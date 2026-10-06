Leone XIV: «Le donne sono una ricchezza per il Vaticano». E sul lavoro invita al dialogo

In un mondo del lavoro attraversato dalla trasformazione tecnologica e dall’avanzata dell’intelligenza artificiale, Leone XIV sceglie di riportare al centro la persona. Lo fa incontrando i rappresentanti dell’Associazione Dipendenti Laici Vaticani e dell’Associazione Donne in Vaticano, due realtà che rappresentano una parte significativa della comunità lavorativa della Santa Sede. Il messaggio del Pontefice tocca così insieme dimensione sociale, organizzazione del lavoro e valorizzazione delle professionalità, con un’attenzione particolare al ruolo delle donne.

Leone XIV parte dal riconoscimento del lavoro quotidiano svolto dai dipendenti della Sede Apostolica, ringraziandoli per «la dedizione e lo spirito di servizio». Ma il suo intervento guarda soprattutto alle trasformazioni che stanno investendo il mondo professionale. Di fronte agli sviluppi dell’intelligenza artificiale, il Papa invita infatti a mantenere «desta l’attenzione sulla centralità insostituibile della persona umana e sulla dignità inalienabile del lavoro». Un principio che assume un significato concreto in una fase nella quale nuove tecnologie e sistemi automatizzati sono destinati a modificare profondamente mansioni, competenze e organizzazione del lavoro.

Per Leone XIV il lavoro non può essere ridotto a una semplice funzione produttiva. «Non è un semplice strumento», sottolinea, perché «esprime e accresce la dignità della nostra vita». Una prospettiva che porta direttamente al tema della qualità dei rapporti all’interno delle istituzioni e alla necessità di evitare che l’innovazione tecnologica finisca per mettere in secondo piano le persone.

In questo quadro si inserisce il forte richiamo al contributo delle donne. La loro presenza, afferma il Pontefice, «costituisce una ricchezza che va riconosciuta e valorizzata sempre più». Non soltanto per una particolare sensibilità nelle relazioni umane, ma anche per il patrimonio di competenze e professionalità che possono mettere a disposizione delle istituzioni.

Leone XIV cita in particolare «competenza, capacità di discernimento, creatività e concretezza», qualità che, a suo giudizio, possono «incrementare la vita delle istituzioni» e permettere di acquisire «uno sguardo più ampio sulla realtà e sui problemi che si incontrano». È un riconoscimento che va oltre la semplice presenza numerica delle donne e richiama invece la necessità di valorizzarne pienamente capacità, responsabilità e professionalità.

Il tema assume un rilievo particolare proprio all’interno della Città del Vaticano, dove l’Associazione Donne in Vaticano rappresenta un’esperienza significativa di partecipazione femminile. L’organizzazione, fondata nel 2016, è la prima associazione interamente al femminile nata all’interno dello Stato della Città del Vaticano. Accanto ad essa opera l’Associazione Dipendenti Laici Vaticani, organismo di rappresentanza dei lavoratori.

Il Pontefice lega quindi la valorizzazione delle donne a una più generale idea di comunità professionale. «Con pari dignità, tutti contribuiscono, ciascuno nel proprio ruolo e con il proprio impegno lavorativo, alla medesima missione», afferma. Una concezione nella quale differenze di ruolo e responsabilità non devono tradursi in differenze di dignità.

Da qui il richiamo alla professionalità, alla laboriosità e alla responsabilità individuale. Chi lavora nella Sede Apostolica, osserva Leone XIV, deve svolgere con scrupolo i propri compiti, mettendo competenze e professionalità al servizio di una missione comune. La dimensione lavorativa viene così inserita all’interno di una visione comunitaria, nella quale il rapporto tra le persone diventa essenziale quanto l'efficienza dell'organizzazione.

È però sul terreno del dialogo che il Papa concentra il passaggio forse più significativo del suo intervento. Richiamando anche San Giovanni Paolo II, Leone XIV mette in guardia dal rischio che le organizzazioni dei lavoratori possano trasformarsi in strumenti di conflitto permanente. «La via del dialogo» deve essere invece «la strada maestra», attraverso la quale affrontare i problemi e ricercare soluzioni condivise.

Il riferimento non è soltanto alla gestione delle relazioni sindacali o dei rapporti interni. Dietro le parole del Pontefice emerge una precisa idea sociale del lavoro: i problemi devono essere affrontati senza negare il conflitto quando esiste, ma evitando che esso degeneri in contrapposizione personale, esclusione o risentimento. Il dialogo diventa quindi uno strumento per garantire maggiore equilibrio all'interno della comunità lavorativa.

L’obiettivo indicato da Leone XIV è costruire un ambiente nel quale nessuno venga marginalizzato o privato del riconoscimento che gli spetta. Il Papa parla esplicitamente della necessità di una comunità «dove le persone non vengano usate e scavalcate», dove «ci si aiuti a vicenda» e dove a ciascuno siano riconosciuti «il proprio valore e la propria competenza».

È un passaggio che assume anche una valenza economica e organizzativa: valorizzare le competenze significa infatti utilizzare meglio le risorse umane, mentre creare un ambiente di lavoro fondato sulla collaborazione può contribuire a ridurre tensioni, inefficienze e conflitti interni. Per il Pontefice, rispetto della persona e buona organizzazione non sono dunque dimensioni contrapposte, ma elementi della stessa responsabilità istituzionale.

Il messaggio rivolto alle due associazioni è quindi chiaro: più partecipazione, più valorizzazione delle competenze e più dialogo. Una prospettiva nella quale la presenza femminile viene indicata come una risorsa per le istituzioni e il lavoro viene riconosciuto come uno spazio nel quale la dignità della persona deve rimanere centrale, anche davanti alle trasformazioni imposte dall'intelligenza artificiale.

Il traguardo, nelle parole di Leone XIV, è una comunità di lavoro capace di evitare «insoddisfazioni e rancori» e di riconoscere a ogni persona il proprio contributo. Una sfida che riguarda il Vaticano, ma che tocca più in generale un mondo del lavoro nel quale tecnologia, organizzazione e intelligenza artificiale stanno rapidamente modificando il rapporto tra persone, competenze e professioni.

Leggi qui il testo integrale del discorso di Papa Leone XIV