Dalla filiera del latte alla formazione professionale, ecco le principali decisioni della Giunta regionale

Dalla valorizzazione delle produzioni agroalimentari valdostane agli investimenti nella formazione, passando per l’energia rinnovabile, il lavoro e lo sport. Sono diversi i settori interessati dai provvedimenti approvati dalla Giunta regionale nella consueta riunione settimanale.

Tra le decisioni di maggiore rilevanza economica figura l’approvazione delle disposizioni applicative per concedere alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina il contributo regionale previsto dalla legge regionale 14/2026 per la realizzazione di un impianto di pastorizzazione a freddo.

La dotazione finanziaria ammonta a 5 milioni di euro, con un contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa ammissibile. L’obiettivo è rafforzare le filiere lattiero-casearia e agroalimentare attraverso l’introduzione di tecnologie innovative per il trattamento e la conservazione dei prodotti, migliorando la competitività delle aziende e le possibilità di commercializzazione delle produzioni regionali.

Sempre in ambito agricolo e forestale, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo e la successiva fase di affidamento dei lavori per la pista forestale tra Grangette e Vencorère, nel Comune di Verrayes. L’investimento complessivo previsto è di 1 milione e 731 mila euro.

Spazio anche alla cultura con l’approvazione dell’organizzazione e del bando della terza edizione del Premio letterario Valle d’Aosta. La spesa complessiva autorizzata è di 138.200 euro.

Definita anche la composizione della giuria, presieduta dallo scrittore Paolo Giordano e composta da Laura Marzi, Simonetta Sciandivasci, Veronica Raimo e Stefano Petrocchi.

Sul fronte sanitario, la Regione ha approvato una bozza di protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Torino per attivare, a partire dall’anno accademico 2026/2027, cinque posti aggiuntivi riservati nei corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie.

I posti riguarderanno Logopedia, Tecniche audiometriche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico e Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia.

Approvata contestualmente anche la bozza di accordo attuativo tra l’ateneo torinese e l’Azienda USL della Valle d’Aosta, che disciplinerà lo svolgimento delle attività formative e dei tirocini sul territorio regionale. Un intervento che punta a rafforzare la formazione sanitaria e a favorire la disponibilità di nuove professionalità.

Nel settore dello sviluppo economico, la Giunta ha definito i criteri e le modalità per concedere contributi a persone fisiche e condomini che intendono realizzare impianti fotovoltaici. Le risorse disponibili ammontano a 1 milione di euro, nell’ambito della legge regionale 24/2025.

Approvate inoltre le disposizioni attuative del Bando neoimpresa 2027-2028, destinato a sostenere la creazione di nuove imprese e attività di lavoro autonomo da parte di persone disoccupate residenti in Valle d’Aosta. La misura prevede una spesa di 350 mila euro per il 2027 e punta a favorire l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali.

Una parte significativa dei provvedimenti riguarda l’istruzione e la formazione professionale. La Giunta ha approvato l’offerta triennale IeFP per gli anni scolastici dal 2027/2028 al 2029/2030, confermando i percorsi già esistenti e introducendo nuove specializzazioni nei settori della meccanica, dell’informatica, delle energie rinnovabili, della building automation e dei servizi d’impresa.

Le risorse complessive ammontano a 18,174 milioni di euro, di cui 9,728 milioni provenienti dal Programma regionale FSE+ 2021-2027 e la parte restante dal bilancio regionale.

Aggiornata anche l’offerta formativa per l’anno scolastico 2026/2027 con percorsi biennali rivolti principalmente ai giovani che hanno abbandonato gli studi. I corsi, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale e all’ingresso nel mondo del lavoro, interesseranno i settori del benessere, turistico-ricettivo, meccanico, impiantistico ed edile. La dotazione finanziaria è di 1,434 milioni di euro, con il cofinanziamento del FSE+.

Un ulteriore milione di euro sarà destinato a progetti di alternanza all’estero per gli studenti dei percorsi IeFP, attraverso un avviso pubblico che coprirà il periodo dal 2026/2027 al 2029/2030.

Sul versante dell’orientamento, è stato approvato un protocollo di collaborazione tra la Struttura Politiche del lavoro e della formazione e il Dipartimento Sovraintendenza agli studi. L’intesa mira a coordinare gli interventi sul territorio, rafforzando il collegamento tra scuola, formazione e servizi per il lavoro, così da accompagnare giovani e famiglie nelle scelte formative e professionali.

Infine, in ambito sportivo, la Giunta ha approvato le disposizioni per concedere e liquidare all’ASIVA, il Comitato valdostano della FISI, un’integrazione di 65 mila euro per il 2026.

Le risorse si aggiungono al finanziamento corrente previsto dalla legge regionale 3/2004 e serviranno a sostenere la gestione delle squadre regionali, oltre all’organizzazione dei raduni e delle sessioni di allenamento.

Un insieme di decisioni che tocca comparti diversi, dall’agroalimentare alla cultura, dalla sanità alla formazione, fino allo sport, con interventi che combinano sostegno agli investimenti, sviluppo delle competenze e valorizzazione delle realtà produttive e associative della Valle d’Aosta.