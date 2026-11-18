La Valle d’Aosta agricola del futuro mette in mostra creatività, coraggio e capacità di innovare senza recidere il legame con le proprie radici montane.

È il bilancio della partecipazione valdostana alla finale interregionale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta di "Oscar Green 2026", il concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa svoltosi lo scorso 16 novembre presso il Mercato del Corso – Campagna Amica di Torino. Sotto lo slogan "Oscar Green - giovani oggi", quattro aziende del territorio hanno rappresentato l'eccellenza alpina davanti a una platea di operatori e istituzioni.

Nella categoria "+ Impresa", con il motto "Radici profonde, miele d’altura", si è distinta "La Grandze – Maison Agricole" di Chambave guidata da Laurent Moretti: una realtà di apicoltura biologica certificata inserita nel Presidio Slow Food che produce miele, polline e nuclei d'api selezionati seguendo i ritmi naturali delle stagioni, con apiari stanziali che svernano oltre i 1.400 metri di quota. Per la sezione "Coltiviamo Insieme" è invece scesa in campo la "Troticoltura Morgex" di Ivan Spatari, presentatasi con lo slogan "Dalla terra all’acqua, il gusto della Valdigne": attiva dal 2000, l'azienda fonde agricoltura, acquacoltura e ospitalità attraverso vigneti di Prié Blanc, due impianti di troticoltura e una struttura ricettiva, guardando ora a un nuovo progetto agrituristico basato su filiera corta e biodiversità.

A rappresentare la Valle d'Aosta nella categoria "Campagna Amica" è stata la società semplice "Fleurs des Bosses" di Saint-Rhémy-en-Bosses con "Coltiviamo in quota, cresciamo con Campagna Amica": fondata nel 2023 da due giovani soci, l'impresa coltiva e trasforma piante officinali alpine — tra cui genepy, stella alpina, calendula, echinacea, timo serpillo e zafferano — puntando sulla vendita diretta e forte del prestigioso terzo posto conquistato dal proprio Genepy alla London Spirits Competition 2025. Infine, nella categoria "Impresa digitale e sostenibile", ha gareggiato "Le Api delle Alpi" di Mattia Fragiacomo di Donnas con "L’autenticità delle Alpi, custodita dalle api": una realtà familiare specializzata nella produzione di miele, prodotti dell'alveare, api regine e nuclei per apicoltori mediante lavorazioni manuali e processi naturali, già vincitrice nel 2019 del primo premio al concorso nazionale "L'Ape d'Oro" di Lazise con il miele di castagno.

Soddisfazione unanime è stata espressa dai vertici regionali dell'organizzazione agricola. La delegata di Coldiretti Giovani Impresa Valle d'Aosta, Stephanie Anselmet, ha evidenziato come le quattro aziende raccontino storie diverse unite dalla volontà di investire nel territorio e rendere competitiva l'agricoltura di montagna, garantendo continuità al settore e vitalità alle aree rurali.

Dello stesso avviso la presidente regionale di Coldiretti, Alessia Gontier, secondo cui i giovani custodiscono un patrimonio prezioso di tradizioni e biodiversità trasformandolo in opportunità di sviluppo, motivo per cui accompagnarli significa investire direttamente sul futuro dell'intera regione.

A chiudere il cerchio è stato il direttore Roberto Bianco, che ha rimarcato la funzione insostituibile dell'agricoltura valdostana nella tutela del paesaggio e nel presidio delle comunità montane, sottolineando come tradizione e innovazione possano procedere insieme rafforzando l'intero sistema territoriale.