“La Repubblica è riconoscente all’artigianato e vi ringrazia per il contributo che avete dato in questi decenni. Il vostro futuro, il futuro delle imprese artigiane, riguarda tutti gli italiani ed è parte del loro futuro. Auguri e buon compleanno». Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto oggi all’Assemblea nazionale della CNA per celebrare gli 80 anni della Confederazione, presso la Fiera di Roma.

«L’artigianato è difesa del territorio, ne sostiene l’autonomia, l’originalità, l’identità e anche la bellezza – ha aggiunto Mattarella – L’Italia non può privarsi del suo essere molteplice. L’artigianato è un collante oltre che un propulsore, un modello di produzione, consumo e vita, nemico dell’omologazione. Dunque, fattore di libertà per ogni persona, di coesione, ripeto, per la comunità».

Mattarella ha ricordato che la nascita della CNA è coincisa con quella della Repubblica italiana e ha messo in luce come «la vitalità del tessuto sociale sia componente cruciale della libertà e della democrazia di un Paese», ricordando il contributo dell’artigianato alla crescita dell’Italia, dalla ricostruzione del dopoguerra allo sviluppo economico e sociale. «L’artigianato è espressione autentica della storia dell’Italia, motore dello sviluppo di mestieri e competenze, del propagarsi dei mercati, del formarsi delle città», ha sottolineato Mattarella, evidenziando il valore delle imprese artigiane nella difesa della pluralità produttiva e nella coesione dei territori.

«Lo squilibrio demografico sta provocando scompensi rilevanti su molti piani – ha continuato – dobbiamo correggere le tendenze a dir poco negative. L’artigianato può dare molto a questa strategia».

Mattarella ha ricordato anche i numeri che caratterizzano il settore. «L’artigianato occupa oltre 2 milioni e 600 mila addetti. Le imprese sono più di un milione e centomila, con una media di poco superiore ai due occupati per azienda».

«Le piccole e medie imprese italiane, nel loro insieme, aggiungono numeri imponenti – ha detto – Le 5 milioni di aziende italiane, tra microimprese e medie imprese, superano largamente il 90% delle unità, producendo il 40% del fatturato complessivo. Sono numeri imponenti».

«Abbiamo appena ascoltato dal presidente Costantini l’attenzione particolare per i giovani – ha quindi aggiunto Mattarella – Lo squilibrio demografico sta provocando scompensi rilevanti: dobbiamo correggere tendenze che proiettano sul lungo periodo previsioni a dir poco negative. L’artigianato può dare molto in questa prospettiva, in questa strategia. Ovviamente è necessario favorire la formazione, riconoscere valore e ruolo ai maestri artigiani e incentivare l’apprendistato, anche facendo delle botteghe scuola».

«Merita apprezzamento – ha aggiunto il Capo dello Stato – il progetto della CNA per la formazione di lavoratori all’estero disponibili a giungere nel nostro Paese. Poc’anzi il presidente Costantini l’ha illustrato con grande efficacia. In molti casi, la presenza di immigrati nelle attività artigiane contribuisce a tenere in vita mestieri e servizi necessari ai territori, indispensabili per la loro vita, dove altrimenti se ne rischierebbe la scomparsa. Basti pensare ai problemi delle aree interne e al rischio di spopolamento di borghi che sono lontani dai grandi centri e dalle principali reti di comunicazione».

Il Capo dello Stato ha infine sottolineato il valore della rete capillare delle imprese artigiane, che «accompagna la vita quotidiana delle famiglie e consente al sistema economico di adattarsi meglio ai bisogni delle comunità».

L’intervento integrale del Presidente della Repubblica