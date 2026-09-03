 / Montagna VdA

Montagna VdA | 03 settembre 2026, 12:00

MONTAGNA VDA: BIVACCO GASTALDI

Un itinerario nel cuore della valle di Gressoney, tra ambienti selvaggi, il bivacco Gastaldi, i laghetti di Netscio e il lago Gabiet. Una salita impegnativa, con un breve tratto attrezzato, e un percorso ad anello ricco di panorami

MONTAGNA VDA: BIVACCO GASTALDI

Il progetto “Monterosa Outdoor” è on-line: navigate nel sito e scaricate la APP!

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Questa settimana si va a GRESSONEY-LA-TRINITÉ.

BIVACCO GASTALDI

La salita al bivacco Gastaldi è decisamente ripida, ma offre un ambiente molto selvaggio e suggestivo.

Una volta raggiunto il bivacco, è eventualmente possibile scendere fino ai laghetti di Netscio.

L’escursione proposta, dopo la prima parte di discesa, prevede una piccola risalita e un traverso fino al lago Gabiet, con il rientro attraverso il vallone del Netscio.

In alternativa, è possibile scendere seguendo lo stesso percorso effettuato in salita.

Nell’ultima parte della salita al bivacco Gastaldi bisogna superare un breve tratto attrezzato con una fune metallica, da affrontare con particolare attenzione.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e tracciato GPS:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/bivacco-gastaldi-e-gabiet/

#monterosaoutdoor

Sergio Enrico/ascova

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore