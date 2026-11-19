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Vi proponiamo un itinerario adatto a questo periodo.
Questa settimana andiamo da PONT-SAINT-MARTIN a LILLIANES, lungo la prima tappa del Cammino Balteo.
UN ITINERARIO TRA STORIA, PONTI E ANTICHE MULATTIERE
Una tappa ricca di storia, tra castelli, ponti, chiese e suggestive mulattiere. Dopo un primo tratto decisamente ripido, il percorso prosegue offrendo numerose occasioni per fermarsi ad ammirare le testimonianze storiche e le bellezze del territorio.
Si parte dal celebre ponte romano di Pont-Saint-Martin, si raggiunge il suggestivo Pont Moretta, sospeso in alto sul torrente Lys, per arrivare infine al ponte di Lillianes, l'unico ponte a quattro archi esistente in Valle d'Aosta, dove termina la tappa.
Il rientro può essere effettuato utilizzando il pullman di linea della valle del Lys.
Per maggiori informazioni, consultare la scheda completa, la cartina, la galleria fotografica e il tracciato GPS, cliccate qui:
https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/cammino-balteo-1-tappa/
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