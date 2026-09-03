MONTAGNA VDA: BIVACCO GASTALDI

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Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.
Questa settimana si va a GRESSONEY-LA-TRINITÉ.
BIVACCO GASTALDI
La salita al bivacco Gastaldi è decisamente ripida, ma offre un ambiente molto selvaggio e suggestivo.
Una volta raggiunto il bivacco, è eventualmente possibile scendere fino ai laghetti di Netscio.
L’escursione proposta, dopo la prima parte di discesa, prevede una piccola risalita e un traverso fino al lago Gabiet, con il rientro attraverso il vallone del Netscio.
In alternativa, è possibile scendere seguendo lo stesso percorso effettuato in salita.
Nell’ultima parte della salita al bivacco Gastaldi bisogna superare un breve tratto attrezzato con una fune metallica, da affrontare con particolare attenzione.
Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e tracciato GPS:
https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/bivacco-gastaldi-e-gabiet/
#monterosaoutdoor