatori, il cui lavoro e la cui passione accompagnano la preparazione degli animali, ai volontari e al comitato locale.

Le Batailles de Reines, ha rimarcato il presidente, non sono soltanto una competizione, ma anche «un momento di aggregazione, di identità e di valorizzazione del nostro territorio». Un significato che va oltre il risultato in campo e che accompagna una manifestazione profondamente radicata nella vita delle comunità valdostane.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 24 ottobre, con i Combats du Samedi, giornata dedicata ai Premier Veau, ai Deuxième Veau, alle Communautés de Montagnes e all’Interregionale. Il giorno successivo, domenica 25 ottobre, l’Arena Croix-Noire di Aosta ospiterà la Finale Régionale del 69° Concours Régional Batailles de Reines, con le bovine qualificate pronte a contendersi i titoli della stagione.

I biglietti saranno acquistabili direttamente all’ingresso dell’Arena Croix-Noire nelle giornate del 24 e 25 ottobre. Il costo è di 10 euro per sabato e 20 euro per domenica. L’ingresso sarà gratuito per i ragazzi fino ai 18 anni, per le persone con disabilità e per l’eventuale accompagnatore.

È inoltre attiva la prevendita online per entrambe le giornate sul sito dell’agenzia Enjoy Events: www.enjoyevents.it/eventi/batailles-de-reines-2026/.

Dopo le sfide di Gressan, i riflettori si spostano ora sulla Croix-Noire. Royal, Fauvette e Koala hanno già scritto il loro nome in cima alle rispettive classifiche; il 25 ottobre sarà il momento di scoprire chi riuscirà a trasformare la qualificazione nel trionfo regionale.