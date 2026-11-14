Frères et sœurs,

Nous concluons cette année liturgique A par la célébration du Christ, le Roi de l'univers.

Qui est ce Roi de gloire ? S'interroge le psalmiste, qui répond : « C'est le Seigneur, le fort, le vaillant des combats » (Ps 23, 8).

Cependant, la royauté de Jésus n'a rien à voir avec les royautés de ce monde, qui durent comme un feu de paille. Jésus répond à Pilate : « Mon royaume n'est pas de ce monde. »

Sur la via crucis qui prépare la via lucis, la foule salue le « Serviteur souffrant » : « Salut, ô Roi des Juifs ! » Le siège de son trône est la croix qui nous a valu le salut. Le Roi humilié, ridiculisé, frappé à mort, transforme la croix en signe de victoire par sa résurrection. La croix est signe de notre espérance : « Ave crux, spes unica ».

Cette solennité de la royauté du Fils de Dieu nous montre que l'histoire sainte et profane a un commencement et une fin.

Mais que dois-je faire dans l'attente du grand jour, dont l'heure nous est inconnue ? L'attente du jugement ne doit pas être vécue dans l'évasion (fuga mundi) ou dans le divertissement démesuré, mais dans l'espérance, dans la joie et dans la charité.

1. LE JUGEMENT FINAL EST L'ÉCOLE DE L'ESPÉRANCE

En quoi cette fête du Christ Roi change-t-elle mon style de vie, notre esthétique de l'existence ?

L'histoire est le lieu de la réalisation de la vocation et de l'attente de Dieu, qui vient juger le monde avec justice, contrairement à ceux qui jugent avec partialité et injustice.

Devant les iniquités et les inquiétudes du monde, l'homme a toujours rêvé de l'avènement d'un temps messianique où les injustices, les inégalités entre les classes et les guerres seraient abolies une fois pour toutes.

Nicolas de Cues pensait à une île appelée « Nusquam », dans son « Utopia », où la paix parfaite régnerait dans un monde devenu fraternel. Ce rêve ne s'est jamais réalisé.

Kant, dans la même vision, écrit une œuvre digne de son nom : « Le Projet de paix perpétuelle » (1795). Ce projet s'est révélé tout aussi utopique.

Karl Marx, à son tour, rêvait de l'avènement du « Grand Soir », où il n'y aurait plus de lutte des classes, comme terme de l'histoire.

Aujourd'hui, le projet de globalisation, qui est une autre forme d'utopie cosmopolitique, ne serait-il pas l'expression d'un désir d'unité des peuples, avec un nouvel ordre mondial pour une paix planétaire où tout serait sous le contrôle d'une minorité puissante ?

La Parole de Dieu, toujours actuelle, nous fait un clin d'œil : « Si Dieu ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs ; si Dieu ne garde la ville, en vain la garde veille » (Ps 126, 1).

L'espérance de l'homme qui veut vivre comme si Dieu n'existait pas conduit à la destruction de la tour de Babel de notre temps, où l'homme se retrouve sans loi ni roi.

La grandeur de la Parole de Dieu, qui n'est pas une pensée purement et simplement humaine, bien qu'elle illumine notre manière de penser, se situe dans sa façon de concevoir l'homme et l'histoire.

Le Fils de Dieu, qui s'est fait homme, est au cœur de tout homme, de tout l'homme et de l'histoire, tant universelle que particulière.

L'histoire, dans la vision chrétienne, n'est pas un éternel retour, sans commencement ni fin, mais une marche ascendante vers l'éternité bienheureuse, réservée aux serviteurs fidèles, justes et bons.

Dans cette histoire sainte, l'humanité, toujours en ébauche et en exode, marche vers le terme, vers la pierre angulaire, l'Oméga de l'alphabet de l'existence historique : le Christ Jésus, l'Agneau immolé. Qui le suit aura la lumière de la vie.

2. ATTENTE, ESPÉRANCE ET ACTION

Le jugement final ne doit pas nous faire peur. Le Seigneur Jésus nous invite à « chercher d'abord le Royaume et sa justice ; le reste nous sera donné par surcroît ».

L'histoire de l'humanité, en mouvement vers la Patrie céleste, est constituée par le tissu de relations, d'amitiés et de contradictions.

Mais tout, dans l'histoire, est relatif ; tout est mélangé selon la logique de l'intégration des opposés. Dans cet enchevêtrement, l'éternité est présente sous forme de signe, de sacrement, de geste d'amour, au cœur même de cette relativité.

Dieu est le grand Roi qui juge le monde avec justice et les peuples avec droiture.

« Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'Agneau » (Ap 7, 10).

L'histoire est donc le lieu de l'option fondamentale, de l'attente de Dieu dans l'action et dans l'action de grâce.

La loi de la justice et de la charité est le critère objectif du jugement dernier.

Il est étonnant de constater que les justes ne se souviennent plus du bien qu'ils ont fait et que les injustes ignorent le bien qu'ils n'ont pas fait.

Le Roi dit : « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. »

Le Dieu de Jésus-Christ est présent dans toute personne vulnérable. Jésus s'identifie à elle, car il en a fait l'expérience.

Ne pas donner à manger à un affamé est une offense à Dieu lui-même. Celui qui vit dans l'offense envers son frère ne peut compter sur l'écoute de Dieu pour sa propre défense.

Cette fête nous interpelle donc à vivre dans la charité et dans la fraternité sans frontières.

Le jugement final est un procès qui conduit à la séparation des justes humbles et des injustes présomptueux et arrogants.

Cette séparation est déjà annoncée par Jésus dans ses paraboles sur le bon grain et l'ivraie (Mt 13, 36-43), ainsi que sur le filet qui contient les bons et les mauvais poissons (Mt 13, 47-50).

Alors, qui sont ces justes appelés « les bénis » et ces injustes qui sont les maudits ?

3. VENEZ, LES BÉNIS DE MON PÈRE

Qui sont ces bénis du Père ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Où habitent-ils ?

Sur le plan religieux, ces justes, appelés les bénis du Père, peuvent être des chrétiens anonymes en dehors des portes de l'Église, tandis que les injustes peuvent être des chrétiens qui, malgré leur participation apparente à la vie de l'Église, sont restés des païens anonymes.

Le Christ est sévère envers eux quand il dit : « Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité » (Mt 7, 23).

Ce ne sont pas ceux qui disent : « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le Royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père (Mt 7, 21).

Avec le jugement universel de Dieu, l'homme se présente tel qu'il est, seul devant Dieu seul (facie ad faciem, monos pros monon).

Les honneurs, les privilèges, les idoles de l'argent, des palais, du pouvoir et de la science ne comptent plus. Tout entre dans la lumière de Dieu.

Le juste inconnu, le bâtisseur de paix méconnu, le pauvre et l'humble de cœur bafoué sont connus et récompensés, tandis que le menteur sur son cheval, l'arrogant au manteau d'or et le criminel applaudi sont dévoilés et reçoivent ce qu'ils ont mérité.

Nul n'est censé ignorer la loi de la charité qui détermine notre sort final.

« Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti toute Souveraineté et Puissance » (2e lecture).

La fête du Christ Roi de l'univers est l'évaluation par excellence de notre manière de vivre le baptême, qui nous configure au Christ.

4. PRIÈRE POUR LA CONVERSION

Seigneur Jésus, Roi de l'univers, tu gouvernes les peuples avec droiture.

Nous prions pour ceux qui nous gouvernent, afin qu'ils se tournent vers toi et contribuent à ramener au pays les exilés de guerre et à panser les blessures de ceux qui ont perdu les leurs.

Brise en nous, ô bon Pasteur, les barrières ethniques et raciales, afin que nous puissions aimer et servir le prochain d'un cœur simple et joyeux.

Seigneur, ton amour est vital, concret et attentif aux besoins des autres.

Ouvre nos yeux pour te voir dans l'affamé sans subsistance, dans l'étranger sans assurance, dans le prisonnier sans défense et dans le malade sans assistance.

Amen.

Bonne fête du Christ Roi de l'univers !

Paix et joie dans nos cœurs et dans le monde.

Ton frère,

Abbé Ferdinand Nindorera