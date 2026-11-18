Si avvia alle battute conclusive l’edizione 2026 del Concorso Modon d’Or, la storica rassegna dedicata alla migliore Fontina DOP Alpeggio promossa dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e Risorse naturali in collaborazione con la Chambre valdôtaine e con il supporto tecnico-scientifico del Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina e della Cooperativa Produttori Latte e Fontina. Quest’anno sono ben 41 i produttori scesi in campo con le forme realizzate nei rispettivi alpeggi nel mese di luglio 2026, pronti a contendersi i cinque prestigiosi premi da 1.500 euro ciascuno che saranno assegnati sabato 28 novembre, alle ore 11.00, nel corso della cerimonia ufficiale ospitata al MegaMuseo di Aosta.

Il percorso di selezione prevede un rigoroso esame sensoriale affidato a tre diverse commissioni. Dopo una prima scrematura compiuta dalla Giuria tecnica — composta da esperti dell’Assessorato, del Consorzio, della Cooperativa e dell’Institut Agricole Régional — le dieci migliori forme accederanno alla fase finale, venendo valutate sia dalla Giuria degli operatori del territorio (che riunisce rappresentanti del comparto alberghiero, Ambasciatori della Fontina DOP, Coldiretti, Confcommercio, ONAF, ONAV, AIS, FISAR e AREV) sia dalla Giuria di eccellenza, formata da specialisti nazionali del settore lattiero-caseario, giornalisti e vertici degli enti partner, chiamata a riunirsi venerdì 27 novembre all’Institut Agricole Régional. Tra le novità tecniche di quest'anno spicca inoltre l'introduzione di una seduta di assaggio riservata esclusivamente ai 41 produttori partecipanti, pensata come momento di confronto diretto per accrescere la consapevolezza qualitativa.

La vera svolta dell’edizione 2026 risiede tuttavia nell’istituzione di cinque riconoscimenti speciali dedicati alle persone e ai percorsi di vita che animano gli alpeggi valdostani, affiancando alla qualità organolettica del formaggio il valore umano del presidio montano. Nello specifico, il premio "Fidélité Modon d’Or" andrà al produttore con il maggior numero di partecipazioni storiche al concorso, mentre "Gardiens de la montagne" celebrerà l’alpeggio con le maggiori difficoltà logistiche e di accessibilità; spazio poi al protagonismo femminile e giovanile con "Jeune femme d’alpages", destinato alla titolare o socia più giovane, all’incoraggiamento dei nuovi ingressi con "Baptême Modon d’Or" per chi partecipa per la prima volta, e alla continuità familiare con "Générations d’alpage", riservato alle aziende con una lunga tradizione tramandata di padre in figlio.

Come sottolineato dall’assessore all’Agricoltura e Risorse naturali, Speranza Girod, ogni forma racconta una storia di sacrificio e competenze secolari cui occorre riconoscere il giusto valore economico per mantenere vive le montagne valdostane, ampliando quest'anno lo sguardo anche alla resilienza e al ricambio generazionale. Sulla stessa linea il presidente del Consorzio DOP Fontina, Andrea Barmaz, ha rimarcato il ruolo cruciale delle certificazioni DOP e IGP per lo sviluppo turistico e rurale del territorio nonostante le sfide legate ai costi energetici e al clima, mentre il presidente della Cooperativa Produttori Latte e Fontina, Mauro Trèves, ha ricordato l'impegno logistico nella conservazione e distribuzione delle forme ai punti vendita e ai ristoranti aderenti.

Un riscontro commerciale già straordinario, come confermato dal presidente della Chambre valdôtaine, Roberto Sapia: a partire dalla prima settimana di dicembre le Fontine vincitrici approderanno nei negozi, negli alberghi e nei ristoranti del circuito — sette dei quali presenti ininterrottamente dal 2020 — con prenotazioni che hanno già praticamente esaurito tutte le 200 forme disponibili.