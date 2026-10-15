Presentata la finale regionale del 69esimo Concours Régional Batailles de Reines all'Arena Croix-Noire

Presentata ufficialmente nella sede dell'Association Régionale Amis des Batailles de Reines la 69esima Finale Regionale del Concours Régional Batailles de Reines, appuntamento centrale della tradizione zootecnica valdostana in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre all'Arena Croix-Noire. All'incontro di presentazione hanno preso parte il sindaco di Aosta Raffaele Rocco, il presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta Renzo Testolin, il presidente del Consiglio regionale Stefano Aggravi, l'assessora regionale all'Agricoltura Speranza Girod e il presidente dell'associazione organizzatrice Roberto Bonin.

Nel corso della presentazione è stata evidenziata la valenza culturale e identitaria della manifestazione, capace di unire le comunità di tutta la regione pur in un momento di trasformazione per il settore agricolo. Come riferito dal presidente Roberto Bonin, negli ultimi otto-nove anni la Valle d'Aosta ha registrato una contrazione del 30% delle stalle, passate da circa 1.000 a 700 unità, a fronte della quale la filiera continua tuttavia a mantenere saldo il legame con la manifestazione anche attraverso il recente ampliamento del calendario delle eliminatorie con le tappe di Arnad e Ayas.

Il programma di sabato 24 ottobre si aprirà con la seconda edizione del Combat Premier Veau, accorpato quest'anno al Confronto Interregionale. Alla prova prenderanno parte 44 bovine suddivise in due sottocategorie di peso; l'unico allevatore piemontese in gara sarà Roberto Laurenzio con la bovina Mouteila, a causa delle persistenti restrizioni sanitarie legate alla dermatite nodulare bovina che limitano gli spostamenti dagli allevamenti fuori regione.

A seguire si terrà il settimo Combat Deuxième Veau con 27 bovine iscritte, la cui vincitrice conquisterà l'accesso diretto alla finale regionale dell'anno successivo (diritto conquistato nella scorsa edizione da Palmyre di Nello Girod, attesa sul campo domenica). La giornata di sabato si completerà con il secondo Combat des Communautés de Montagnes, per il quale restano aperte le iscrizioni.

Domenica 25 ottobre l'Arena Croix-Noire ospiterà la finale della 69esima edizione, con 184 bovine qualificate complessive: 180 provenienti dalle 15 eliminatorie di zona, le tre regine in carica e la vincitrice del Combat Deuxième Veau 2025. Si registrano circa dieci defezioni per motivi di gestazione o condizioni fisiche degli animali, nell'ambito delle nuove direttive dell'Assemblea che rimettono agli allevatori la scelta finale sulla partecipazione delle regine a tutela del benessere animale.

Tra le novità collaterali dell'edizione figura il lancio di "FantaReines", iniziativa curata dall'Institut Agricole Régional le cui modalità operative saranno rese note a breve, l'uscita del brano musicale Ardita di Fabien Lucianaz e il potenziamento dei canali di comunicazione social curati da Bernard Usel.

I biglietti saranno acquistabili direttamente all'ingresso dell'Arena al costo di 10 euro per la giornata di sabato e 20 euro per la giornata di domenica, con ingresso gratuito garantito ai minori di 18 anni, alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori.