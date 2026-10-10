Almanach de dimanche 11 octobre Maternité de la Vierge Marie

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI OTTOBRE

Domenica 11 ottobre

Chiesa parrocchiale di Valtournenche – ore 10.00

Sante Cresime per l’unità parrocchiale.

Chiesa parrocchiale di La Salle – ore 15.30

Sante Cresime per l’unità parrocchiale.

Lunedì 12 ottobre

Roma – ore 9.00-16.00

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.

Martedì 13 ottobre

Ore 9.00-12.00

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.

Curia vescovile – ore 14.30

Riunione della Commissione paritetica Diocesi-Regione ai sensi della LR 27/93 per la concessione di contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale.

Seminario – ore 18.00-22.00

Riunione del Consiglio pastorale diocesano.

Mercoledì 14 ottobre

Ore 9.00-12.00

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.

Giovedì 15 ottobre

Vescovado – mattino

Udienze.

Quart, Monastero Mater Misericordiæ – ore 17.30

Incontro con la Comunità.

Quart, Monastero Mater Misericordiæ – ore 18.30

Santa Messa nella Solennità di Santa Teresa d’Avila.

Venerdì 16 ottobre

Vescovado – pomeriggio

Udienze.

Sabato 17 ottobre

Santuario di Maria Immacolata – ore 20.30

Veglia missionaria.

Domenica 18 ottobre

Chiesa parrocchiale di Saint-Marcel – ore 11.00

Santa Messa e intitolazione della casa parrocchiale a Don Giulio Vuillermoz.

Cattedrale – ore 18.00

Santa Messa per l’incontro delle cantorie della Diocesi in onore di Santa Cecilia.

Martedì 20 ottobre

Vescovado – mattino

Udienze.

Giovedì 22 ottobre

Vescovado – ore 17.30

Partecipazione alla conferenza sulla figura del Vescovo Anselmo di Aosta.

Venerdì 23 ottobre

Cinéma Théâtre de la Ville – ore 20.30

Incontro diocesano di formazione con il Card. Roberto Repole.

“Radicati e costruiti in Cristo. Linee di orientamento per l’attuazione del documento di sintesi del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia”.

Domenica 25 ottobre

Chiesa collegiata di Sant’Orso – ore 10.00

Sante Cresime per l’unità parrocchiale.

Chiesa collegiata di Verrès – ore 18.00

Sante Cresime per l’unità parrocchiale.

Martedì 27 ottobre

Vescovado – mattino

Udienze.

Curia vescovile – ore 15.00

Riunione del Consiglio diocesano per gli affari economici.

Mercoledì 28 ottobre

Vescovado – pomeriggio

Udienze.

Giovedì 29 ottobre

Cattedrale – ore 17.30

Partecipazione alla conferenza sulla figura del Vescovo Anselmo di Aosta.

La Chiesa celebra San Giovanni XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) Papa

Angelo Giuseppe Roncalli nacque a Sotto il Monte, piccolo borgo del bergamasco, il 25 novembre 1881, figlio di poveri mezzadri. Divenuto prete, rimase per quindici anni a Bergamo, come segretario del vescovo e insegnante in seminario. Allo scoppio della prima guerra mondiale fu chiamato alle armi come cappellano militare. Inviato in Bulgaria e in Turchia come visitatore apostolico, nel 1944 fu nominato Nunzio apostolico a Parigi, per divenire poi nel 1953 Patriarca di Venezia. Il 28 ottobre 1958 salì al soglio pontificio, come successore di Pio XII, assumendo il nome di Giovanni XXIII, 261° Papa della Chiesa Cattolica. Avviò il Concilio Vaticano II, ma non ne vide la conclusione: morì infatti il 3 giugno 1963. Nel suo breve ma intenso pontificato, durato poco meno di cinque anni, riuscì a farsi amare dal mondo intero. È stato beatificato il 3 settembre del 2000 e canonizzato il 27 aprile 2014. I suoi resti mortali riposano dal 2001 nella Basilica di San Pietro a Roma, precisamente nella navata destra, sotto l’altare di San Girolamo..

Il sole sorge alle ore 7,41 e tramonta alle ore 18,52

«La guerra non risolve i problemi: li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica sofferenza e odio.» — Papa Leone XIV

Una frase netta, senza ambiguità: Leone XIV rovescia la logica della forza e ricorda che nessuna guerra può essere trasformata in un valore morale. In un tempo segnato dai conflitti, è un richiamo alla responsabilità e al dialogo.